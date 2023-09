Una guía completa sobre estructuras de datos en SQL

El lenguaje de consulta estructurado (SQL) es la base de las bases de datos modernas, y comprender las estructuras de datos en SQL es esencial para cualquier desarrollador o administrador que trabaje con bases de datos relacionales. La eficiencia y el rendimiento de una base de datos dependen de qué tan bien estén diseñadas sus estructuras de datos. En esta guía, veremos algunos de los conceptos clave relacionados con las estructuras de datos SQL, como tipos de datos, claves primarias, claves externas y restricciones. Al dominar estos conceptos, estará mejor equipado para crear y mantener bases de datos eficientes y escalables para respaldar sus aplicaciones.

Comprender los tipos de datos SQL

En SQL, los tipos de datos determinan el tipo de datos que se puede almacenar en una columna. Cada columna de una tabla está asociada a un tipo de datos específico, lo que garantiza la coherencia y la integridad de los datos y ayuda a optimizar el almacenamiento y el rendimiento. SQL proporciona una variedad de tipos de datos para satisfacer diferentes necesidades, desde valores numéricos simples y cadenas de texto hasta tipos más complejos como fechas y objetos binarios. Exploremos algunos de los tipos de datos más utilizados en SQL:

ENTERO: Un número entero con signo que va desde un valor mínimo hasta un valor máximo, según el sistema de base de datos. Por ejemplo, PostgreSQL admite valores entre -2.147.483.648 y 2.147.483.647.

SMALLINT: similar al tipo de datos INTEGER pero con un rango más pequeño, lo que lo hace más adecuado para columnas con valores numéricos limitados. Ahorra espacio de almacenamiento en comparación con INTEGER.

NUMERIC(p, s) y DECIMAL(p, s): Estos son tipos de datos de precisión de punto fijo, donde p denota el número total de dígitos y s significa el número de dígitos después del punto decimal. Son útiles para almacenar datos financieros y otros valores que requieren precisión exacta.

FLOAT(n) y REAL: estos tipos de datos almacenan valores numéricos aproximados con precisión de punto flotante. Se utilizan para números reales que no requieren precisión exacta y pueden variar significativamente en magnitud.

VARCHAR(n): Se utiliza para cadenas de caracteres de longitud variable con una longitud máxima de n caracteres. Ahorra espacio de almacenamiento al consumir solo el espacio requerido para los datos reales.

CHAR(n): una cadena de caracteres de longitud fija con una longitud de n caracteres. A diferencia de VARCHAR, siempre consume la misma cantidad de espacio de almacenamiento, incluso si los datos almacenados son más pequeños que la longitud especificada.

TEXTO: una cadena de caracteres de longitud variable sin una longitud máxima especificada. Es adecuado para almacenar datos de texto largos, como comentarios o descripciones de usuarios.

una cadena de caracteres de longitud variable sin una longitud máxima especificada. Es adecuado para almacenar datos de texto largos, como comentarios o descripciones de usuarios. FECHA, HORA, MARCA DE TIEMPO: Estos tipos de datos almacenan información de fecha y hora. Proporcionan varios niveles de granularidad, desde almacenar solo la fecha u hora hasta almacenar ambas junto con una marca de tiempo.

Elegir el tipo de datos correcto para cada columna es crucial para garantizar la integridad de los datos y optimizar el rendimiento de la base de datos. El uso de tipos de datos inadecuados puede provocar truncamientos, errores de redondeo y otros problemas de manipulación de datos que pueden afectar la funcionalidad de su aplicación.

Claves primarias, claves externas y restricciones

Una de las características principales de las bases de datos relacionales es la capacidad de establecer relaciones entre tablas. Esto se logra mediante claves primarias, claves externas, restricciones y reglas que imponen la integridad referencial, asegurando relaciones consistentes entre tablas. Profundicemos en estos conceptos:

Claves primarias

Una clave principal es una columna o un conjunto de columnas que identifican de forma única cada fila de una tabla. Las claves primarias son cruciales para establecer relaciones entre tablas y garantizar la coherencia de los datos. Solo puede haber una clave principal por tabla y su valor no puede ser NULL. Las siguientes son algunas de las mejores prácticas a considerar al elegir una clave principal para sus tablas:

Unicidad: la clave principal debe ser única, lo que significa que debe tener un valor diferente para cada fila de la tabla para garantizar una identificación adecuada.

la clave principal debe ser única, lo que significa que debe tener un valor diferente para cada fila de la tabla para garantizar una identificación adecuada. No modificable: los valores de la clave principal no deben cambiar con el tiempo. Si un valor clave cambia, podría romper relaciones y provocar inconsistencias en los datos.

los valores de la clave principal no deben cambiar con el tiempo. Si un valor clave cambia, podría romper relaciones y provocar inconsistencias en los datos. No NULL: los valores de clave principal no deben ser NULL, ya que los valores NULL no se pueden usar para establecer relaciones entre tablas.

