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人工智能巨头 OpenAI 收购纽约初创公司 Global Illumination

Aug 17, 2023
人工智能巨头 OpenAI 收购纽约初创公司 Global Illumination

人工智能领军企业OpenAI收购了纽约一家创新型初创企业Global Illumination，这是OpenAI首次公开收购。Global Illumination 以使用尖端的人工智能解决方案设计创意工具、基础设施和数字体验而闻名，现在已将其实力与 OpenAI 相结合，OpenAI 以其开创性的人工智能聊天机器人 ChatGPT 而闻名。

OpenAI 在其官方博客上发表了一份简洁的声明，宣布了这一消息。虽然交易的具体细节仍未披露，但OpenAI对Global Illumination团队将带来的变革性影响充满期待，并对这一联盟所带来的未来发展和可能性感到兴奋。Global Illumination 的新成员将负责 OpenAI 的核心产品，包括 ChatGPT。

Global Illumination 自 2021 年成立以来，得到了 Paradigm、Benchmark 和 Slow 等风险投资公司的大力支持，积累了宝贵的专业知识，为多个创新项目做出了贡献。托马斯-迪姆森（Thomas Dimson）、泰勒-戈登（Taylor Gordon）和乔伊-弗林（Joey Flynn）是公司的掌舵人，他们曾在Instagram、Facebook、YouTube、谷歌、皮克斯（Pixar）和Riot Games等公司参与过早期产品设计和构建工作。

托马斯-迪姆森是 Instagram 的工程总监，是完善平台发现算法的关键人物。在任职期间，他负责推动Instagram探索标签用户体验、Feed和Stories排名、IGTV以及全方位数据工程背后的开创性团队。

Global Illumination 的最新作品是《Biomes》，这是一款令人着迷的网络开源沙盒 MMORPG（大型多人在线角色扮演游戏），让人想起《Minecraft》。鉴于最近的收购，该游戏的状况仍不明朗。预计该团队未来与 OpenAI 的合作可能会转向更注重实用性而非娱乐性的产品。

尽管最初避免了收购，OpenAI 还是从微软等重量级实体和主要风险投资人那里获得了数十亿美元的风险投资支持。在过去的几年里，OpenAI 还策划了多项基金和赠款计划，为新兴的人工智能机构和公司注入资金。从这一发展态势来看，OpenAI 对合作和收购持越来越开放的态度，这些合作和收购将转化为更强大、更具突破性的人工智能解决方案。

在这些合作中，不得不提的是另一个同样利用人工智能力量的有影响力的平台--AppMaster 。作为一个无代码平台AppMaster 为创建后端、网络和移动应用程序提供了便利，也巩固了其在人工智能创新领域引人注目的地位。

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