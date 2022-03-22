无代码构建器是强大的工具，可让您在不编写代码的情况下创建成熟的应用程序和数字产品。难怪它们会引起如此多的关注并引起不断的争议。

我们喜欢保持更新并跟踪市场，研究无代码平台及其功能。这就是为什么我们准备了对流行的无代码 Bubble 工具的评论，并将其与 AppMaster.io 进行比较。

Bubble概述

Bubble 是一个无代码平台，可让您构建 Web 应用程序。使用 Bubble，您可以构建应用程序逻辑、创建界面设计、使用嵌入式数据库以及将现成的产品与第三方服务集成。

该工具在其自己的服务器上托管应用程序，并使它们可以从任何地方访问。

据该平台的创建者称，Bubble 是一种基于 JSON 的声明性编程语言，用于构建 Web 应用程序。该工具支持外部 JavaScript 和内部服务器组件，允许用户使用应用程序的业务逻辑和外观。

在平台上注册后，您将访问应用程序编辑器。Bubble编辑器围绕完成所有工作的七个选项卡构建。在一个项目中，您可以开发一个应用程序。

AppMaster.io 概述

AppMaster.io 是一个无代码平台，主要优势是自动生成代码，每秒可编写 22,000 行代码。

您可以在 AppMaster.io 上构建服务器、原生移动和 Web 应用程序。这是 AppMaster.io 和 Bubble 之间的关键区别，Bubble 只允许您创建 Web 应用程序。

该平台的功能包括开发的所有阶段：从创建数据库到发布到生产以及在发布后监控应用程序的运行。

与 Bubble 不同的是，在 AppMaster.io 中，项目代表了数据库、业务逻辑和应用程序编辑器的组合，提供了对发布和监控的访问。在同一个项目中，您可以开发多个不同的应用程序。

该平台以 Go 语言生成后端并创建在 PostgreSQL 上运行的数据库。借助 AppMaster.io，您可以使用直观的拖放编辑器构建业务流程并导出源代码以供进一步工作。

主要平台差异

让我们更详细地分析平台，考虑工具的主要特性：使用数据库和应用程序逻辑、与第三方服务集成、创建和发布应用程序、订阅计划。

使用数据库

Bubble

Bubble 使用嵌入式数据库。它不如第三方 SQL 数据库强大，但可以让您快速开始工作。

Bubble 中的数据库基于数据类型工作，数据类型相当于表。对于每种数据类型，您都可以添加自定义字段。要添加字段，您需要输入其名称并指定其数据类型。

在控制面板的侧面菜单中有一个数据选项卡可以处理数据。处理数据所需的一切都在这里。您可以创建新记录、使用字段、为每种类型设置规则、上传文件。

一旦您创建了所需的数据类型，所有这些都可以在 App Data 选项卡中找到，它们以表格的形式呈现。您也可以在那里创建新条目。

同时，Bubble 不使用标准的数据库关系。它们是通过类型配置的。

应用大师.io

在 AppMaster.io 中，数据库的呈现方式略有不同。该平台有一个数据模型设计器，您可以在其中构建数据库模式、创建数据模型、建立它们之间的关系并添加字段。

AppMaster.io 中数据库之间的关键区别在于可视化数据库设计器，其中方案是从具有自己的字段集的块构建的。它使该过程更加方便和易于理解，创造了一个长期存在的优势：所有数据库表及其关系都立即可见。块可以在工作区周围自由移动并按所需顺序排列。您需要将箭头从一个块拉伸到另一个块以将模型链接在一起。

添加新模型时，会自动创建服务字段：ID、创建日期、修改日期、删除日期。您还可以向每个模型添加自定义字段。创建新字段时，您必须输入其名称并指定类型。您可以选择添加描述。

AppMaster.io 使用标准的关系数据库类型：一对一、一对多、多对多。

AppMaster.io 中的数据库由 PostgreSQL 提供支持，PostgreSQL 是一种灵活且强大的 DBMS，具有高性能，可以创建、存储和检索复杂的数据结构。

使用应用程序逻辑

Bubble

为了处理应用程序逻辑，Bubble 有一个工作流部分。要启动该过程，您必须选择一个事件，该事件在方案中由 When 关键字表示（例如，“当用户登录时”）。接下来，您需要为此事件添加一个操作。动作的数量可以是无限的。

