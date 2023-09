Un guide complet sur les structures de données dans SQL

Le langage de requête structuré (SQL) constitue le fondement des bases de données modernes, et la compréhension des structures de données en SQL est essentielle pour tout développeur ou administrateur travaillant avec des bases de données relationnelles. L'efficacité et les performances d'une base de données dépendent de la qualité de la conception de ses structures de données. Dans ce guide, nous examinerons certains des concepts clés liés aux structures de données SQL, tels que les types de données, les clés primaires, les clés étrangères et les contraintes. En maîtrisant ces concepts, vous serez mieux équipé pour créer et maintenir des bases de données efficaces et évolutives pour prendre en charge vos applications.

Comprendre les types de données SQL

En SQL, les types de données déterminent le type de données pouvant être stocké dans une colonne. Chaque colonne d'une table est associée à un type de données spécifique, ce qui garantit la cohérence et l'intégrité des données et contribue à optimiser le stockage et les performances. SQL fournit une variété de types de données pour répondre à différents besoins, depuis les simples valeurs numériques et chaînes de texte jusqu'aux types plus complexes tels que les dates et les objets binaires. Explorons certains des types de données les plus couramment utilisés dans SQL :

ENTIER : un nombre entier signé allant d'une valeur minimale à une valeur maximale, en fonction du système de base de données. Par exemple, PostgreSQL prend en charge les valeurs comprises entre -2 147 483 648 et 2 147 483 647.

un nombre entier signé allant d'une valeur minimale à une valeur maximale, en fonction du système de base de données. Par exemple, PostgreSQL prend en charge les valeurs comprises entre -2 147 483 648 et 2 147 483 647. SMALLINT : similaire au type de données INTEGER mais avec une plage plus petite, ce qui le rend plus adapté aux colonnes avec des valeurs numériques limitées. Il économise de l'espace de stockage par rapport à INTEGER.

similaire au type de données INTEGER mais avec une plage plus petite, ce qui le rend plus adapté aux colonnes avec des valeurs numériques limitées. Il économise de l'espace de stockage par rapport à INTEGER. NUMERIC(p, s) et DECIMAL(p, s) : ce sont des types de données de précision à virgule fixe, où p désigne le nombre total de chiffres et s signifie le nombre de chiffres après la virgule décimale. Ils sont utiles pour stocker des données financières et d’autres valeurs nécessitant une précision exacte.

ce sont des types de données de précision à virgule fixe, où p désigne le nombre total de chiffres et s signifie le nombre de chiffres après la virgule décimale. Ils sont utiles pour stocker des données financières et d’autres valeurs nécessitant une précision exacte. FLOAT(n) et REAL : ces types de données stockent des valeurs numériques approximatives avec une précision en virgule flottante. Ils sont utilisés pour des nombres réels qui ne nécessitent pas de précision exacte et dont l'ampleur peut varier considérablement.

ces types de données stockent des valeurs numériques approximatives avec une précision en virgule flottante. Ils sont utilisés pour des nombres réels qui ne nécessitent pas de précision exacte et dont l'ampleur peut varier considérablement. VARCHAR(n) : utilisé pour les chaînes de caractères de longueur variable avec une longueur maximale de n caractères. Il économise de l'espace de stockage en consommant uniquement l'espace requis pour les données réelles.

utilisé pour les chaînes de caractères de longueur variable avec une longueur maximale de n caractères. Il économise de l'espace de stockage en consommant uniquement l'espace requis pour les données réelles. CHAR(n) : chaîne de caractères de longueur fixe d'une longueur de n caractères. Contrairement à VARCHAR, il consomme toujours la même quantité d'espace de stockage, même si les données stockées sont inférieures à la longueur spécifiée.

chaîne de caractères de longueur fixe d'une longueur de n caractères. Contrairement à VARCHAR, il consomme toujours la même quantité d'espace de stockage, même si les données stockées sont inférieures à la longueur spécifiée. TEXTE : chaîne de caractères de longueur variable sans longueur maximale spécifiée. Il convient au stockage de données textuelles longues telles que des commentaires ou des descriptions d'utilisateurs.

chaîne de caractères de longueur variable sans longueur maximale spécifiée. Il convient au stockage de données textuelles longues telles que des commentaires ou des descriptions d'utilisateurs. DATE, TIME, TIMESTAMP : ces types de données stockent des informations sur la date et l'heure. Ils offrent différents niveaux de granularité, du stockage uniquement de la date ou de l'heure au stockage des deux avec un horodatage.

