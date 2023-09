SQL में डेटा संरचनाओं के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका

संरचित क्वेरी भाषा (एसक्यूएल) आधुनिक डेटाबेस की नींव है, और रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम करने वाले किसी भी डेवलपर या प्रशासक के लिए एसक्यूएल में डेटा संरचनाओं को समझना आवश्यक है। किसी डेटाबेस की दक्षता और प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी डेटा संरचनाएँ कितनी अच्छी तरह डिज़ाइन की गई हैं। इस गाइड में, हम SQL डेटा संरचनाओं से संबंधित कुछ प्रमुख अवधारणाओं को देखेंगे, जैसे डेटा प्रकार, प्राथमिक कुंजी, विदेशी कुंजी और बाधाएं। इन अवधारणाओं में महारत हासिल करके, आप अपने अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए कुशल, स्केलेबल डेटाबेस बनाने और बनाए रखने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे।

SQL डेटा प्रकारों को समझना

SQL में, डेटा प्रकार उस डेटा प्रकार को निर्धारित करते हैं जिसे एक कॉलम में संग्रहीत किया जा सकता है। तालिका में प्रत्येक कॉलम एक विशिष्ट डेटा प्रकार से जुड़ा होता है, जो स्थिरता और डेटा अखंडता सुनिश्चित करता है और भंडारण और प्रदर्शन को अनुकूलित करने में मदद करता है। SQL विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के डेटा प्रकार प्रदान करता है, सरल संख्यात्मक मान और टेक्स्ट स्ट्रिंग से लेकर अधिक जटिल प्रकार जैसे दिनांक और बाइनरी ऑब्जेक्ट तक। आइए SQL में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कुछ डेटा प्रकारों का पता लगाएं:

पूर्णांक: डेटाबेस सिस्टम के आधार पर न्यूनतम से अधिकतम मान तक की एक हस्ताक्षरित, पूर्ण संख्या। उदाहरण के लिए, PostgreSQL -2,147,483,648 और 2,147,483,647 के बीच मानों का समर्थन करता है।

डेटाबेस सिस्टम के आधार पर न्यूनतम से अधिकतम मान तक की एक हस्ताक्षरित, पूर्ण संख्या। उदाहरण के लिए, PostgreSQL -2,147,483,648 और 2,147,483,647 के बीच मानों का समर्थन करता है। SMALLINT: पूर्णांक डेटा प्रकार के समान लेकिन छोटी रेंज के साथ, जो इसे सीमित संख्यात्मक मान वाले कॉलम के लिए अधिक उपयुक्त बनाता है। INTEGER की तुलना में यह संग्रहण स्थान बचाता है।

पूर्णांक डेटा प्रकार के समान लेकिन छोटी रेंज के साथ, जो इसे सीमित संख्यात्मक मान वाले कॉलम के लिए अधिक उपयुक्त बनाता है। INTEGER की तुलना में यह संग्रहण स्थान बचाता है। संख्यात्मक (पी, एस) और दशमलव (पी, एस): ये निश्चित-बिंदु सटीक डेटा प्रकार हैं, जहां पी अंकों की कुल संख्या को दर्शाता है, और एस दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या को दर्शाता है। वे वित्तीय डेटा और सटीक परिशुद्धता की आवश्यकता वाले अन्य मूल्यों को संग्रहीत करने के लिए उपयोगी हैं।

ये निश्चित-बिंदु सटीक डेटा प्रकार हैं, जहां पी अंकों की कुल संख्या को दर्शाता है, और एस दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या को दर्शाता है। वे वित्तीय डेटा और सटीक परिशुद्धता की आवश्यकता वाले अन्य मूल्यों को संग्रहीत करने के लिए उपयोगी हैं। FLOAT(n) और REAL: ये डेटा प्रकार फ़्लोटिंग-पॉइंट परिशुद्धता के साथ अनुमानित संख्यात्मक मान संग्रहीत करते हैं। उनका उपयोग वास्तविक संख्याओं के लिए किया जाता है जिनके लिए सटीक परिशुद्धता की आवश्यकता नहीं होती है और परिमाण में काफी भिन्नता हो सकती है।