Llaves extranjeras

Una clave externa es una columna o un conjunto de columnas en una tabla que hace referencia a la clave principal de otra tabla. Se utiliza para establecer relaciones entre tablas y hacer cumplir la integridad referencial. La tabla con la clave externa se denomina tabla "secundaria", mientras que la tabla con la clave principal se denomina tabla "principal". Las claves externas pueden ser NULL, lo que significa que una fila en la tabla secundaria no necesita una fila correspondiente en la tabla principal. Pero si una clave externa no es NULL, debe haber una fila en la tabla principal con un valor de clave principal coincidente.

Restricciones

Las restricciones son reglas que imponen la integridad de los datos dentro de una base de datos relacional. Especifican las condiciones que deben cumplir los datos de una tabla y evitan operaciones que violen estas condiciones. SQL proporciona varios tipos de restricciones que se pueden aplicar a columnas y tablas para administrar estructuras de datos, que incluyen:

NOT NULL: garantiza que una columna no pueda contener valores NULL.

garantiza que una columna no pueda contener valores NULL. ÚNICO: exige que todos los valores de una columna sean únicos, lo que significa que no hay dos filas que puedan tener el mismo valor.

exige que todos los valores de una columna sean únicos, lo que significa que no hay dos filas que puedan tener el mismo valor. CLAVE PRIMARIA: Una combinación de restricciones NOT NULL y UNIQUE garantiza que una columna tenga un valor único, no NULL, para cada fila.

Una combinación de restricciones NOT NULL y UNIQUE garantiza que una columna tenga un valor único, no NULL, para cada fila. CLAVE EXTRANJERA: Garantiza que el valor de una columna corresponda a un valor en la columna de clave principal de otra tabla, manteniendo la integridad referencial entre tablas.

Garantiza que el valor de una columna corresponda a un valor en la columna de clave principal de otra tabla, manteniendo la integridad referencial entre tablas. COMPROBAR: Valida que los valores de una columna cumplan una condición o un conjunto de condiciones especificado, como un rango o una lista de valores permitidos.

Definir y gestionar adecuadamente las restricciones es esencial para mantener la integridad, la coherencia y el rendimiento de su base de datos. Evitan errores de manipulación de datos e inconsistencias que podrían afectar negativamente la funcionalidad de su aplicación y la experiencia del usuario.

Crear tablas y definir estructuras de datos

En SQL, las tablas son los componentes principales de una base de datos y almacenan datos en un formato estructurado. Al crear tablas, es esencial definir estructuras de datos que coincidan con los requisitos de su aplicación. Aquí, discutiremos cómo crear tablas y definir sus estructuras de datos en SQL.

Crear tablas

Para crear una tabla en SQL, utilizará la instrucción CREATE TABLE . Esta declaración le permite especificar el nombre de la tabla, las columnas y sus respectivos tipos de datos, además de agregar restricciones para mantener la integridad de los datos.

Aquí hay un ejemplo de cómo crear una tabla simple:

CREATE TABLE employees ( employee_id INT PRIMARY KEY, first_name VARCHAR(50), last_name VARCHAR(50), email VARCHAR(100) UNIQUE, hire_date DATE );

En este ejemplo, creamos una tabla employees con las siguientes columnas: employee_id , first_name , last_name , email y hire_date . También especificamos una restricción PRIMARY KEY en la columna employee_id y una restricción UNIQUE para la columna email .

Modificar tablas

Después de crear una tabla, es posible que necesite modificar su estructura para que coincida con los requisitos cambiantes de su aplicación. SQL proporciona la instrucción ALTER TABLE , que le permite agregar, modificar o eliminar columnas, así como agregar, actualizar o eliminar restricciones, a sus tablas existentes.

A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo modificar una tabla:

-- Add a column ALTER TABLE employees ADD COLUMN job_title VARCHAR(50); -- Modify a column ALTER TABLE employees ALTER COLUMN job_title SET DATA TYPE VARCHAR(100); -- Drop a column ALTER TABLE employees DROP COLUMN job_title; -- Add a foreign key constraint ALTER TABLE employees ADD CONSTRAINT fk_department_id FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments (department_id);

Estos ejemplos demuestran cómo utilizar la instrucción ALTER TABLE para modificar la tabla employees . Los comandos ALTER , ADD y UPDATE modifican varios aspectos de la estructura de la tabla, como el tipo de datos de la columna y la adición de restricciones.

