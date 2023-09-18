子查询也称为嵌套查询或内部查询，是关系数据库上下文中嵌入到另一个较大查询中的 SQL 查询。子查询简化了复杂的数据检索操作，并通过利用其他查询的结果在查询、过滤和排序数据方面提供了更大的灵活性。子查询包含在括号内，可以出现在较大 SQL 查询的各个部分中，包括 SELECT、FROM、WHERE 和 HAVING 子句。

子查询通常用于需要执行中间计算或根据另一个查询的结果过滤数据的场景。在关系数据库领域，子查询对于访问分布在多个表中的数据通常至关重要，特别是当这些数据受到各种关系和约束时。

根据给定场景的具体要求，可以使用多种类型的子查询。这些包括：

标量子查询：返回单个值。

列子查询：返回单列值。

Row子查询：返回单行数据。

表子查询：返回整个表的数据。

子查询根据其行为可以分为两类：

相关子查询：依赖于外部查询中的值的子查询，并且针对外部查询中的每一行执行一次。

非相关子查询：可以独立于外部查询运行的子查询，返回可供外部查询使用的单个结果。

使用子查询时，考虑性能影响至关重要，因为大型数据集和复杂的关系可能会导致过多的计算开销和缓慢的查询性能。为了优化子查询，开发人员可以利用索引、查询提示并采用其他性能调整技术，例如缓存和分页。正确利用子查询可以显着增强 SQL 查询的灵活性和表现力，从而使开发人员能够构建更高效、更复杂的应用程序。

AppMaster是一个用于创建后端、Web 和移动应用程序的no-code平台，人们认识到关系数据库中子查询的重要性并将其纳入设计过程中。通过利用AppMaster的可视化数据模型和业务流程设计器，用户可以轻松生成包括子查询的复杂SQL查询，微调其应用程序以尽可能最有效的方式检索和处理数据。

例如，考虑这样一个场景：用户想要检索在上个月内至少下了一个订单的客户列表。使用子查询，开发人员可以轻松构建一个 SQL 查询，首先检索上个月内下的所有订单，然后利用此结果作为过滤器来获取相关的客户数据。

选择 * 来自客户 哪里 id 在 ( 选择客户 ID 来自订单 WHERE order_date >= DATEADD(月, -1, GETDATE()) ）；

此查询说明了子查询在支持复杂数据检索操作和优化查询过程方面的强大功能。通过利用子查询，开发人员可以更有效地设计满足用户需求、遵守业务规则并与底层关系数据库高效交互的应用程序。

总之，子查询是关系数据库上下文中 SQL 查询的一个关键方面，它允许开发人员构建更高效、更灵活的应用程序。通过像AppMaster这样的no-code平台，开发人员可以直观地设计他们的数据模型和业务流程，同时自动生成在数据检索和处理操作中充分利用子查询功能的应用程序。通过掌握子查询，开发人员可以释放关系数据库的全部潜力，提供针对客户特定需求量身定制的高效、可扩展且复杂的软件解决方案。