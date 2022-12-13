No-code 工具的设计是为了使其用户的生活更容易，并尽快推出产品，而不给开发人员带来额外的费用。不幸的是，经常发生的情况是，经过一段时间后，产品的发展势头良好，需要认真升级，而创建它的平台的能力有限，根本不足以实施任务。

为了解决这样的问题，他们往往选择不把产品完全转移到一个新的平台上，而是把它与能够完成任务的更专业、更现代的解决方案结合起来。因此，在整合的帮助下，你可以以最低的成本大幅升级你的产品，并在其中结合不同解决方案的优点。

与第三方服务整合的好处

与第三方服务的整合是改善你的产品的最简单和最快的方法之一。此外，整合并不局限于选择一种服务，所以平台的功能不会拖累你的应用程序的发展；你可以扩展功能，而不必不时地寻找更现代的工具，你可以安全地选择你需要的芯片，并根据需要分阶段实施到你的项目。

通过与第三方服务的整合，你可以。

配置用户认证。

连接支付模块和交付服务。

连接电子邮件服务。

将应用程序和网站与CRM系统集成。

扩展你的应用程序的逻辑。

以及更多。

要开始将你的产品与第三方服务整合的过程，你需要确定需要解决的任务。此外，按照设定的任务，选择一个或多个服务进行整合。 AppMaster也允许你与流行的、不仅是网站和应用程序构建者整合。

Bubble而且 AppMaster

Bubble是一种 no-code开发的巨无霸。它允许你创建网络应用，有一套庞大的工具，并有能力使用插件进行扩展。

Bubble它已经存在了10多年，在此期间，大量的小型和相当大规模的解决方案已经在它上面创建。然而，在这期间，技术的发展同样迅速，对新解决方案的功能要求也越来越高。现在，Bubble的后端能力可能需要改进，在这里，在不转移项目的情况下，与更现代、更强大的工具集成的能力将为你提供帮助。一个这样的解决方案是将 Bubble与 AppMaster.

AppMaster与之不同的是 Bubble，专注于与后端合作，为网络和移动应用程序构建复杂的逻辑。它允许你使用可视化编辑器构建复杂的业务流程，也有一个内置编辑器用于外部API请求。

Bubble 与 的整合将使你能够。AppMaster

使用 AppMaster 作为一个后端 Bubble 项目。

作为一个后端 项目。 将一个专业的数据库（PostgreSQL）连接到你的项目。

实现复杂的查询处理逻辑（数据分析、分支操作）。

快速创建和集成额外的微服务到项目中。

请看一个将AppMaster 与Bubble 的详细例子。

Adalo和 AppMaster

Adalo是最受欢迎的 no-code是创建移动应用程序的最流行的平台之一。许多用户选择 Adalo因为它的简单性和简洁性。

Adalo是一个快速入门的好选择，因为它不仅允许你在前端工作，而且还允许你在后端、数据库和业务逻辑方面工作。然而，该平台的能力相当有限，所有的功能都是为快速启动而设计的，这些限制将不允许你创建一个复杂的专业解决方案。

如果你已经有一个现成的解决方案在 Adalo上有现成的解决方案，你不必将其完全转移到另一个平台或雇用一个昂贵的开发团队；在这种情况下，你可以使用集成来扩展应用程序的功能。

将Adalo 与AppMaster 集成将使你能够。

建立在 AppMaster 上建立的移动应用程序的后端 Adalo .

上建立的移动应用程序的后端 . 将一个更强大的数据库（PostgreSQL）连接到你的应用程序。

执行更复杂的查询处理（数据分析、分支操作等）。

使用微服务来扩展你的应用程序的功能。

该 AppMasterYouTube频道有一个关于整合的详细教程 Adalo与 AppMaster使用外部API请求。

Tilda和 AppMaster

Tilda是一个优秀的模块化网站建设者，具有最小的设置，允许你在几个小时内创建网站。

通过Tilda ，你可以创建。

商品或服务的登陆页面。

宣传和展示网站。

小型企业网站。

简单的在线商店。

博客或投资组合网站。

基本上，所有在网站上创建的产品 Tilda是用来收集线索的，但进一步的处理却比较困难。 Tilda有一个内置的CRM，其中包括从网站收到的所有申请，但它不能取代专业的线索管理工具。

但这并不是一个绝望的理由。 Tilda有能力通过发送数据与第三方服务整合。 webhooks.在这种情况下，你可以创建自己的CRM，例如，使用一个 no-code平台或使用一个现成的解决方案，并通过整合，将所有来自现有网站的请求直接发送到你的CRM系统。 Tilda直接发送到你的CRM系统。因此，在工具的帮助下 no-code工具，你将完全结束收集和处理线索的任务。

如何做到这一点的例子可以在AppMaster 学习门户网站上找到。

Tilda 与 的整合将使你能够。AppMaster

使用AppMater作为接受完整表格的平台。

在数据库中存储应用程序，以便进一步处理。

解析表格数据并运行必要的处理逻辑（过滤、垃圾邮件控制、数学函数）。

自动启动额外的行动（发送短信、电子邮件、信息到即时通信工具）。

总结

市场在不断增长和发展，现有的服务也是如此，为了不在竞争的海洋中淹没，你用来创建应用程序的平台的限制不应该成为你的绊脚石。将现成的解决方案与第三方服务整合是一个很好的选择，可以节省时间和金钱，同时大大改善它，使其安全、现代、技术先进。同时，整合将使你能够将复杂的业务流程自动化，这将释放出时间来实施新的解决方案。