ये डेटा प्रकार फ़्लोटिंग-पॉइंट परिशुद्धता के साथ अनुमानित संख्यात्मक मान संग्रहीत करते हैं। उनका उपयोग वास्तविक संख्याओं के लिए किया जाता है जिनके लिए सटीक परिशुद्धता की आवश्यकता नहीं होती है और परिमाण में काफी भिन्नता हो सकती है। VARCHAR(n): n वर्णों की अधिकतम लंबाई के साथ चर-लंबाई वर्ण स्ट्रिंग के लिए उपयोग किया जाता है। यह केवल वास्तविक डेटा के लिए आवश्यक स्थान का उपभोग करके भंडारण स्थान बचाता है।

n वर्णों की अधिकतम लंबाई के साथ चर-लंबाई वर्ण स्ट्रिंग के लिए उपयोग किया जाता है। यह केवल वास्तविक डेटा के लिए आवश्यक स्थान का उपभोग करके भंडारण स्थान बचाता है। CHAR(n): n वर्णों की लंबाई वाली एक निश्चित लंबाई वाली वर्ण स्ट्रिंग। VARCHAR के विपरीत, यह हमेशा समान मात्रा में संग्रहण स्थान की खपत करता है, भले ही संग्रहीत डेटा निर्दिष्ट लंबाई से छोटा हो।

n वर्णों की लंबाई वाली एक निश्चित लंबाई वाली वर्ण स्ट्रिंग। VARCHAR के विपरीत, यह हमेशा समान मात्रा में संग्रहण स्थान की खपत करता है, भले ही संग्रहीत डेटा निर्दिष्ट लंबाई से छोटा हो। पाठ: एक निर्दिष्ट अधिकतम लंबाई के बिना एक चर-लंबाई वर्ण स्ट्रिंग। यह उपयोगकर्ता टिप्पणियों या विवरण जैसे लंबे टेक्स्ट डेटा को संग्रहीत करने के लिए उपयुक्त है।

एक निर्दिष्ट अधिकतम लंबाई के बिना एक चर-लंबाई वर्ण स्ट्रिंग। यह उपयोगकर्ता टिप्पणियों या विवरण जैसे लंबे टेक्स्ट डेटा को संग्रहीत करने के लिए उपयुक्त है। दिनांक, समय, टाइमस्टैम्प: ये डेटा प्रकार दिनांक और समय की जानकारी संग्रहीत करते हैं। वे केवल दिनांक या समय को संग्रहीत करने से लेकर टाइमस्टैम्प के साथ दोनों को संग्रहीत करने तक, विभिन्न स्तर की ग्रैन्युलैरिटी प्रदान करते हैं।

डेटा अखंडता सुनिश्चित करने और डेटाबेस प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए प्रत्येक कॉलम के लिए सही डेटा प्रकार चुनना महत्वपूर्ण है। अनुचित डेटा प्रकारों का उपयोग करने से ट्रंकेशन, राउंडिंग त्रुटियां और अन्य डेटा हेरफेर समस्याएं हो सकती हैं जो आपके एप्लिकेशन की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती हैं।

प्राथमिक कुंजी, विदेशी कुंजी और बाधाएँ

रिलेशनल डेटाबेस की मुख्य विशेषताओं में से एक तालिकाओं के बीच संबंध स्थापित करने की क्षमता है। यह प्राथमिक कुंजी, विदेशी कुंजी, बाधाओं और नियमों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जो संदर्भात्मक अखंडता को लागू करते हैं, तालिकाओं के बीच लगातार संबंध सुनिश्चित करते हैं। आइए इन अवधारणाओं पर गौर करें:

