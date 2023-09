SQL 数据结构综合指南

结构化查询语言 (SQL)是现代数据库的基础,了解 SQL 中的数据结构对于任何使用关系数据库的开发人员或管理员都至关重要。数据库的效率和性能取决于其数据结构的设计程度。在本指南中,我们将了解与 SQL 数据结构相关的一些关键概念,例如数据类型、主键、外键和约束。通过掌握这些概念,您将能够更好地创建和维护高效、可扩展的数据库来支持您的应用程序。

了解 SQL 数据类型

在 SQL 中,数据类型决定了列中可以存储的数据类型。表中的每一列都与特定的数据类型相关联,这确保了一致性和数据完整性,并有助于优化存储和性能。 SQL 提供了多种数据类型来满足不同的需求,从简单的数值和文本字符串到更复杂的类型(例如日期和二进制对象)。让我们探讨一下 SQL 中一些最常用的数据类型:

INTEGER: 有符号的整数,范围从最小值到最大值,具体取决于数据库系统。例如, PostgreSQL支持 -2,147,483,648 和 2,147,483,647 之间的值。

有符号的整数,范围从最小值到最大值,具体取决于数据库系统。例如, PostgreSQL支持 -2,147,483,648 和 2,147,483,647 之间的值。 SMALLINT: 与 INTEGER 数据类型类似,但范围较小,更适合数值有限的列。与 INTEGER 相比,它节省存储空间。

与 INTEGER 数据类型类似,但范围较小,更适合数值有限的列。与 INTEGER 相比,它节省存储空间。 NUMERIC(p, s) 和 DECIMAL(p, s): 这些是定点精度数据类型,其中 p 表示总位数,s 表示小数点后的位数。它们对于存储财务数据和其他需要精确度的值非常有用。

这些是定点精度数据类型,其中 p 表示总位数,s 表示小数点后的位数。它们对于存储财务数据和其他需要精确度的值非常有用。 FLOAT(n) 和 REAL: 这些数据类型存储具有浮点精度的近似数值。它们用于不需要精确精度并且大小可能变化很大的实数。

这些数据类型存储具有浮点精度的近似数值。它们用于不需要精确精度并且大小可能变化很大的实数。 VARCHAR(n): 用于可变长度字符串,最大长度为n个字符。它仅消耗实际数据所需的空间,从而节省存储空间。

用于可变长度字符串,最大长度为n个字符。它仅消耗实际数据所需的空间,从而节省存储空间。 CHAR(n): 定长字符串,长度为n个字符。与 VARCHAR 不同,即使存储的数据小于指定长度,它也始终消耗相同的存储空间。

定长字符串,长度为n个字符。与 VARCHAR 不同,即使存储的数据小于指定长度,它也始终消耗相同的存储空间。 TEXT: 没有指定最大长度的可变长度字符串。它适合存储长文本数据,例如用户评论或描述。

没有指定最大长度的可变长度字符串。它适合存储长文本数据,例如用户评论或描述。 DATE、TIME、TIMESTAMP:这些数据类型存储日期和时间信息。它们提供各种级别的粒度,从仅存储日期或时间到将两者与时间戳一起存储。

为每列选择正确的数据类型对于确保数据完整性和优化数据库性能至关重要。使用不适当的数据类型可能会导致截断、舍入错误和其他可能影响应用程序功能的数据操作问题。

主键、外键和约束

关系数据库的核心功能之一是能够在表之间建立关系。这是通过主键、外键、约束和强制引用完整性的规则来实现的,从而确保表之间关系的一致性。让我们深入研究这些概念:

主键

主键是唯一标识表中每一行的一列或一组列。主键对于建立表之间的关系和确保数据一致性至关重要。每个表只能有一个主键,且其值不能为NULL。以下是为表选择主键时要考虑的一些最佳实践:

唯一性: 主键必须是唯一的,这意味着表中的每一行都应该有不同的值,以确保正确识别。

主键必须是唯一的,这意味着表中的每一行都应该有不同的值,以确保正确识别。 不可更改: 主键值不应随时间变化。如果键值发生更改,可能会破坏关系并导致数据不一致。

主键值不应随时间变化。如果键值发生更改,可能会破坏关系并导致数据不一致。 Non-NULL:主键值不能为 NULL,因为 NULL 值不能用于建立表之间的关系。

外键

外键是表中引用另一个表的主键的一列或一组列。它用于建立表之间的关系并强制引用完整性。具有外键的表称为“子”表,而具有主键的表称为“父”表。外键可以为 NULL,这意味着子表中的行不需要父表中的对应行。但如果外键不为 NULL,则父表中必须有一行具有匹配的主键值。

约束条件

约束是在关系数据库中强制执行数据完整性的规则。它们指定表中的数据必须满足的条件,并防止违反这些条件的操作。 SQL 提供了多种类型的约束,可以应用于列和表来管理数据结构,包括:

NOT NULL: 确保列不能包含 NULL 值。

确保列不能包含 NULL 值。 UNIQUE: 强制列中的所有值必须是唯一的,这意味着任何两行都不能具有相同的值。

强制列中的所有值必须是唯一的,这意味着任何两行都不能具有相同的值。 PRIMARY KEY: NOT NULL 和 UNIQUE 约束的组合保证列的每一行都有唯一的非 NULL 值。

NOT NULL 和 UNIQUE 约束的组合保证列的每一行都有唯一的非 NULL 值。 FOREIGN KEY: 确保列值与另一个表的主键列中的值相对应,从而维护表之间的引用完整性。