Choisir le bon type de données pour chaque colonne est crucial pour garantir l'intégrité des données et optimiser les performances de la base de données. L'utilisation de types de données inappropriés peut entraîner des troncatures, des erreurs d'arrondi et d'autres problèmes de manipulation de données pouvant affecter la fonctionnalité de votre application.

Clés primaires, clés étrangères et contraintes

L'une des principales fonctionnalités des bases de données relationnelles est la possibilité d'établir des relations entre les tables. Ceci est réalisé grâce à des clés primaires, des clés étrangères, des contraintes et des règles qui renforcent l'intégrité référentielle, garantissant ainsi des relations cohérentes entre les tables. Examinons ces concepts :

Clés primaires

Une clé primaire est une colonne ou un ensemble de colonnes identifiant de manière unique chaque ligne d'un tableau. Les clés primaires sont cruciales pour établir des relations entre les tables et garantir la cohérence des données. Il ne peut y avoir qu'une seule clé primaire par table et sa valeur ne peut pas être NULL. Voici quelques bonnes pratiques à prendre en compte lors du choix d'une clé primaire pour vos tables :

Unicité : la clé primaire doit être unique, ce qui signifie qu'elle doit avoir une valeur différente pour chaque ligne du tableau afin de garantir une identification correcte.

la clé primaire doit être unique, ce qui signifie qu'elle doit avoir une valeur différente pour chaque ligne du tableau afin de garantir une identification correcte. Non modifiable : les valeurs de la clé primaire ne doivent pas changer au fil du temps. Si une valeur clé change, cela peut rompre les relations et entraîner des incohérences dans les données.

les valeurs de la clé primaire ne doivent pas changer au fil du temps. Si une valeur clé change, cela peut rompre les relations et entraîner des incohérences dans les données. Non NULL : les valeurs de clé primaire ne doivent pas être NULL, car les valeurs NULL ne peuvent pas être utilisées pour établir des relations entre les tables.

Clés étrangères

Une clé étrangère est une colonne ou un ensemble de colonnes dans une table qui fait référence à la clé primaire d'une autre table. Il est utilisé pour établir des relations entre les tables et renforcer l'intégrité référentielle. La table avec la clé étrangère est appelée table « enfant », tandis que la table avec la clé primaire est appelée table « parent ». Les clés étrangères peuvent être NULL, ce qui signifie qu'une ligne de la table enfant n'a pas besoin d'une ligne correspondante dans la table parent. Mais si une clé étrangère n'est pas NULL, il doit y avoir une ligne dans la table parent avec une valeur de clé primaire correspondante.

Contraintes

Les contraintes sont des règles qui garantissent l'intégrité des données au sein d'une base de données relationnelle. Ils spécifient les conditions que les données d'une table doivent remplir et empêchent les opérations qui violeraient ces conditions. SQL fournit plusieurs types de contraintes qui peuvent être appliquées aux colonnes et aux tables pour gérer les structures de données, notamment :

NOT NULL : garantit qu'une colonne ne peut pas contenir de valeurs NULL.

garantit qu'une colonne ne peut pas contenir de valeurs NULL. UNIQUE : impose que toutes les valeurs d'une colonne soient uniques, ce qui signifie que deux lignes ne peuvent pas avoir la même valeur.

impose que toutes les valeurs d'une colonne soient uniques, ce qui signifie que deux lignes ne peuvent pas avoir la même valeur. CLÉ PRIMAIRE : une combinaison de contraintes NOT NULL et UNIQUE garantit qu'une colonne a une valeur unique et non NULL pour chaque ligne.

