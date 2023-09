SQL のデータ構造に関する包括的なガイド

構造化照会言語 (SQL) は最新のデータベースの基礎であり、SQL のデータ構造を理解することは、リレーショナル データベースを使用する開発者や管理者にとって不可欠です。データベースの効率とパフォーマンスは、データ構造がどの程度適切に設計されているかによって決まります。このガイドでは、データ型、主キー、外部キー、制約など、SQL データ構造に関連する重要な概念のいくつかを見ていきます。これらの概念をマスターすると、アプリケーションをサポートする効率的でスケーラブルなデータベースを作成および維持するための準備が整います。

SQL データ型について

SQL では、データ型によって列に格納できるデータ型が決まります。テーブル内の各列は特定のデータ型に関連付けられているため、一貫性とデータの整合性が確保され、ストレージとパフォーマンスの最適化に役立ちます。 SQL は、単純な数値やテキスト文字列から、日付やバイナリ オブジェクトなどのより複雑な型まで、さまざまなニーズに応えるさまざまなデータ型を提供します。 SQL で最も一般的に使用されるデータ型のいくつかを見てみましょう。

INTEGER: データベース システムに応じて、最小値から最大値までの範囲の符号付き整数。たとえば、 PostgreSQL は-2,147,483,648 から 2,147,483,647 までの値をサポートします。

SMALLINT: INTEGER データ型に似ていますが、範囲が狭いため、数値が制限されている列により適しています。 INTEGER と比較すると、ストレージ容量が節約されます。

NUMERIC(p, s) および DECIMAL(p, s): これらは固定小数点精度のデータ型で、p は合計桁数を示し、s は小数点以下の桁数を示します。これらは、財務データや正確な精度が必要なその他の値を保存するのに役立ちます。

FLOAT(n) および REAL: これらのデータ型は、浮動小数点精度で近似数値を格納します。これらは、正確な精度を必要とせず、大きさが大きく異なる可能性がある実数に使用されます。

VARCHAR(n): 最大長が n 文字の可変長文字列に使用されます。実際のデータに必要なスペースのみを消費することで、ストレージスペースを節約します。

CHAR(n): n 文字の長さの固定長文字列。 VARCHAR とは異なり、格納されたデータが指定された長さよりも小さい場合でも、常に同じ量の記憶領域を消費します。

TEXT: 最大長が指定されていない可変長の文字列。ユーザーのコメントや説明などの長いテキスト データを保存するのに適しています。

最大長が指定されていない可変長の文字列。ユーザーのコメントや説明などの長いテキスト データを保存するのに適しています。 DATE、TIME、TIMESTAMP:これらのデータ型には、日付と時刻の情報が保存されます。日付または時刻だけを保存することから、両方をタイムスタンプとともに保存することまで、さまざまなレベルの粒度が提供されます。

データの整合性を確保し、データベースのパフォーマンスを最適化するには、各列に適切なデータ型を選択することが重要です。不適切なデータ型を使用すると、切り捨て、丸め誤差、その他のデータ操作の問題が発生し、アプリケーションの機能に影響を与える可能性があります。

主キー、外部キー、および制約

リレーショナル データベースの中核機能の 1 つは、テーブル間の関係を確立する機能です。これは、主キー、外部キー、制約、および参照整合性を強制するルールによって実現され、テーブル間の一貫した関係が保証されます。これらの概念を詳しく見てみましょう。

主キー

主キーは、テーブル内の各行を一意に識別する列または列のセットです。主キーは、テーブル間の関係を確立し、データの一貫性を確保するために重要です。テーブルごとに主キーは 1 つだけ存在でき、その値を NULL にすることはできません。テーブルの主キーを選択する際に考慮すべきベスト プラクティスを次に示します。

一意性: 主キーは一意である必要があります。つまり、適切な識別を確保するには、テーブル内の行ごとに異なる値を持つ必要があります。

変更不可: 主キーの値は時間の経過とともに変更されるべきではありません。キーの値が変更されると、関係が壊れ、データの不整合が発生する可能性があります。

主キーの値は時間の経過とともに変更されるべきではありません。キーの値が変更されると、関係が壊れ、データの不整合が発生する可能性があります。 非 NULL: NULL 値はテーブル間の関係を確立するために使用できないため、主キー値は NULL であってはなりません。