所有动作都被分组，包括与账户、电子邮件、支付、自定义事件（API）等相关的动作。

每个动作都有自己的一组参数，可以在单独的窗口中进行配置。 Bubble 中的动作流程简单明了，顺序清晰。

应用大师.io

在 AppMaster.io BP 编辑器中，可以通过附加参数和分支更复杂地引导流程执行路径。

业务流程方案由负责特定功能的块构建。平台上已经有 1000 多个区块执行单一操作和完整的业务流程。

要设置过程的方向，您可以使用连接器连接块。

默认情况下，在每个 BP 中创建开始和结束块。每个块都有两种类型的连接器：

flow_connection - 执行流连接器，描述块队列；

var_connection - 变量连接器，描述从哪里获取哪个变量。

使用 AppMaster.io，您可以构建任何复杂的逻辑，并创建从聊天机器人到自定义企业服务的所有内容。

设计

Bubble

Bubble 适用于拖放技术。左侧面板中的设计选项卡包含您可以拖到应用程序页面上的所有组件。单击某个元素时，会出现该元素的设置窗口，您可以在其中配置显示设置和其他参数。组件的位置是手动或通过坐标设置的。

使用 Bubble 时，重点是设计，而不是使用数据库或应用程序业务逻辑。

平台上提供了一个广泛的关于各种主题的现成设计模板库。您可以选择合适的模板并通过仅调整一些元素来加快开发速度。

应用大师.io

AppMaster.io 还使用拖放技术。该平台有一个用于移动和 Web 应用程序的单独编辑器。如果我们比较 Web 应用程序编辑器，那么它由几个工作区域组成：

主菜单块，其中放置了将形成导航栏的新页面；

应用程序组件块，其中放置隐藏元素以从应用程序的任何部分调用它们 - 这些可以是模式窗口或嵌套页面；

工作区的中心区域，专为页面的内容和组件而设计。

与 Bubble 相比，AppMaster.io 中网页设计师的重点是使用数据库和构建复杂的业务逻辑。您可以轻松地将 AppMaster.io 后端与任何自定义前端集成，以创建独特的应用程序设计。

在撰写本文时，AppMaster.io 团队正在改进 Web 应用程序设计器并扩展其功能。

Web 应用程序设计器旨在创建管理面板和单页 Web 应用程序 (SPA)，例如客户门户。对于管理面板，AppMaster.io 会根据数据库自动生成应用程序页面，并在每次数据库架构更改时更新列表。

集成和 API

Bubble

您可以将数百个第三方服务连接到 Bubble 应用程序。在平台的插件部分，您可以找到流行的服务和自定义解决方案。插件可免费安装和付费安装。

Bubble 用户可以自己创建插件并将它们添加到库中，这大大扩展了工具的功能。此类插件的技术支持仍然是一个小问题，因为开发人员（平台用户）可能不再在平台上处于活动状态并且无法提供任何帮助。

Bubble 使用外部 API 并允许您连接不同的服务。要使用 API，有一个 API 连接器插件。该模块使 Bubble 用户能够通过外部请求连接到任何 API。

应用大师.io

可以使用模块将其他功能添加到 AppMaster.io。插件库不断更新。任何模块都可以一键免费安装。优点是目录中的所有模块都由 AppMaster.io 开发者维护并及时更新。

AppMaster.io 提供了一个内置的外部 API 请求编辑器，您可以使用它通过开放 API 轻松连接不同的第三方服务来扩展项目。

该平台还实现了与端点的工作。所有端点都根据它们使用的数据分为文件夹。

AppMaster.io 还允许您创建多种类型的 API 端点：

API — 用于从 Web 界面和第三方系统访问后端；

webhook——用于接收来自第三方系统的通知；

网络套接字。

您可以选择具有必要数据的业务流程并为每种类型配置中间件。

部署

Bubble

Bubble 充当托管服务提供商。在平台上创建的所有应用程序都托管在同一台服务器上。

通过付费计划，用户可以使用自己的域。此外，通过付费订阅，您可以通过购买容量单位来增加服务器的功率。

应用大师.io

AppMaster.io 提供多种发布选项——您可以使用 AppMaster Cloud、任何第三方云或个人服务器。移动应用程序可以直接发布到 Apple Store 和 Google Play。此外，您可以为开发、预生产和生产创建多个部署计划。部署计划的可用性因订阅计划而异。如果您停止使用该平台，您也可以导出源代码。