une combinaison de contraintes NOT NULL et UNIQUE garantit qu'une colonne a une valeur unique et non NULL pour chaque ligne. FOREIGN KEY : garantit qu'une valeur de colonne correspond à une valeur dans la colonne de clé primaire d'une autre table, en maintenant l'intégrité référentielle entre les tables.

garantit qu'une valeur de colonne correspond à une valeur dans la colonne de clé primaire d'une autre table, en maintenant l'intégrité référentielle entre les tables. CHECK : vérifie que les valeurs d'une colonne répondent à une condition spécifiée ou à un ensemble de conditions, telles qu'une plage ou une liste de valeurs autorisées.

Définir et gérer correctement les contraintes est essentiel pour maintenir l'intégrité, la cohérence et les performances de votre base de données. Ils évitent les erreurs de manipulation des données et les incohérences qui pourraient affecter négativement les fonctionnalités et l'expérience utilisateur de votre application.

Création de tables et définition de structures de données

En SQL, les tables sont les principaux composants d'une base de données et stockent les données dans un format structuré. Lors de la création de tables, il est essentiel de définir des structures de données correspondant aux exigences de votre application. Ici, nous verrons comment créer des tables et définir leurs structures de données en SQL.

Création de tableaux

Pour créer une table en SQL, vous utiliserez l'instruction CREATE TABLE . Cette instruction vous permet de spécifier le nom de la table, les colonnes et leurs types de données respectifs, ainsi que d'ajouter des contraintes pour maintenir l'intégrité des données.

Voici un exemple de création d'un tableau simple :

CREATE TABLE employees ( employee_id INT PRIMARY KEY, first_name VARCHAR(50), last_name VARCHAR(50), email VARCHAR(100) UNIQUE, hire_date DATE );

Dans cet exemple, nous créons une table employees avec les colonnes suivantes : employee_id , first_name , last_name , email et hire_date . Nous spécifions également une contrainte PRIMARY KEY sur la colonne employee_id et une contrainte UNIQUE pour la colonne email .

Modification des tableaux

Après avoir créé une table, vous devrez peut-être modifier sa structure pour l'adapter aux exigences évolutives de votre application. SQL fournit l'instruction ALTER TABLE , qui vous permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des colonnes, ainsi que d'ajouter, de mettre à jour ou de supprimer des contraintes, à vos tables existantes.

Voici quelques exemples de modification d'un tableau :

-- Add a column ALTER TABLE employees ADD COLUMN job_title VARCHAR(50); -- Modify a column ALTER TABLE employees ALTER COLUMN job_title SET DATA TYPE VARCHAR(100); -- Drop a column ALTER TABLE employees DROP COLUMN job_title; -- Add a foreign key constraint ALTER TABLE employees ADD CONSTRAINT fk_department_id FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments (department_id);

Ces exemples montrent comment utiliser l'instruction ALTER TABLE pour modifier la table employees . Les commandes ALTER , ADD et UPDATE modifient divers aspects de la structure de la table, tels que le type de données des colonnes et l'ajout de contraintes.

Améliorer les performances de la base de données avec des index

Les index sont des objets de base de données qui contribuent à accélérer le processus de récupération des données, améliorant ainsi les performances de la base de données. Lors de la création d'un index, le moteur de base de données stockera une copie des colonnes indexées et la conservera dans un ordre trié, permettant des recherches plus rapides et une exécution plus efficace des requêtes. N'oubliez pas que les index peuvent également introduire une certaine surcharge concernant les opérations de modification des données, telles que les insertions, les mises à jour et les suppressions, qui peuvent nécessiter une réorganisation des index.

Création d'un index

Pour créer un index, vous utiliserez l'instruction CREATE INDEX . Cette instruction vous oblige à spécifier le nom de l'index, la table à laquelle vous souhaitez que l'index soit associé et la ou les colonnes à indexer.

Voici un exemple de création d'un index :

CREATE INDEX idx_last_name ON employees (last_name);

Dans cet exemple, nous créons un index nommé idx_last_name sur la table employees et choisissons la colonne last_name à indexer.

