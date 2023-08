Yapay Zeka Devi OpenAI, New York Merkezli Startup Global Illumination'ı Satın Aldı

Yapay zeka lideri OpenAI, halka açık ilk satın alımını işaret eden ufuk açıcı bir hamleyle, New York'tan yenilikçi bir girişim olan Global Illumination satın aldı. Yaratıcı araçlar, altyapı ve dijital deneyimler tasarlamak için son teknoloji yapay zeka çözümlerini kullanmasıyla tanınan ikincisi, şimdi hünerini en çok çığır açan yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT ile tanınan OpenAI ile birleştirdi.

Duyuru, OpenAI'nin resmi blogunda kısa ve öz bir açıklamayla yapıldı. Anlaşmanın ayrıntıları açıklanmasa da, OpenAI Global Illumination ekibinin yaratacağı dönüştürücü etkiye ilişkin beklentilerini dile getirdiğinde, bu birliğin sahip olduğu gelecekteki büyüme ve olasılıklara yönelik heyecan aşikardı. Global Illumination'ın yeni üyeleri, ChatGPT de dahil olmak üzere temel OpenAI ürünleri üzerinde çalışmaya hazırlanıyor.

Paradigm, Benchmark ve Slow gibi risk sermayesi şirketlerinden çeşitli destekler alan Global Illumination, 2021'deki başlangıcından bu yana birçok yenilikçi projeye katkıda bulunan paha biçilmez bir uzmanlık topladı. Instagram, Facebook, YouTube, Google, Pixar ve Riot Games'te erken ürün tasarımı ve yapımına katkıda bulundu.

Instagram Mühendislik Direktörü Thomas Dimson, platformun keşif algoritmalarını iyileştirmede çok önemli bir figürdü. Görev süresi boyunca, Instagram'ın Keşfet sekmesi kullanıcı deneyimi, akış ve Hikayeler sıralaması, IGTV ve her şeyi kapsayan veri mühendisliğinin arkasındaki ufuk açıcı ekipleri yönetmekten sorumluydu.

Global Illumination'ın en son ürünü, Minecraft'ı anımsatan, büyüleyici bir web tabanlı açık kaynaklı sanal alan MMORPG (devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu) olan 'Biomes'. Son satın almaların ışığında oyunun durumu belirsizliğini koruyor. Ekibin gelecekte OpenAI ile çalışmasının eğlence tekliflerinden çok fayda odaklıya doğru kayması bekleniyor.

Başlangıçta satın almalardan kaçınmasına rağmen OpenAI, Microsoft ve büyük VC yatırımcıları gibi ağır varlıklardan destek alarak milyarlarca dolarlık risk sermayesi oluşturdu. Son birkaç yılda, tomurcuklanan AI kurumlarına ve firmalarına sermaye enjekte etmek için fonlar düzenledi ve girişimlerde bulundu. Bu gelişmenin de gösterdiği gibi, OpenAI, daha sağlam ve çığır açan AI çözümlerine dönüşen işbirliklerine ve satın almalara giderek daha açık hale geliyor.