Mejora del rendimiento de la base de datos con índices

Los índices son objetos de bases de datos que ayudan a acelerar el proceso de recuperación de datos, mejorando así el rendimiento de la base de datos. Al crear un índice, el motor de la base de datos almacenará una copia de las columnas indexadas y la mantendrá en orden, lo que permitirá búsquedas más rápidas y una ejecución de consultas más eficiente. Recuerde que los índices también pueden introducir cierta sobrecarga con respecto a las operaciones de modificación de datos, como inserciones, actualizaciones y eliminaciones, lo que podría requerir reorganizar los índices.

Creando un índice

Para crear un índice, utilizará la instrucción CREATE INDEX . Esta declaración requiere que especifique el nombre del índice, la tabla con la que desea asociar el índice y las columnas que se indexarán.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo crear un índice:

CREATE INDEX idx_last_name ON employees (last_name);

En este ejemplo, creamos un índice llamado idx_last_name en la tabla employees y elegimos la columna last_name que se indexará.

Índices agrupados y no agrupados

Los índices se pueden clasificar en dos tipos principales: índices agrupados e índices no agrupados. Un índice agrupado determina el orden físico de los datos dentro de una tabla y solo puede tener uno por tabla. Por el contrario, los índices no agrupados almacenan una copia separada de los datos ordenados por las columnas indexadas, lo que permite múltiples índices no agrupados por tabla.

Los índices no agrupados generalmente brindan mejores beneficios de rendimiento para aplicaciones con mucha lectura, mientras que los índices agrupados tienden a beneficiar las tablas con actualizaciones y eliminaciones frecuentes y consultas de rango.

Elegir los índices correctos

Elegir los índices correctos para su base de datos requiere una consideración cuidadosa de varios factores, incluidos los patrones de consulta, la distribución de datos y la estructura de la tabla. Algunas pautas a seguir a la hora de determinar los índices adecuados son:

Columnas de índice que se buscan o utilizan con frecuencia en cláusulas WHERE .

. Considere índices compuestos para consultas que utilizan varias columnas en su cláusula WHERE .

. Tenga cuidado con la indexación excesiva y el impacto negativo en el rendimiento de la modificación de datos.

Revise y actualice periódicamente su estrategia de indexación en función de los requisitos cambiantes de su aplicación.

Aprovechando la plataforma No-Code de AppMaster

Crear y administrar bases de datos puede llevar mucho tiempo y ser complejo, especialmente para quienes no tienen amplios conocimientos de SQL. Aquí es donde la plataforma no-code AppMaster viene en su ayuda. Con AppMaster, puede crear visualmente modelos de datos , diseñar procesos comerciales y generar API REST y endpoints WSS sin escribir una sola línea de código.

La plataforma AppMaster ofrece muchos beneficios, que incluyen:

Eliminando la deuda técnica generando aplicaciones desde cero cada vez que se modifican requisitos.

Proporcionar capacidades de desarrollo rápido de aplicaciones para acelerar el proceso de creación de aplicaciones web, móviles y de backend.

Admite cualquier base de datos compatible con Postgresql como base de datos principal.

Ofreciendo una escalabilidad excepcional para casos de uso empresariales y de alta carga.

Con la plataforma sin código AppMaster, puede crear aplicaciones web, móviles y de backend hasta 10 veces más rápido y 3 veces más rentables que los métodos de codificación tradicionales. Lleve la gestión de su base de datos y el desarrollo de aplicaciones al siguiente nivel explorando la potente plataforma no-code de AppMaster.

Conclusión

En esta guía completa, exploramos los diversos aspectos de las estructuras de datos en SQL, incluidos los tipos de datos, claves primarias y externas, restricciones, tablas e indexación. Dominar estos conceptos le permitirá crear bases de datos eficientes y escalables que puedan manejar fácilmente aplicaciones complejas.

Al trabajar con bases de datos SQL, recuerde considerar la importancia de los tipos de datos para optimizar el almacenamiento y garantizar la integridad de los datos. Además, establezca relaciones entre tablas a través de claves primarias y externas, y aplique reglas de integridad de datos mediante restricciones. Finalmente, mejore el rendimiento de su base de datos utilizando índices para permitir una recuperación de datos más rápida y optimizar los planes de ejecución de consultas.

Supongamos que está buscando una manera de crear aplicaciones sin entrar en el meollo de la cuestión de las estructuras de datos SQL. En ese caso, AppMaster ofrece una poderosa plataforma no-code que le permite crear visualmente modelos de datos y aplicaciones web y móviles. Con un conocimiento sólido de las estructuras de datos SQL y la ayuda de herramientas como AppMaster, you're now better equipped to create, manage, and optimize databases for your projects.