Index clusterisés et non clusterisés

Les index peuvent être classés en deux types principaux : les index clusterisés et les index non clusterisés. Un index clusterisé détermine l'ordre physique des données dans une table et ne peut en avoir qu'un par table. En revanche, les index non clusterisés stockent une copie distincte des données triées par colonnes indexées, permettant ainsi plusieurs index non clusterisés par table.

Les index non clusterisés offrent généralement de meilleurs avantages en termes de performances pour les applications gourmandes en lecture, tandis que les index clusterisés ont tendance à bénéficier des tables avec des mises à jour, des suppressions et des requêtes de plage fréquentes.

Choisir les bons index

Le choix des bons index pour votre base de données nécessite un examen attentif de plusieurs facteurs, notamment les modèles de requête, la distribution des données et la structure des tables. Voici quelques lignes directrices à suivre pour déterminer les indices appropriés :

Colonnes d'index fréquemment recherchées ou utilisées dans les clauses WHERE .

. Envisagez des index composites pour les requêtes qui utilisent plusieurs colonnes dans leur clause WHERE .

. Soyez prudent en cas de surindexation et d'impact négatif sur les performances de modification des données.

Examinez et mettez à jour périodiquement votre stratégie d'indexation en fonction de l'évolution des exigences de votre application.

Tirer parti de la plateforme No-Code d' AppMaster

La création et la gestion de bases de données peuvent être longues et complexes, en particulier pour ceux qui n'ont pas de connaissances approfondies en SQL. C’est là que la plateforme no-code AppMaster vous vient en aide. Avec AppMaster, vous pouvez créer visuellement des modèles de données , concevoir des processus métier et générer endpoints d'API REST et WSS sans écrire une seule ligne de code.

La plateforme AppMaster offre de nombreux avantages, notamment :

Éliminer la dette technique en générant des applications à partir de zéro à chaque fois que les exigences sont modifiées.

Fournir des capacités de développement d'applications rapides pour accélérer le processus de création d'applications Web, mobiles et back-end.

Prise en charge de toute base de données compatible Postgresql comme base de données principale.

Offre une évolutivité exceptionnelle pour les cas d’utilisation d’entreprise et à charge élevée.

Grâce à la plateforme sans code AppMaster, vous pouvez créer des applications Web, mobiles et backend jusqu'à 10 fois plus rapides et 3 fois plus rentables que les méthodes de codage traditionnelles. Faites passer la gestion de vos bases de données et le développement d'applications au niveau supérieur en explorant la puissante plateforme no-code d' AppMaster.

Conclusion

Dans ce guide complet, nous avons exploré les différents aspects des structures de données dans SQL, notamment les types de données, les clés primaires et étrangères, les contraintes, les tables et l'indexation. La maîtrise de ces concepts vous permettra de créer des bases de données efficaces et évolutives capables de gérer facilement des applications complexes.

Lorsque vous travaillez avec des bases de données SQL, n'oubliez pas de prendre en compte l'importance des types de données pour optimiser le stockage et garantir l'intégrité des données. De plus, établissez des relations entre les tables via des clés primaires et étrangères et appliquez des règles d'intégrité des données à l'aide de contraintes. Enfin, améliorez les performances de votre base de données à l'aide d'index pour permettre une récupération plus rapide des données et optimiser les plans d'exécution des requêtes.

Supposons que vous cherchiez un moyen de créer des applications sans entrer dans le vif du sujet des structures de données SQL. Dans ce cas, AppMaster propose une puissante plateforme no-code vous permettant de créer visuellement des modèles de données et des applications Web et mobiles. Avec AppMaster, vous pouvez éliminer la dette technique et bénéficier d'une évolutivité améliorée du projet. Essayez AppMaster et découvrez la simplicité et l'efficacité du développement d'applications no-code. Avec une solide compréhension des structures de données SQL et l'aide d'outils comme AppMaster, you're now better equipped to create, manage, and optimize databases for your projects.