外部キー

外部キーは、別のテーブルの主キーを参照するテーブル内の列または列のセットです。これは、テーブル間の関係を確立し、参照整合性を強制するために使用されます。外部キーを持つテーブルは「子」テーブルと呼ばれ、主キーを持つテーブルは「親」テーブルと呼ばれます。外部キーは NULL にすることができます。これは、子テーブルの行に親テーブルの対応する行が必要ないことを意味します。ただし、外部キーが NULL でない場合は、一致する主キー値を持つ行が親テーブルに存在する必要があります。

制約

制約は、リレーショナル データベース内のデータの整合性を強制するルールです。これらは、テーブル内のデータが満たさなければならない条件を指定し、これらの条件に違反する操作を防止します。 SQL には、データ構造を管理するために列やテーブルに適用できる次のようないくつかのタイプの制約が用意されています。

NOT NULL: 列に NULL 値を含めることはできません。

UNIQUE: 列内のすべての値が一意である必要があることを強制します。つまり、2 つの行が同じ値を持つことはできません。

PRIMARY KEY: NOT NULL 制約と UNIQUE 制約を組み合わせると、列の行ごとに一意の非 NULL 値が保証されます。

FOREIGN KEY: 列の値が別のテーブルの主キー列の値に対応していることを確認し、テーブル間の参照整合性を維持します。

列の値が別のテーブルの主キー列の値に対応していることを確認し、テーブル間の参照整合性を維持します。 CHECK:列の値が、範囲や許容値のリストなど、指定された条件または一連の条件を満たしていることを検証します。

制約を適切に定義して管理することは、データベースの整合性、一貫性、パフォーマンスを維持するために不可欠です。これらにより、アプリケーションの機能やユーザー エクスペリエンスに悪影響を与える可能性のあるデータ操作エラーや不整合が防止されます。

テーブルの作成とデータ構造の定義

SQL では、テーブルはデータベースの主要コンポーネントであり、データを構造化された形式で保存します。テーブルを作成するときは、アプリケーションの要件に一致するデータ構造を定義することが重要です。ここでは、SQL でテーブルを作成し、そのデータ構造を定義する方法について説明します。

テーブルの作成

SQL でテーブルを作成するには、 CREATE TABLE ステートメントを使用します。このステートメントを使用すると、テーブルの名前、列、およびそれぞれのデータ型を指定したり、データの整合性を維持するための制約を追加したりできます。

簡単なテーブルの作成例を次に示します。

CREATE TABLE employees ( employee_id INT PRIMARY KEY, first_name VARCHAR(50), last_name VARCHAR(50), email VARCHAR(100) UNIQUE, hire_date DATE );

この例では、 employee_id 、 first_name 、 last_name 、 email 、および hire_date の列を含む employees テーブルを作成します。また、 employee_id 列に PRIMARY KEY 制約を指定し、 email 列に UNIQUE 制約を指定します。

画像ソース: All Things SQL

テーブルの変更

テーブルを作成した後、アプリケーションの進化する要件に合わせてその構造を変更する必要がある場合があります。 SQL には ALTER TABLE ステートメントが用意されており、これを使用すると、既存のテーブルに列を追加、変更、削除したり、制約を追加、更新、削除したりすることができます。

テーブルを変更する方法の例をいくつか示します。

-- Add a column ALTER TABLE employees ADD COLUMN job_title VARCHAR(50); -- Modify a column ALTER TABLE employees ALTER COLUMN job_title SET DATA TYPE VARCHAR(100); -- Drop a column ALTER TABLE employees DROP COLUMN job_title; -- Add a foreign key constraint ALTER TABLE employees ADD CONSTRAINT fk_department_id FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments (department_id);

これらの例は、 ALTER TABLE ステートメントを使用して employees テーブルを変更する方法を示しています。 ALTER 、 ADD 、および UPDATE コマンドは、列のデータ型や制約の追加など、テーブル構造のさまざまな側面を変更します。

インデックスによるデータベースのパフォーマンスの向上

インデックスは、データ取得プロセスの高速化に役立つデータベース オブジェクトであり、データベースのパフォーマンスを向上させます。インデックスを作成するとき、データベース エンジンはインデックス付き列のコピーを保存し、並べ替えられた順序で維持するため、より高速な検索とより効率的なクエリ実行が可能になります。インデックスによっては、挿入、更新、削除などのデータ変更操作に関してオーバーヘッドが発生する可能性もあり、インデックスの再編成が必要になる場合があることに注意してください。

