কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জায়ান্ট OpenAI NY-ভিত্তিক স্টার্টআপ গ্লোবাল ইলুমিনেশন অর্জন করেছে

একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে যা এটির প্রথম সর্বজনীন অধিগ্রহণকে চিহ্নিত করে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নেতা OpenAI নিউ ইয়র্ক থেকে একটি উদ্ভাবনী স্টার্টআপ Global Illumination কিনেছে। সৃজনশীল সরঞ্জাম, পরিকাঠামো, এবং ডিজিটাল অভিজ্ঞতা ডিজাইনের জন্য অত্যাধুনিক AI সমাধান ব্যবহার করার জন্য স্বীকৃত পরেরটি, এখন OpenAI-এর সাথে তার দক্ষতা একত্রিত করেছে, যা তার যুগান্তকারী AI-চালিত চ্যাটবট, ChatGPT-এর জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত।

OpenAI এর অফিসিয়াল ব্লগে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে ঘোষণাটি করা হয়েছে। যদিও চুক্তির সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলি অপ্রকাশিত রয়ে গেছে, এই ইউনিয়নের ভবিষ্যতের বৃদ্ধি এবং সম্ভাবনার জন্য উত্তেজনা স্পষ্ট ছিল কারণ ওপেনএআই গ্লোবাল ইলুমিনেশন টিম যে রূপান্তরমূলক প্রভাব দেবে তার জন্য তাদের প্রত্যাশার কথা জানিয়েছে৷ গ্লোবাল ইলুমিনেশনের নতুন সদস্যরা ChatGPT সহ মূল OpenAI পণ্যগুলিতে কাজ করতে প্রস্তুত।

প্যারাডাইম, বেঞ্চমার্ক এবং স্লো-এর মতো ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্মগুলির বিভিন্ন সমর্থন সহ, গ্লোবাল ইলুমিনেশন 2021 সালে তার সূচনা থেকে বেশ কয়েকটি উদ্ভাবনী প্রকল্পে অবদান রেখে অমূল্য দক্ষতা অর্জন করেছে। ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, ইউটিউব, গুগল, পিক্সার এবং রায়ট গেমসে প্রাথমিক পণ্য ডিজাইন এবং নির্মাণে অবদান রেখেছে।

থমাস ডিমসন, ইনস্টাগ্রামের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টর, প্ল্যাটফর্মের আবিষ্কার অ্যালগরিদমগুলিকে পরিমার্জন করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার মেয়াদকালে, তিনি Instagram-এর এক্সপ্লোর ট্যাব ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা, ফিড এবং স্টোরিজ র‍্যাঙ্কিং, IGTV, এবং সমস্ত-বেষ্টিত ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পিছনে সেমিনাল টিমগুলি পরিচালনা করার জন্য দায়ী ছিলেন।

গ্লোবাল ইলুমিনেশনের সবচেয়ে সাম্প্রতিক সৃষ্টি হল 'বায়োমস', একটি আকর্ষণীয় ওয়েব-ভিত্তিক ওপেন-সোর্স স্যান্ডবক্স MMORPG (ব্যাপক মাল্টিপ্লেয়ার অনলাইন রোল-প্লেয়িং গেম) যা মাইনক্রাফ্টের স্মরণ করিয়ে দেয়। সাম্প্রতিক অধিগ্রহণের আলোকে গেমটির অবস্থা অনিশ্চিত রয়ে গেছে। এটা প্রত্যাশিত যে ভবিষ্যতে ওপেনএআই-এর সাথে দলের কাজ বিনোদনের অফারগুলির পরিবর্তে আরও উপযোগ-কেন্দ্রিক দিকে স্থানান্তরিত হতে পারে।

অধিগ্রহণের প্রাথমিক এড়ানো সত্ত্বেও, OpenAI মাইক্রোসফ্ট এবং প্রধান ভিসি বিনিয়োগকারীদের মতো হেভিওয়েট সংস্থাগুলির কাছ থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ব্যাকিং প্রতিষ্ঠা করেছে৷ বিগত কয়েক বছরে, এটি উদীয়মান এআই প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলিতে পুঁজি প্রবেশের জন্য তহবিল এবং অনুদানের উদ্যোগ নিয়েছে। এই বিকাশের পরামর্শ অনুসারে, ওপেনএআই ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা এবং অধিগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত যা আরও শক্তিশালী এবং যুগান্তকারী এআই সমাধানে অনুবাদ করে।