प्राथमिक कुंजी

प्राथमिक कुंजी एक स्तंभ या स्तंभों का एक समूह है जो तालिका में प्रत्येक पंक्ति को विशिष्ट रूप से पहचानता है। प्राथमिक कुंजियाँ तालिकाओं के बीच संबंध स्थापित करने और डेटा स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं। प्रति तालिका केवल एक प्राथमिक कुंजी हो सकती है, और इसका मान शून्य नहीं हो सकता। अपनी तालिकाओं के लिए प्राथमिक कुंजी चुनते समय विचार करने योग्य कुछ सर्वोत्तम प्रथाएँ निम्नलिखित हैं:

विशिष्टता: प्राथमिक कुंजी अद्वितीय होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए तालिका में प्रत्येक पंक्ति के लिए इसका अलग-अलग मान होना चाहिए।

प्राथमिक कुंजी अद्वितीय होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए तालिका में प्रत्येक पंक्ति के लिए इसका अलग-अलग मान होना चाहिए। गैर-परिवर्तनीय: प्राथमिक कुंजी मान समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। यदि कोई मुख्य मान बदलता है, तो इससे रिश्ते टूट सकते हैं और डेटा असंगतताएं पैदा हो सकती हैं।

प्राथमिक कुंजी मान समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। यदि कोई मुख्य मान बदलता है, तो इससे रिश्ते टूट सकते हैं और डेटा असंगतताएं पैदा हो सकती हैं। गैर-शून्य: प्राथमिक कुंजी मान शून्य नहीं होने चाहिए, क्योंकि शून्य मानों का उपयोग तालिकाओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

विदेशी कुंजी

विदेशी कुंजी किसी तालिका में एक स्तंभ या स्तंभों का एक समूह है जो किसी अन्य तालिका की प्राथमिक कुंजी को संदर्भित करता है। इसका उपयोग तालिकाओं के बीच संबंध स्थापित करने और संदर्भात्मक अखंडता को लागू करने के लिए किया जाता है। विदेशी कुंजी वाली तालिका को "चाइल्ड" तालिका कहा जाता है, जबकि प्राथमिक कुंजी वाली तालिका को "पैरेंट" तालिका कहा जाता है। विदेशी कुंजियाँ शून्य हो सकती हैं, जिसका अर्थ है कि चाइल्ड तालिका में एक पंक्ति को मूल तालिका में संबंधित पंक्ति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कोई विदेशी कुंजी शून्य नहीं है, तो मूल तालिका में मेल खाने वाली प्राथमिक कुंजी मान वाली एक पंक्ति होनी चाहिए।

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

प्रतिबंध

बाधाएँ ऐसे नियम हैं जो एक रिलेशनल डेटाबेस के भीतर डेटा अखंडता को लागू करते हैं। वे शर्तें निर्दिष्ट करते हैं कि तालिका में डेटा को पूरा करना होगा और उन संचालन को रोकना होगा जो इन शर्तों का उल्लंघन करेंगे। SQL कई प्रकार की बाधाएँ प्रदान करता है जिन्हें डेटा संरचनाओं को प्रबंधित करने के लिए कॉलम और तालिकाओं पर लागू किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:

शून्य नहीं: यह सुनिश्चित करता है कि किसी कॉलम में शून्य मान नहीं हो सकते।

यह सुनिश्चित करता है कि किसी कॉलम में शून्य मान नहीं हो सकते। अद्वितीय: यह लागू करता है कि किसी कॉलम में सभी मान अद्वितीय होने चाहिए, जिसका अर्थ है कि किसी भी दो पंक्तियों का मान समान नहीं हो सकता है।

यह लागू करता है कि किसी कॉलम में सभी मान अद्वितीय होने चाहिए, जिसका अर्थ है कि किसी भी दो पंक्तियों का मान समान नहीं हो सकता है। प्राथमिक कुंजी: NOT NULL और UNIQUE बाधाओं का संयोजन यह गारंटी देता है कि एक कॉलम में प्रत्येक पंक्ति के लिए एक अद्वितीय, गैर-NULL मान होता है।

