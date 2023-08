거대 인공 지능 OpenAI, 뉴욕 기반 스타트업 글로벌 일루미네이션 인수

최초의 공개 인수를 기념하는 중대한 움직임으로 인공 지능 리더 OpenAI 뉴욕의 혁신적인 신생 기업인 Global Illumination 인수했습니다. 최첨단 AI 솔루션을 사용하여 창의적인 도구, 인프라 및 디지털 경험을 설계하는 것으로 알려진 후자는 이제 획기적인 AI 기반 챗봇인 ChatGPT로 가장 잘 알려진 OpenAI와 결합되었습니다.

이 발표는 OpenAI의 공식 블로그에서 간결한 성명으로 이루어졌습니다. 거래의 세부 사항은 아직 공개되지 않았지만, OpenAI가 Global Illumination 팀이 제공할 변혁적 영향에 대한 기대를 표명하면서 이 조합이 지닌 미래 성장과 가능성에 대한 흥분을 느낄 수 있었습니다. Global Illumination의 새 구성원은 ChatGPT를 포함한 핵심 OpenAI 제품 작업을 시작합니다.

Paradigm, Benchmark, Slow와 같은 벤처 캐피탈 회사의 다양한 지원을 받아 Global Illumination은 2021년 설립 이후 여러 혁신적인 프로젝트에 기여하는 귀중한 전문 지식을 축적했습니다. Instagram, Facebook, YouTube, Google, Pixar 및 Riot Games에서 초기 제품 설계 및 구성에 기여했습니다.

Instagram의 엔지니어링 이사인 Thomas Dimson은 플랫폼의 검색 알고리즘을 개선하는 데 중추적인 역할을 했습니다. 재임 기간 동안 그는 Instagram의 탐색 탭 사용자 경험, 피드 및 스토리 순위, IGTV, 모든 것을 포괄하는 데이터 엔지니어링 뒤에 중요한 팀을 이끄는 일을 담당했습니다.

Global Illumination의 가장 최근 작품은 Minecraft를 연상시키는 매력적인 웹 기반 오픈 소스 샌드박스 MMORPG(대규모 멀티플레이어 온라인 롤플레잉 게임)인 'Biomes'입니다. 최근 인수에 비추어 볼 때 게임의 상태는 여전히 불확실합니다. 향후 OpenAI에 대한 팀의 작업은 엔터테인먼트 제공보다는 유틸리티 중심으로 전환될 것으로 예상됩니다.

초기 인수 회피에도 불구하고 OpenAI는 Microsoft 및 주요 VC 투자자와 같은 대형 기업으로부터 수십억 달러의 벤처 캐피털 지원을 받았습니다. 지난 몇 년 동안 신생 AI 기관 및 회사에 자본을 투입하기 위해 기금과 보조금 이니셔티브를 조율했습니다. 이 개발에서 알 수 있듯이 OpenAI는 보다 강력하고 획기적인 AI 솔루션으로 변환되는 협업 및 인수에 점점 더 개방적입니다.

