在关系数据库的上下文中，术语“级联”是指由数据库管理系统 (DBMS) 自动执行的一组动作或操作，这是对通过数据库模式的约束链接的某些数据实体应用更改的结果。使用级联操作的主要目的是维护数据库实体之间关系的引用完整性，确保数据一致、准确并遵守既定的业务规则。

级联操作通常与外键约束相关联，外键约束用于建立关系数据库中两个或多个表之间的关系。可以使用特定的级联选项定义外键约束，以指示对相关记录的主键的更改应如何传播到其他连接的实体和表。

可以为外键指定的级联选项包括：

CASCADE ：此选项确保当主键发生修改（例如，更新或删除）时，相应的更改也适用于相关表中的所有关联外键记录。这在相关数据必须保持彼此同步的情况下非常有用。

：此选项确保当主键发生修改（例如，更新或删除）时，相应的更改也适用于相关表中的所有关联外键记录。这在相关数据必须保持彼此同步的情况下非常有用。 SET NULL ：当更新或删除主键时，此选项将相关表中相应的外键值设置为 NULL。在应断开记录之间的连接而不是使用新的主键值进行更新的情况下，或者在删除主记录而不影响相关记录时，这很有用。

：当更新或删除主键时，此选项将相关表中相应的外键值设置为 NULL。在应断开记录之间的连接而不是使用新的主键值进行更新的情况下，或者在删除主记录而不影响相关记录时，这很有用。 SET DEFAULT ：与 SET NULL 类似，当更新或删除主键时，此选项将相应的外键值设置为数据库架构中指定的默认值。如果主键更改或删除，这允许维护表之间的默认关系。

：与 SET NULL 类似，当更新或删除主键时，此选项将相应的外键值设置为数据库架构中指定的默认值。如果主键更改或删除，这允许维护表之间的默认关系。 NO ACTION或RESTRICT ：这些选项可防止更新或删除具有相关外键记录的主键值，从而确保整个数据库的完整性和一致性。对于维护表之间的关系尤其重要，因为级联操作不需要或可能导致数据不一致。

为了更好地说明关系数据库中级联的概念，让我们考虑一个简单的示例：包含两个表“客户”和“订单”的数据库模式，其中每个客户可能有多个订单。在这种情况下，可能存在通过“customer_id”字段将“orders”表链接到“customers”表的外键约束。可以使用 CASCADE 删除选项定义约束，确保当“customers”表中的记录被删除时，“orders”表中的所有相关记录也会自动删除，从而维护数据库的引用完整性。

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综上所述，关系数据库中“级联”的概念是指通过外键约束将主键值的变化自动传播到相关记录。这些操作有助于维护数据库内数据的引用完整性和一致性，确保整个应用程序的可靠运行。通过利用AppMaster强大的no-code平台，用户可以轻松地设计、实现和管理关系数据库中的级联操作和约束，简化开发流程，并为他们的应用程序需求提供强大而高效的解决方案。