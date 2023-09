Um guia abrangente para estruturas de dados em SQL

A Linguagem de Consulta Estruturada (SQL) é a base dos bancos de dados modernos, e compreender as estruturas de dados em SQL é essencial para qualquer desenvolvedor ou administrador que trabalhe com bancos de dados relacionais. A eficiência e o desempenho de um banco de dados dependem de quão bem suas estruturas de dados são projetadas. Neste guia, veremos alguns dos principais conceitos relacionados às estruturas de dados SQL, como tipos de dados, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições. Ao dominar esses conceitos, você estará mais bem equipado para criar e manter bancos de dados eficientes e escalonáveis ​​para dar suporte aos seus aplicativos.

Compreendendo os tipos de dados SQL

No SQL, os tipos de dados determinam o tipo de dados que pode ser armazenado em uma coluna. Cada coluna de uma tabela está associada a um tipo de dados específico, o que garante consistência e integridade dos dados e ajuda a otimizar o armazenamento e o desempenho. SQL fornece uma variedade de tipos de dados para atender a diferentes necessidades, desde valores numéricos simples e strings de texto até tipos mais complexos, como datas e objetos binários. Vamos explorar alguns dos tipos de dados mais comumente usados ​​em SQL:

INTEGER: Um número inteiro assinado que varia de um valor mínimo a um valor máximo, dependendo do sistema de banco de dados. Por exemplo, o PostgreSQL suporta valores entre -2.147.483.648 e 2.147.483.647.

Um número inteiro assinado que varia de um valor mínimo a um valor máximo, dependendo do sistema de banco de dados. Por exemplo, o PostgreSQL suporta valores entre -2.147.483.648 e 2.147.483.647. SMALLINT: Semelhante ao tipo de dados INTEGER, mas com um intervalo menor, tornando-o mais adequado para colunas com valores numéricos limitados. Economiza espaço de armazenamento quando comparado ao INTEGER.

Semelhante ao tipo de dados INTEGER, mas com um intervalo menor, tornando-o mais adequado para colunas com valores numéricos limitados. Economiza espaço de armazenamento quando comparado ao INTEGER. NUMERIC(p, s) e DECIMAL(p, s): Esses são tipos de dados de precisão de ponto fixo, onde p denota o número total de dígitos e s significa o número de dígitos após o ponto decimal. Eles são úteis para armazenar dados financeiros e outros valores que exigem precisão exata.

Esses são tipos de dados de precisão de ponto fixo, onde p denota o número total de dígitos e s significa o número de dígitos após o ponto decimal. Eles são úteis para armazenar dados financeiros e outros valores que exigem precisão exata. FLOAT(n) e REAL: Esses tipos de dados armazenam valores numéricos aproximados com precisão de ponto flutuante. Eles são usados ​​para números reais que não exigem precisão exata e podem variar significativamente em magnitude.

Esses tipos de dados armazenam valores numéricos aproximados com precisão de ponto flutuante. Eles são usados ​​para números reais que não exigem precisão exata e podem variar significativamente em magnitude. VARCHAR(n): Usado para cadeias de caracteres de comprimento variável com comprimento máximo de n caracteres. Ele economiza espaço de armazenamento consumindo apenas o espaço necessário para os dados reais.

Usado para cadeias de caracteres de comprimento variável com comprimento máximo de n caracteres. Ele economiza espaço de armazenamento consumindo apenas o espaço necessário para os dados reais. CHAR(n): Uma sequência de caracteres de comprimento fixo com comprimento de n caracteres. Ao contrário do VARCHAR, ele sempre consome a mesma quantidade de espaço de armazenamento, mesmo que os dados armazenados sejam menores que o comprimento especificado.

Uma sequência de caracteres de comprimento fixo com comprimento de n caracteres. Ao contrário do VARCHAR, ele sempre consome a mesma quantidade de espaço de armazenamento, mesmo que os dados armazenados sejam menores que o comprimento especificado. TEXTO: Uma sequência de caracteres de comprimento variável sem um comprimento máximo especificado. É adequado para armazenar dados de texto longos, como comentários ou descrições de usuários.

Uma sequência de caracteres de comprimento variável sem um comprimento máximo especificado. É adequado para armazenar dados de texto longos, como comentários ou descrições de usuários. DATA, HORA, TIMESTAMP: Esses tipos de dados armazenam informações de data e hora. Eles fornecem vários níveis de granularidade, desde o armazenamento apenas da data ou hora até o armazenamento de ambos junto com um carimbo de data/hora.

Escolher o tipo de dados correto para cada coluna é crucial para garantir a integridade dos dados e otimizar o desempenho do banco de dados. O uso de tipos de dados inadequados pode levar a truncamentos, erros de arredondamento e outros problemas de manipulação de dados que podem afetar a funcionalidade do seu aplicativo.

