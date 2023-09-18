在关系数据库领域，“数据库事务”是一个至关重要的概念，它指的是包含一系列按顺序排列的任务的工作单元或操作。这些任务代表用户或应用程序对数据库执行的完整、单独的操作。数据库事务通过遵守 ACID 属性（原子性、一致性、隔离性和持久性）来确保数据完整性。这些属性控制事务的整体行为，并有助于维护数据库系统的一致性、可靠性和性能。

在关系数据库管理系统 (RDBMS) 的背景下，事务被设计为以有组织且高效的方式运行以实现特定目标。它们通常涉及多个操作，这些操作共同操作、检索或更新一个或多个表中的数据。此类交易的示例包括在银行帐户之间转移资金、注册新客户或调整库存水平。使用关系数据库时，必须以确保数据一致性、完整性和正确性的方式对事务中的任务进行结构化和排序。

事务处理的核心是前面提到的 ACID 属性，它们对于定义数据库事务的预期行为和属性至关重要。这些属性简要描述如下：

原子性：此属性确保事务要么完全完成，要么根本不执行。换句话说，如果事务的任何部分失败，则整个事务将回滚，并且数据库将恢复到事务开始之前的原始状态。这种全有或全无的行为对于维护数据完整性和防止不一致至关重要。

一致性：一致性要求数据库事务始终将数据库从一种一致状态转换为另一种一致状态。这意味着在成功交易之前和之后，必须保留所有完整性约束、业务规则和数据关系。如果发生故障，事务将回滚，将数据库恢复到事务之前的一致状态。

隔离性：隔离性意味着每个事务应该独立运行，中间结果不应该对其他事务可见。此属性有助于消除并发事务之间的冲突并防止它们相互干扰。尽管多个用户和应用程序同时访问数据库，数据隔离仍可确保事务结果保持准确和可靠。

持久性：持久性保证一旦事务成功完成，其对数据库的更改就成为永久性的。此属性可防止由于系统故障、崩溃或其他意外事件而导​​致的数据丢失。持久性通常是通过实施预写日志记录和其他旨在确保数据持久性的技术来实现的。

在AppMaster no-code平台的背景下，用户可以在数据库事务框架内直观地创建数据模型和业务流程，使他们能够有效地维护应用程序的数据一致性、完整性和性能。 AppMaster支持与 Postgresql 兼容的数据库作为主数据库，并为管理跨各种应用程序配置（包括后端、Web 和移动应用程序）的复杂事务操作提供了理想的环境。这使其成为创建数据库驱动的应用程序的绝佳选择，这些应用程序遵循数据库事务原则并确保强大的功能、可扩展性和安全性。

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总之，数据库事务是关系数据库设计和管理中的关键元素，可确保数据完整性、一致性和可靠性。通过遵循 ACID 属性，事务系统为构建健壮、可扩展且安全的应用程序提供了坚实的基础。 AppMaster的no-code平台具有全面的功能和工具集，允许用户轻松创建、管理和修改可有效利用数据库事务的应用程序，最终实现始终如一的高性能和最小的技术债务。