NOT NULL और UNIQUE बाधाओं का संयोजन यह गारंटी देता है कि एक कॉलम में प्रत्येक पंक्ति के लिए एक अद्वितीय, गैर-NULL मान होता है। विदेशी कुंजी: यह सुनिश्चित करती है कि एक कॉलम मान किसी अन्य तालिका के प्राथमिक कुंजी कॉलम में एक मान से मेल खाता है, तालिकाओं के बीच संदर्भात्मक अखंडता बनाए रखता है।

यह सुनिश्चित करती है कि एक कॉलम मान किसी अन्य तालिका के प्राथमिक कुंजी कॉलम में एक मान से मेल खाता है, तालिकाओं के बीच संदर्भात्मक अखंडता बनाए रखता है। जांचें: सत्यापित करता है कि किसी कॉलम में मान किसी निर्दिष्ट शर्त या शर्तों के सेट को पूरा करते हैं, जैसे कि सीमा या स्वीकार्य मानों की सूची।

आपके डेटाबेस की अखंडता, स्थिरता और प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए बाधाओं को उचित रूप से परिभाषित करना और प्रबंधित करना आवश्यक है। वे डेटा हेरफेर त्रुटियों और विसंगतियों को रोकते हैं जो आपके एप्लिकेशन की कार्यक्षमता और उपयोगकर्ता अनुभव को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

तालिकाएँ बनाना और डेटा संरचनाएँ परिभाषित करना

SQL में, टेबल डेटाबेस के मुख्य घटक होते हैं, और वे डेटा को एक संरचित प्रारूप में संग्रहीत करते हैं। तालिकाएँ बनाते समय, आपके एप्लिकेशन की आवश्यकताओं से मेल खाने वाली डेटा संरचनाओं को परिभाषित करना आवश्यक है। यहां, हम चर्चा करेंगे कि SQL में टेबल कैसे बनाएं और उनकी डेटा संरचनाओं को कैसे परिभाषित करें।

तालिकाएँ बनाना

SQL में एक तालिका बनाने के लिए, आप CREATE TABLE कथन का उपयोग करेंगे। यह कथन आपको तालिका के नाम, कॉलम और उनके संबंधित डेटा प्रकारों को निर्दिष्ट करने के साथ-साथ डेटा अखंडता बनाए रखने के लिए बाधाओं को जोड़ने की अनुमति देता है।

यहां एक सरल तालिका बनाने का एक उदाहरण दिया गया है:

CREATE TABLE employees ( employee_id INT PRIMARY KEY, first_name VARCHAR(50), last_name VARCHAR(50), email VARCHAR(100) UNIQUE, hire_date DATE );

इस उदाहरण में, हम निम्नलिखित कॉलम के साथ एक employees तालिका बनाते हैं: employee_id , first_name , last_name , email , और hire_date । हम employee_id कॉलम पर एक PRIMARY KEY बाधा और email कॉलम के लिए एक UNIQUE बाधा भी निर्दिष्ट करते हैं।

छवि स्रोत: ऑल थिंग्स एसक्यूएल

तालिकाओं को संशोधित करना

तालिका बनाने के बाद, आपको अपने एप्लिकेशन की उभरती आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए इसकी संरचना को संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। SQL ALTER TABLE स्टेटमेंट प्रदान करता है, जो आपको अपने मौजूदा टेबल में कॉलम जोड़ने, संशोधित करने या हटाने के साथ-साथ बाधाओं को जोड़ने, अपडेट करने या हटाने की अनुमति देता है।

किसी तालिका को संशोधित करने के तरीके के कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं:

-- Add a column ALTER TABLE employees ADD COLUMN job_title VARCHAR(50); -- Modify a column ALTER TABLE employees ALTER COLUMN job_title SET DATA TYPE VARCHAR(100); -- Drop a column ALTER TABLE employees DROP COLUMN job_title; -- Add a foreign key constraint ALTER TABLE employees ADD CONSTRAINT fk_department_id FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments (department_id);