Chaves Primárias, Chaves Estrangeiras e Restrições

Um dos principais recursos dos bancos de dados relacionais é a capacidade de estabelecer relacionamentos entre tabelas. Isto é conseguido através de chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições e regras que impõem a integridade referencial, garantindo relacionamentos consistentes entre tabelas. Vamos nos aprofundar nestes conceitos:

Chaves primárias

Uma chave primária é uma coluna ou conjunto de colunas que identifica exclusivamente cada linha de uma tabela. As chaves primárias são cruciais para estabelecer relacionamentos entre tabelas e garantir a consistência dos dados. Só pode haver uma chave primária por tabela e seu valor não pode ser NULL. A seguir estão algumas práticas recomendadas a serem consideradas ao escolher uma chave primária para suas tabelas:

Exclusividade: A chave primária deve ser única, o que significa que deve ter um valor diferente para cada linha da tabela para garantir a identificação adequada.

A chave primária deve ser única, o que significa que deve ter um valor diferente para cada linha da tabela para garantir a identificação adequada. Não alterável: os valores da chave primária não devem mudar com o tempo. Se um valor-chave for alterado, isso poderá quebrar relacionamentos e causar inconsistências nos dados.

os valores da chave primária não devem mudar com o tempo. Se um valor-chave for alterado, isso poderá quebrar relacionamentos e causar inconsistências nos dados. Não NULL: os valores da chave primária não devem ser NULL, pois os valores NULL não podem ser usados ​​para estabelecer relacionamentos entre tabelas.

Chaves Estrangeiras

Uma chave estrangeira é uma coluna ou conjunto de colunas em uma tabela que se refere à chave primária de outra tabela. É usado para estabelecer relacionamentos entre tabelas e impor integridade referencial. A tabela com a chave estrangeira é chamada de tabela “filho”, enquanto a tabela com a chave primária é chamada de tabela “pai”. As chaves estrangeiras podem ser NULL, o que significa que uma linha na tabela filha não precisa de uma linha correspondente na tabela pai. Mas se uma chave estrangeira não for NULL, deverá haver uma linha na tabela pai com um valor de chave primária correspondente.

Restrições

Restrições são regras que impõem a integridade dos dados em um banco de dados relacional. Eles especificam condições que os dados de uma tabela devem atender e evitam operações que violariam essas condições. SQL fornece vários tipos de restrições que podem ser aplicadas a colunas e tabelas para gerenciar estruturas de dados, incluindo:

NOT NULL: Garante que uma coluna não pode conter valores NULL.

Garante que uma coluna não pode conter valores NULL. ÚNICO: impõe que todos os valores em uma coluna sejam exclusivos, o que significa que duas linhas não podem ter o mesmo valor.

impõe que todos os valores em uma coluna sejam exclusivos, o que significa que duas linhas não podem ter o mesmo valor. CHAVE PRIMÁRIA: Uma combinação de restrições NOT NULL e UNIQUE garante que uma coluna tenha um valor exclusivo e não NULL para cada linha.

Uma combinação de restrições NOT NULL e UNIQUE garante que uma coluna tenha um valor exclusivo e não NULL para cada linha. CHAVE ESTRANGEIRA: Garante que o valor de uma coluna corresponda a um valor na coluna de chave primária de outra tabela, mantendo a integridade referencial entre as tabelas.

Garante que o valor de uma coluna corresponda a um valor na coluna de chave primária de outra tabela, mantendo a integridade referencial entre as tabelas. VERIFICAR: valida se os valores em uma coluna atendem a uma condição ou conjunto de condições especificado, como um intervalo ou uma lista de valores permitidos.

Definir e gerenciar restrições adequadamente é essencial para manter a integridade, a consistência e o desempenho do seu banco de dados. Eles evitam erros e inconsistências de manipulação de dados que podem afetar negativamente a funcionalidade do seu aplicativo e a experiência do usuário.

Criação de tabelas e definição de estruturas de dados

No SQL, as tabelas são os principais componentes de um banco de dados e armazenam dados em um formato estruturado. Ao criar tabelas, é essencial definir estruturas de dados que correspondam aos requisitos da sua aplicação. Aqui discutiremos como criar tabelas e definir suas estruturas de dados em SQL.

Criando Tabelas

Para criar uma tabela em SQL, você usará a instrução CREATE TABLE . Esta instrução permite especificar o nome da tabela, as colunas e seus respectivos tipos de dados, bem como adicionar restrições para manter a integridade dos dados.