确保列值与另一个表的主键列中的值相对应,从而维护表之间的引用完整性。 检查:验证列中的值是否满足指定条件或一组条件,例如允许值的范围或列表。

正确定义和管理约束对于维护数据库的完整性、一致性和性能至关重要。它们可以防止数据操作错误和不一致,从而对应用程序的功能和用户体验产生负面影响。

创建表并定义数据结构

在 SQL 中,表是数据库的主要组成部分,它们以结构化格式存储数据。创建表时,必须定义符合应用程序要求的数据结构。在这里,我们将讨论如何在 SQL 中创建表并定义其数据结构。

创建表

要在 SQL 中创建表,您将使用 CREATE TABLE 语句。此语句允许您指定表的名称、列及其各自的数据类型,以及添加约束以维护数据完整性。

这是创建简单表的示例:

CREATE TABLE employees ( employee_id INT PRIMARY KEY, first_name VARCHAR(50), last_name VARCHAR(50), email VARCHAR(100) UNIQUE, hire_date DATE );

在此示例中,我们创建一个包含以下列的 employees 表: employee_id 、 first_name 、 last_name 、 email 和 hire_date 。我们还在 employee_id 列上指定一个 PRIMARY KEY 约束,并为 email 列指定一个 UNIQUE 约束。

图片来源:All Things SQL

修改表

创建表后,您可能需要修改其结构以满足应用程序不断变化的需求。 SQL 提供了 ALTER TABLE 语句,它允许您向现有表添加、修改或删除列,以及添加、更新或删除约束。

以下是如何修改表的几个示例:

-- Add a column ALTER TABLE employees ADD COLUMN job_title VARCHAR(50); -- Modify a column ALTER TABLE employees ALTER COLUMN job_title SET DATA TYPE VARCHAR(100); -- Drop a column ALTER TABLE employees DROP COLUMN job_title; -- Add a foreign key constraint ALTER TABLE employees ADD CONSTRAINT fk_department_id FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments (department_id);

这些示例演示如何使用 ALTER TABLE 语句修改 employees 表。 ALTER 、 ADD 和 UPDATE 命令修改表结构的各个方面,例如列数据类型和添加约束。

使用索引增强数据库性能

索引是数据库对象,有助于加快数据检索过程,从而提高数据库性能。创建索引时,数据库引擎将存储索引列的副本并按排序顺序维护它,从而实现更快的搜索和更高效的查询执行。请记住,索引还会带来一些与数据修改操作有关的开销,例如插入、更新和删除,这可能需要重新组织索引。

创建索引

要创建索引,您将使用 CREATE INDEX 语句。此语句要求您指定索引的名称、希望索引关联的表以及要建立索引的列。

这是创建索引的示例:

CREATE INDEX idx_last_name ON employees (last_name);

在此示例中,我们在 employees 表上创建一个名为 idx_last_name 的索引,并选择要索引的 last_name 列。

聚集索引和非聚集索引

索引可以分为两种主要类型:聚集索引和非聚集索引。聚集索引决定表中数据的物理顺序,并且每个表只能有一个。相反,非聚集索引存储按索引列排序的数据的单独副本,允许每个表有多个非聚集索引。

非聚集索引通常为读取密集型应用程序提供更好的性能优势,而聚集索引往往有利于频繁更新和删除以及范围查询的表。

选择正确的索引

为数据库选择正确的索引需要仔细考虑多个因素,包括查询模式、数据分布和表结构。确定适当的指数时应遵循的一些准则是:

索引在 WHERE 子句中经常搜索或使用的列。

子句中经常搜索或使用的列。 考虑在 WHERE 子句中使用多列的查询的复合索引。

子句中使用多列的查询的复合索引。 请注意过度索引和对数据修改性能的负面影响。

根据应用程序不断变化的需求定期检查和更新您的索引策略。

利用AppMaster的No-Code平台

构建和管理数据库可能既耗时又复杂,尤其是对于那些没有丰富 SQL 知识的人来说。这就是AppMaster no-code平台为您提供帮助的地方。使用AppMaster ,您可以直观地创建数据模型、设计业务流程以及生成REST API和WSS endpoints ,而无需编写一行代码。

AppMaster的平台提供了许多好处,包括:

每次修改需求时,通过从头开始生成应用程序来消除技术债务。

提供快速应用程序开发能力,以加快构建 Web、移动和后端应用程序的过程。

支持任何与Postgresql兼容的数据库作为主数据库。

为企业和高负载用例提供出色的可扩展性。

使用AppMaster无代码平台,您创建 Web、移动和后端应用程序的速度比传统编码方法快 10 倍,成本效益高 3 倍。通过探索AppMaster强大的no-code平台,将您的数据库管理和应用程序开发提升到一个新的水平。

结论

在本综合指南中,我们探讨了 SQL 中数据结构的各个方面,包括数据类型、主键和外键、约束、表和索引。掌握这些概念将使您能够构建高效且可扩展的数据库,从而轻松处理复杂的应用程序。

当您使用 SQL 数据库时,请记住考虑数据类型对于优化存储和确保数据完整性的重要性。此外,通过主键和外键建立表之间的关系,并使用约束强制执行数据完整性规则。最后,使用索引增强数据库性能,以实现更快的数据检索并优化查询执行计划。

假设您正在寻找一种构建应用程序的方法,而无需深入了解 SQL 数据结构的细节。在这种情况下, AppMaster提供了一个强大的no-code平台,允许您直观地创建数据模型以及 Web 和移动应用程序。借助AppMaster ,您可以消除技术债务并享受改进的项目可扩展性。尝试一下AppMaster ,体验no-code应用开发的简单和高效。通过对 SQL 数据结构的深入理解以及AppMaster, you're now better equipped to create, manage, and optimize databases for your projects.