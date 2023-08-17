Гигант в области искусственного интеллекта OpenAI приобретает стартап Global Illumination, расположенный в Нью-Йорке

Лидер в области искусственного интеллекта OpenAI приобрел инновационный стартап Global Illumination из Нью-Йорка. Компания, известная использованием передовых решений в области искусственного интеллекта для разработки творческих инструментов, инфраструктуры и цифрового опыта, теперь объединила свои силы с OpenAI, известной своим новаторским чатботом ChatGPT, работающим на базе искусственного интеллекта.

Об этом было объявлено в лаконичном заявлении на официальном блоге OpenAI. Несмотря на то, что подробности сделки пока не разглашаются, волнение по поводу будущего роста и возможностей, которые открывает этот союз, было ощутимым, поскольку OpenAI выразила надежду на то, что команда Global Illumination окажет преобразующее воздействие. Новые члены Global Illumination будут работать над основными продуктами OpenAI, включая ChatGPT.

С момента своего основания в 2021 году компания Global Illumination, получившая разнообразную поддержку от таких венчурных фирм, как Paradigm, Benchmark и Slow, накопила бесценный опыт, способствуя реализации нескольких инновационных проектов. Во главе компании встали провидцы Томас Димсон, Тейлор Гордон и Джоуи Флинн, которые ранее участвовали в разработке и создании ранних продуктов в Instagram, Facebook, YouTube, Google, Pixar и Riot Games.

Томас Димсон, директор по инженерным вопросам в Instagram, был ключевой фигурой в разработке алгоритмов обнаружения информации на платформе. За время работы в компании он руководил важнейшими командами, которые занимались разработкой пользовательского опыта вкладки Explore, ранжированием ленты и Stories, IGTV, а также всесторонней разработкой данных.

Последнее творение Global Illumination - "Biomes", увлекательная сетевая MMORPG (массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра) с открытым исходным кодом, напоминающая Minecraft. Статус игры в свете недавнего приобретения остается неопределенным. Предполагается, что в будущем работа команды с OpenAI может сместиться в сторону более полезных, а не развлекательных предложений.

Несмотря на то, что OpenAI изначально избегала приобретений, она получила миллиардные венчурные инвестиции от таких крупных компаний, как Microsoft, и крупнейших венчурных инвесторов. За последние несколько лет она организовала фонды и грантовые инициативы для вливания капитала в начинающие ИИ-институты и фирмы. Как видно из этих событий, OpenAI становится все более открытой для сотрудничества и приобретений, которые позволят создать более надежные и прорывные решения в области ИИ.

Среди таких коллабораций трудно не упомянуть еще одну влиятельную платформу, также использующую возможности ИИ, - AppMaster. Будучи платформой без кода, позволяющей создавать внутренние, веб- и мобильные приложения, AppMaster также укрепила свои позиции в качестве привлекательного игрока в инновационном ландшафте ИИ.