ये उदाहरण दर्शाते हैं कि employees तालिका को संशोधित करने के लिए ALTER TABLE कथन का उपयोग कैसे करें। ALTER , ADD , और UPDATE कमांड तालिका संरचना के विभिन्न पहलुओं को संशोधित करते हैं, जैसे कॉलम डेटा प्रकार और बाधाएं जोड़ना।

इंडेक्स के साथ डेटाबेस प्रदर्शन को बढ़ाना

इंडेक्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट हैं जो डेटा पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को तेज़ करने में मदद करते हैं, इस प्रकार डेटाबेस प्रदर्शन को बढ़ाते हैं। इंडेक्स बनाते समय, डेटाबेस इंजन अनुक्रमित कॉलम की एक प्रति संग्रहीत करेगा और इसे क्रमबद्ध क्रम में बनाए रखेगा, जिससे तेज़ खोज और अधिक कुशल क्वेरी निष्पादन की अनुमति मिलेगी। याद रखें कि इंडेक्स डेटा संशोधन संचालन, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के संबंध में कुछ ओवरहेड भी पेश कर सकते हैं, जिसके लिए इंडेक्स को पुनर्गठित करने की आवश्यकता हो सकती है।

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

एक सूचकांक बनाना

एक इंडेक्स बनाने के लिए, आप CREATE INDEX स्टेटमेंट का उपयोग करेंगे। इस कथन के लिए आपको सूचकांक का नाम, वह तालिका निर्दिष्ट करनी होगी जिसके साथ आप सूचकांक को संबद्ध करना चाहते हैं, और स्तंभ(स्तंभों) को अनुक्रमित करना होगा।

यहां इंडेक्स बनाने का एक उदाहरण दिया गया है:

CREATE INDEX idx_last_name ON employees (last_name);

इस उदाहरण में, हम employees तालिका पर idx_last_name नामक एक इंडेक्स बनाते हैं और अनुक्रमित किए जाने वाले last_name कॉलम को चुनते हैं।

क्लस्टर्ड और नॉन-क्लस्टर्ड इंडेक्स

सूचकांकों को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: क्लस्टर्ड इंडेक्स और गैर-क्लस्टर इंडेक्स। एक क्लस्टर्ड इंडेक्स एक तालिका के भीतर डेटा का भौतिक क्रम निर्धारित करता है और प्रति तालिका केवल एक ही हो सकता है। इसके विपरीत, गैर-क्लस्टर इंडेक्स अनुक्रमित कॉलम द्वारा क्रमबद्ध डेटा की एक अलग प्रतिलिपि संग्रहीत करते हैं, जिससे प्रति तालिका कई गैर-क्लस्टर इंडेक्स की अनुमति मिलती है।

गैर-क्लस्टर्ड इंडेक्स आम तौर पर रीड-हेवी अनुप्रयोगों के लिए बेहतर प्रदर्शन लाभ प्रदान करते हैं, जबकि क्लस्टर्ड इंडेक्स लगातार अपडेट और डिलीट और रेंज क्वेरीज़ के साथ तालिकाओं को लाभ पहुंचाते हैं।

सही सूचकांक चुनना

आपके डेटाबेस के लिए सही इंडेक्स चुनने के लिए क्वेरी पैटर्न, डेटा वितरण और तालिका संरचना सहित कई कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। उपयुक्त सूचकांक निर्धारित करते समय अनुसरण करने योग्य कुछ दिशानिर्देश हैं:

इंडेक्स कॉलम जिन्हें अक्सर खोजा जाता है या WHERE क्लॉज में उपयोग किया जाता है।

क्लॉज में उपयोग किया जाता है। उन प्रश्नों के लिए समग्र अनुक्रमणिका पर विचार करें जो अपने WHERE क्लॉज में एकाधिक कॉलम का उपयोग करते हैं।

क्लॉज में एकाधिक कॉलम का उपयोग करते हैं। ओवर-इंडेक्सिंग और डेटा संशोधन प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में सावधान रहें।

