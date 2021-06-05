这是 Webflow 和 Appmaster.io 的快速比较。两者都是无代码平台，但具有不同的特性、功能和能力。

以下是 Webflow 和 Appmaster.io 之间的 7 个区别：

平台用途

Webflow 仅适用于网站，它用作构建和设计从初始阶段到准备发布的最终产品的完全响应式网站的工具。

Appmaster.io 用于创建 Web 和移动应用程序。它还负责从开始到发布时间的项目开发，并让用户即使在发布后也能维护他们的应用程序。

用户界面

Webflow UI 基于拖放视觉效果和画布，让任何用户都可以使用图形方面来构建网站。很明显，每个拖放选项都包含说明。

Appmaster.io UI 具有类似的结构。唯一的区别是有多个画布，因为该平台还允许构建 Web 应用程序和移动应用程序。

设计自由

最初，Webflow 是为设计师创建像素完美的网站而创建的。它提供了广泛的动画以及许多模板可供选择。然而，有时平台会自动定位元素并处理样式以达到设计的一致性。

与Webflow不同，Appmaster.io主要是功能，而不是设计。它没有任何自动元素排列和种类繁多的预制模板，这让用户负责设计、元素位置和额外的装饰。

工作流程

Webflow 专注于设计，因此它仅适用于前端和事件触发器开发。这使得处理任何条件情况以及将 Webflow 链接到任何后端或 API 变得困难。此外，要使用第三方服务构建和连接工作流，Webflow 需要与其他平台集成。

Appmaster.io 是关于功能的，它提供了与前端、后端和元素触发器一起使用的能力，这使得创建高级工作流和逻辑、连接 API、后端、轻松管理条件系统以及本地集成第三方服务。

计划和定价

Webflow 提供了各种各样的月度订阅选项可供选择。有特殊的站点计划、帐户和企业订阅，甚至为所有用户提供免费选项。所有计划还包含要订阅的细分和子计划。

与 Webflow 一样，Appmaster.io 提供每月订阅。但是，选项数量减少到免费、启动、专业和企业。还有一种灵活的特别优惠可以为与非营利或教育组织相关的非标准客户创建的替代方案。

学习容易

与其他平台相比，首先掌握 Webflow 更容易，尤其是如果您之前有使用 Html 和 CSS 的经验。它没有提供大量的功能选项，但是，它使用户能够以一致的设计设计高质量的网站。

Appmaster.io 是一个平台，您可能会花更多时间学习所有流程和逻辑，因为它允许用户创建功能齐全的移动和 Web 应用程序。

发布与维护

在 Webflow 上，您可以在 10 秒内发布您的网站，只需单击“发布”按钮即可。用户可以随时从平台对运行中的网站进行维护和更改，只需重新发布即可更新。

使用 Appmaster，用户在发布后可以更新平台上的应用程序以及修改在完成应用程序构建后提供给任何用户的真实代码表。#nbsp;

总体优缺点 - Webflow：

优点：

创建响应式网站

提供各种动画和预制模板

用户友好的界面#nbsp;

与前端一起工作

应用拖放视觉构建技术

每月订阅的许多不同的定价计划#nbsp;

快速发布和网站更新

比其他平台更容易学习#nbsp;

可用的教程、文档和指针说明

缺点：

很难在有条件的情况下创建复杂的工作流程#nbsp;

没有后端#nbsp;

没有集成的第三方服务

没有单独的代码表

优点：

创建网络和移动应用程序

专注于应用程序的功能和潜在特性#nbsp;

易于理解的用户界面#nbsp;

适用于前端和后端

可以创建具有条件和第三方集成的高级工作流程#nbsp;

拖放生成器

各种定价计划#nbsp;

快速发布和网站更新

提供应用程序的真实代码表#nbsp;

可用的文档和指针描述#nbsp;

缺点：

需要时间学习#nbsp;

只有几个视频教程#nbsp;

没有预制模板



