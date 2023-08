OpenAI ยักษ์ใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์เข้าซื้อกิจการ Startup Global Illumination ในนิวยอร์ก

ในความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญซึ่งนับเป็นการเข้าซื้อกิจการสาธารณะเป็นครั้งแรก OpenAI ผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์ได้ซื้อ Global Illumination ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพนวัตกรรมใหม่จากนิวยอร์ก ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการใช้โซลูชัน AI ที่ล้ำสมัยในการออกแบบเครื่องมือที่สร้างสรรค์ โครงสร้างพื้นฐาน และประสบการณ์ดิจิทัล ตอนนี้ได้ผสานรวมความสามารถเข้ากับ OpenAI ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับ ChatGPT ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ก้าวล้ำ

การประกาศดังกล่าวจัดทำขึ้นในแถลงการณ์สั้น ๆ ในบล็อกอย่างเป็นทางการของ OpenAI ในขณะที่รายละเอียดเฉพาะของข้อตกลงยังคงไม่เปิดเผย ความตื่นเต้นสำหรับการเติบโตในอนาคตและความเป็นไปได้ที่สหภาพนี้มีอยู่ก็สัมผัสได้เมื่อ OpenAI แสดงความคาดหมายของพวกเขาสำหรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่ทีม Global Illumination จะมอบให้ สมาชิกใหม่จาก Global Illumination ถูกกำหนดให้ทำงานกับผลิตภัณฑ์หลักของ OpenAI รวมถึง ChatGPT

ด้วยการสนับสนุนที่หลากหลายจากบริษัทร่วมลงทุน เช่น Paradigm, Benchmark และ Slow ทำให้ Global Illumination ได้สั่งสมความเชี่ยวชาญที่ประเมินค่าไม่ได้ซึ่งมีส่วนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมหลายโครงการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2021 โดยมี Thomas Dimson, Taylor Gordon และ Joey Flynn ผู้ซึ่งเคยเป็นผู้บริหารมาก่อน มีส่วนร่วมในการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ในช่วงต้นที่ Instagram, Facebook, YouTube, Google, Pixar และ Riot Games

Thomas Dimson ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ Instagram เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการปรับแต่งอัลกอริทึมการค้นพบของแพลตฟอร์ม ในระหว่างดำรงตำแหน่ง เขารับผิดชอบในการขับเคลื่อนทีมที่อยู่เบื้องหลังประสบการณ์ผู้ใช้แท็บ Explore ของ Instagram, ฟีดและการจัดอันดับ Stories, IGTV และวิศวกรรมข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งหมด

การสร้างล่าสุดโดย Global Illumination คือ 'Biomes' เกม MMORPG แซนด์บ็อกซ์แบบโอเพ่นซอร์สบนเว็บที่น่าสนใจ (เกมเล่นตามบทบาทออนไลน์ที่มีผู้เล่นหลายคนจำนวนมาก) ชวนให้นึกถึง Minecraft สถานะของเกมในแง่ของการได้มาล่าสุดยังคงไม่แน่นอน คาดว่าการทำงานของทีมกับ OpenAI ในอนาคตอาจเปลี่ยนไปสู่การเน้นประโยชน์ใช้สอยมากกว่าการนำเสนอความบันเทิง

แม้จะหลีกเลี่ยงการเข้าซื้อกิจการในขั้นต้น แต่ OpenAI ก็สร้างทุนร่วมหลายพันล้านที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรายใหญ่เช่น Microsoft และนักลงทุน VC รายใหญ่ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดการกองทุนและริเริ่มการให้ทุนเพื่ออัดฉีดทุนให้กับสถาบันและบริษัทด้าน AI ที่กำลังเติบโต ตามที่การพัฒนานี้แนะนำ OpenAI เปิดกว้างมากขึ้นสำหรับการทำงานร่วมกันและการเข้าซื้อกิจการซึ่งแปลเป็นโซลูชัน AI ที่แข็งแกร่งและล้ำหน้ายิ่งขึ้น