अपने एप्लिकेशन की उभरती आवश्यकताओं के आधार पर अपनी अनुक्रमण रणनीति की समय-समय पर समीक्षा करें और अद्यतन करें।

AppMaster के No-Code प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाते हुए

डेटाबेस बनाना और प्रबंधित करना समय लेने वाला और जटिल हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास व्यापक SQL ज्ञान नहीं है। यहीं पर ऐपमास्टर no-code प्लेटफॉर्म आपकी सहायता के लिए आता है। AppMaster के साथ, आप कोड की एक भी पंक्ति लिखे बिना दृश्य रूप से डेटा मॉडल बना सकते हैं, व्यावसायिक प्रक्रियाओं को डिज़ाइन कर सकते हैं और REST API और WSS endpoints उत्पन्न कर सकते हैं।

AppMaster का प्लेटफ़ॉर्म कई लाभ प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:

हर बार आवश्यकताओं को संशोधित करने पर नए सिरे से एप्लिकेशन तैयार करके तकनीकी ऋण को समाप्त करना।

वेब, मोबाइल और बैकएंड एप्लिकेशन के निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए तीव्र एप्लिकेशन विकास क्षमताएं प्रदान करना।

प्राथमिक डेटाबेस के रूप में किसी भी Postgresql-संगत डेटाबेस का समर्थन करना।

उद्यम और उच्च-लोड उपयोग-मामलों के लिए उत्कृष्ट मापनीयता प्रदान करना।

AppMaster नो-कोड प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके, आप पारंपरिक कोडिंग विधियों की तुलना में 10 गुना तेज़ और 3 गुना अधिक लागत प्रभावी वेब, मोबाइल और बैकएंड एप्लिकेशन बना सकते हैं। AppMaster के शक्तिशाली no-code प्लेटफ़ॉर्म की खोज करके अपने डेटाबेस प्रबंधन और एप्लिकेशन विकास को अगले स्तर पर ले जाएं।

निष्कर्ष

इस व्यापक गाइड में, हमने SQL में डेटा संरचनाओं के विभिन्न पहलुओं का पता लगाया, जिसमें डेटा प्रकार, प्राथमिक और विदेशी कुंजी, बाधाएं, तालिकाएं और अनुक्रमण शामिल हैं। इन अवधारणाओं में महारत हासिल करने से आप कुशल और स्केलेबल डेटाबेस बनाने में सक्षम होंगे जो जटिल अनुप्रयोगों को आसानी से संभाल सकते हैं।

जब आप SQL डेटाबेस के साथ काम करते हैं, तो भंडारण को अनुकूलित करने और डेटा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए डेटा प्रकारों के महत्व पर विचार करना याद रखें। इसके अलावा, प्राथमिक और विदेशी कुंजी के माध्यम से तालिकाओं के बीच संबंध स्थापित करें, और बाधाओं का उपयोग करके डेटा अखंडता नियमों को लागू करें। अंत में, तेजी से डेटा पुनर्प्राप्ति सक्षम करने और क्वेरी निष्पादन योजनाओं को अनुकूलित करने के लिए इंडेक्स का उपयोग करके अपने डेटाबेस प्रदर्शन को बढ़ाएं।

मान लीजिए कि आप SQL डेटा संरचनाओं की बारीकियों में पड़े बिना एप्लिकेशन बनाने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं। उस स्थिति में, AppMaster एक शक्तिशाली no-code प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है जो आपको डेटा मॉडल और वेब और मोबाइल एप्लिकेशन को दृश्य रूप से बनाने की अनुमति देता है। AppMaster के साथ, आप तकनीकी ऋण को खत्म कर सकते हैं और बेहतर प्रोजेक्ट स्केलेबिलिटी का आनंद ले सकते हैं। AppMaster आज़माएं और no-code ऐप डेवलपमेंट की सरलता और दक्षता का अनुभव करें। SQL डेटा संरचनाओं की ठोस समझ और AppMaster, you're now better equipped to create, manage, and optimize databases for your projects.