インデックスの作成

インデックスを作成するには、 CREATE INDEX ステートメントを使用します。このステートメントでは、インデックスの名前、インデックスを関連付けるテーブル、およびインデックスを作成する列を指定する必要があります。

インデックスの作成例を次に示します。

CREATE INDEX idx_last_name ON employees (last_name);

この例では、 employees テーブルに idx_last_name という名前のインデックスを作成し、インデックスを作成する last_name 列を選択します。

クラスター化インデックスと非クラスター化インデックス

インデックスは、クラスター化インデックスと非クラスター化インデックスの 2 つの主なタイプに分類できます。クラスター化インデックスはテーブル内のデータの物理的な順序を決定し、テーブルごとに 1 つだけを持つことができます。対照的に、非クラスター化インデックスは、インデックス付きの列によって並べ替えられたデータの個別のコピーを保存するため、テーブルごとに複数の非クラスター化インデックスを使用できます。

一般に、非クラスター化インデックスは読み取り負荷の高いアプリケーションのパフォーマンスに優れた利点をもたらしますが、クラスター化インデックスは頻繁に更新、削除、および範囲クエリを実行するテーブルに利点をもたらす傾向があります。

適切なインデックスの選択

データベースに適切なインデックスを選択するには、クエリ パターン、データ分散、テーブル構造などのいくつかの要素を慎重に検討する必要があります。適切なインデックスを決定する際に従うべきガイドラインは次のとおりです。

頻繁に検索される列、または WHERE 句で使用される列にインデックスを付けます。

WHERE 句で複数の列を使用するクエリの複合インデックスを検討してください。

句で複数の列を使用するクエリの複合インデックスを検討してください。 インデックスを過剰に作成し、データ変更のパフォーマンスに悪影響を与えることに注意してください。

アプリケーションの進化する要件に基づいて、インデックス作成戦略を定期的に確認し、更新します。

AppMasterのNo-Codeプラットフォームを活用する

データベースの構築と管理は、特に SQL の知識が豊富でない人にとっては、時間がかかり、複雑になる場合があります。ここで、 AppMaster no-codeプラットフォームが役に立ちます。 AppMasterを使用すると、コードを 1 行も記述することなく、データ モデルを視覚的に作成し、ビジネス プロセスを設計し、 REST APIと WSS endpointsを生成できます。

AppMasterのプラットフォームには、次のような多くの利点があります。

要件が変更されるたびにアプリケーションを最初から生成することで、技術的負債を排除します。

迅速なアプリケーション開発機能を提供し、Web、モバイル、バックエンド アプリケーションの構築プロセスをスピードアップします。

Postgresql と互換性のあるデータベースをプライマリ データベースとしてサポートします。

エンタープライズおよび高負荷のユースケースに優れたスケーラビリティを提供します。

AppMasterノーコードプラットフォームを使用すると、従来のコーディング方法と比べて最大 10 倍の速度と 3 倍のコスト効率で Web、モバイル、およびバックエンド アプリケーションを作成できます。 AppMasterの強力なno-codeプラットフォームを探索して、データベース管理とアプリケーション開発を次のレベルに引き上げましょう。

結論

この包括的なガイドでは、データ型、主キーと外部キー、制約、テーブル、インデックス作成など、SQL のデータ構造のさまざまな側面を検討しました。これらの概念をマスターすると、複雑なアプリケーションを簡単に処理できる効率的でスケーラブルなデータベースを構築できるようになります。

SQL データベースを操作するときは、ストレージを最適化し、データの整合性を確保するためのデータ型の重要性を忘れずに考慮してください。さらに、主キーと外部キーを通じてテーブル間の関係を確立し、制約を使用してデータ整合性ルールを強制します。最後に、インデックスを使用してデータベースのパフォーマンスを向上させ、より高速なデータ取得を可能にし、クエリ実行プランを最適化します。

SQL データ構造の核心に触れることなくアプリケーションを構築する方法を探しているとします。その場合、 AppMaster 、データ モデルや Web およびモバイル アプリケーションを視覚的に作成できる強力なno-codeプラットフォームを提供します。 AppMasterを使用すると、技術的負債を排除し、プロジェクトのスケーラビリティを向上させることができます。 AppMaster試してno-codeアプリ開発のシンプルさと効率を体験してください。 SQL データ構造をしっかりと理解しAppMaster, you're now better equipped to create, manage, and optimize databases for your projects.