Aqui está um exemplo de criação de uma tabela simples:

CREATE TABLE employees ( employee_id INT PRIMARY KEY, first_name VARCHAR(50), last_name VARCHAR(50), email VARCHAR(100) UNIQUE, hire_date DATE );

Neste exemplo, criamos uma tabela employees com as seguintes colunas: employee_id , first_name , last_name , email e hire_date . Também especificamos uma restrição PRIMARY KEY na coluna employee_id e uma restrição UNIQUE para a coluna email .

Modificando tabelas

Depois de criar uma tabela, talvez seja necessário modificar sua estrutura para corresponder aos requisitos em evolução do seu aplicativo. SQL fornece a instrução ALTER TABLE , que permite adicionar, modificar ou eliminar colunas, bem como adicionar, atualizar ou eliminar restrições em suas tabelas existentes.

Aqui estão alguns exemplos de como modificar uma tabela:

-- Add a column ALTER TABLE employees ADD COLUMN job_title VARCHAR(50); -- Modify a column ALTER TABLE employees ALTER COLUMN job_title SET DATA TYPE VARCHAR(100); -- Drop a column ALTER TABLE employees DROP COLUMN job_title; -- Add a foreign key constraint ALTER TABLE employees ADD CONSTRAINT fk_department_id FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments (department_id);

Estes exemplos demonstram como usar a instrução ALTER TABLE para modificar a tabela employees . Os comandos ALTER , ADD e UPDATE modificam vários aspectos da estrutura da tabela, como tipo de dados de coluna e adição de restrições.

Aprimorando o desempenho do banco de dados com índices

Índices são objetos de banco de dados que ajudam a acelerar o processo de recuperação de dados, melhorando assim o desempenho do banco de dados. Ao criar um índice, o mecanismo de banco de dados armazenará uma cópia das colunas indexadas e as manterá em ordem de classificação, permitindo pesquisas mais rápidas e execução de consultas mais eficiente. Lembre-se de que os índices também podem introduzir alguma sobrecarga em relação às operações de modificação de dados, como inserções, atualizações e exclusões, o que pode exigir a reorganização dos índices.

Criando um índice

Para criar um índice, você usará a instrução CREATE INDEX . Esta instrução requer que você especifique o nome do índice, a tabela à qual deseja que o índice seja associado e as colunas a serem indexadas.

Aqui está um exemplo de criação de um índice:

CREATE INDEX idx_last_name ON employees (last_name);

Neste exemplo, criamos um índice denominado idx_last_name na tabela employees e escolhemos a coluna last_name a ser indexada.

Índices clusterizados e não clusterizados

Os índices podem ser classificados em dois tipos principais: índices clusterizados e índices não clusterizados. Um índice clusterizado determina a ordem física dos dados em uma tabela e só pode ter um por tabela. Por outro lado, os índices não clusterizados armazenam uma cópia separada dos dados classificados pelas colunas indexadas, permitindo vários índices não clusterizados por tabela.

Os índices não clusterizados geralmente oferecem melhores benefícios de desempenho para aplicativos com uso intenso de leitura, enquanto os índices clusterizados tendem a beneficiar tabelas com atualizações e exclusões frequentes e consultas de intervalo.

Escolhendo os índices certos

A escolha dos índices corretos para seu banco de dados requer uma consideração cuidadosa de vários fatores, incluindo padrões de consulta, distribuição de dados e estrutura da tabela. Algumas diretrizes a serem seguidas ao determinar os índices apropriados são:

Colunas de índice que são frequentemente pesquisadas ou usadas em cláusulas WHERE .

. Considere índices compostos para consultas que usam múltiplas colunas em sua cláusula WHERE .

. Tenha cuidado com a indexação excessiva e o impacto negativo no desempenho da modificação de dados.

Revise e atualize periodicamente sua estratégia de indexação com base na evolução dos requisitos do seu aplicativo.

Conclusão

Neste guia abrangente, exploramos os vários aspectos das estruturas de dados em SQL, incluindo tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras, restrições, tabelas e indexação. Dominar esses conceitos permitirá que você construa bancos de dados eficientes e escaláveis ​​que possam lidar facilmente com aplicações complexas.

Ao trabalhar com bancos de dados SQL, lembre-se de considerar a importância dos tipos de dados para otimizar o armazenamento e garantir a integridade dos dados. Além disso, estabeleça relacionamentos entre tabelas por meio de chaves primárias e estrangeiras e aplique regras de integridade de dados usando restrições. Por fim, melhore o desempenho do seu banco de dados usando índices para permitir uma recuperação mais rápida de dados e otimizar os planos de execução de consultas.

Com um conhecimento sólido de estruturas de dados SQL e a ajuda de ferramentas como AppMaster, you're now better equipped to create, manage, and optimize databases for your projects.