便于使用

Bubble

由于可用功能的多样性，Bubble 并不是最简单的无代码工具。工作流程和数据部分可能需要更多的注意力和时间来了解它们的工作方式。

有了设计，一切都变得更加简单。拖放生成器极大地简化了应用程序界面的开发。使用拖放添加组件既简单又方便。但是，每个元素都有自己的一组设置，这可能会给没有经验的用户带来问题。

Bubble 提供免费资源：速成课程、视频教程、详细文档。

应用大师.io

AppMaster.io 是专业级的无代码平台，需要更多时间来掌握。 AppMaster.io 的复杂性是通过功能的多样性和成品的更高层次来解释的。该工具提供了许多功能，使您可以控制每一步的开发。

业务流程编辑器是用户学习使用时间最长的组件之一。

对于不熟悉编程的普通用户来说，使用 AppMaster.io 的过程会显得有些复杂。精通技术的用户上手所需的时间要少得多。

AppMaster.io 还提供免费资源，包括每个部分的详细文档、视频教程、速成课程。您还可以加入平台的开发者和用户社区，分享经验。

可以建造什么？

Bubble

从 Bubble 网站上的展示页面可以清楚地看出，该平台允许您构建不同的应用程序：在线市场、学习平台、预订和交付应用程序、内部管理系统。通常，人们使用该工具来创建简单的解决方案以供广泛使用。

该工具被初创项目、自由职业者和经验丰富的开发人员积极使用，他们使用 Bubble 来加速和优化应用程序开发。

应用大师.io

AppMaster.io 专为需要更强大资源的业务用户和复杂技术解决方案而设计。大型企业积极使用该平台实施定制解决方案，以自动化和优化工作流程。

该平台也适用于无代码开发工作室、自由开发者、初创公司以及对编程充满热情的人。

您可以在平台上构建任何解决方案：聊天机器人、区块链、CRM 系统、任何领域的本地应用程序，甚至是根据客户要求优化生产的系统。在成功案例部分，您可以找到在 AppMaster.io 上开发复杂企业系统的示例。其中包括自动化生产和处理文件的系统。

价钱

Bubble

Bubble 中有四个订阅计划。第一个提供对平台的免费访问，但有功能限制。例如，此处没有发布应用程序的 API 和自定义域。

订阅价格从每月 29 美元到 529 美元不等。每个计划都有您可以访问的更广泛的功能。

应用大师.io

AppMaster.io 提供四种订阅计划。它没有免费程序，但入门套餐每月收费 5 美元。与只有 50 条数据库记录的 Adalo 免费计划相比，AppMaster.io 只需 5 美元即可提供 10,000 条记录。它以相对较低的价格为您提供了更多功能。您可以通过添加不同的选项来扩展所选计划，而无需更改包。

有一个企业计划，您可以根据包中提供的功能请求自定义价格。

在您订阅其中一个计划之前，您可以测试和探索该平台——在平台上注册后提供 14 天的免费试用期。在试用期间，您可以访问大部分功能。您还可以参与 Beta 测试并分享您的意见。

结论

在 Bubble 中，更多地关注应用程序的可视化部分。在 AppMaster.io 中，重点是功能——有一个强大的 BP 编辑器、一个内置的 API 请求编辑器、使用端点的能力以及一个模块库。

AppMaster.io 通过使用块和直观的可视化表示，在处理应用程序的数据和逻辑方面提供了更大的灵活性。 Bubble 提供了处理数据和在较小规模上构建简单逻辑的能力。

Bubble 只允许您构建 Web 应用程序。要创建原生移动产品，您需要使用第三方服务。使用 AppMaster.io，您可以在 Swift UI 和 Kotlin 上创建 Web、服务器和原生移动应用程序，并发布到 App Store 和 Google Play。

