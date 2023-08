Gã khổng lồ trí tuệ nhân tạo OpenAI mua lại công ty khởi nghiệp có trụ sở tại New York Global Illumination

Trong một động thái quan trọng đánh dấu lần mua lại công khai đầu tiên của mình, nhà lãnh đạo trí tuệ nhân tạo OpenAI đã mua Global Illumination, một công ty khởi nghiệp sáng tạo từ New York. Cái sau, được công nhận vì đã sử dụng các giải pháp AI tiên tiến để thiết kế các công cụ sáng tạo, cơ sở hạ tầng và trải nghiệm kỹ thuật số, hiện đã hợp nhất sức mạnh của nó với OpenAI, nổi tiếng nhất với chatbot đột phá do AI hỗ trợ, ChatGPT.

Thông báo được đưa ra trong một tuyên bố ngắn gọn trên blog chính thức của OpenAI. Mặc dù các chi tiết cụ thể của thỏa thuận vẫn chưa được tiết lộ, nhưng có thể thấy rõ sự phấn khích đối với sự phát triển trong tương lai và các khả năng mà liên minh này nắm giữ khi OpenAI bày tỏ sự mong đợi của họ về tác động biến đổi mà nhóm Global Illumination sẽ mang lại. Các thành viên mới từ Global Illumination sẽ làm việc trên các sản phẩm OpenAI cốt lõi, bao gồm ChatGPT.

Với sự hỗ trợ đa dạng từ các công ty đầu tư mạo hiểm như Paradigm, Benchmark và Slow, Global Illumination đã tích lũy được kinh nghiệm chuyên môn vô giá góp phần vào một số dự án đổi mới kể từ khi thành lập vào năm 2021. Đứng đầu là những người có tầm nhìn xa trông rộng Thomas Dimson, Taylor Gordon và Joey Flynn, những người trước đây đã đã đóng góp vào việc thiết kế và xây dựng sản phẩm ban đầu tại Instagram, Facebook, YouTube, Google, Pixar và Riot Games.

Thomas Dimson, Giám đốc Kỹ thuật của Instagram, là một nhân vật quan trọng trong việc tinh chỉnh các thuật toán khám phá của nền tảng. Trong nhiệm kỳ của mình, anh ấy chịu trách nhiệm thúc đẩy các nhóm chuyên gia đằng sau trải nghiệm người dùng tab Khám phá của Instagram, bảng xếp hạng nguồn cấp dữ liệu và Câu chuyện, IGTV và kỹ thuật dữ liệu toàn diện.

Sáng tạo gần đây nhất của Global Illumination là 'Biomes', một MMORPG hộp cát nguồn mở dựa trên web hấp dẫn (trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi) gợi nhớ đến Minecraft. Tình trạng của trò chơi trong bối cảnh mua lại gần đây vẫn không chắc chắn. Người ta dự đoán rằng công việc của nhóm với OpenAI trong tương lai có thể chuyển sang hướng tập trung vào tiện ích hơn là các dịch vụ giải trí.

Bất chấp việc tránh mua lại ban đầu, OpenAI đã thiết lập hàng tỷ đô la vốn đầu tư mạo hiểm được hỗ trợ từ các tổ chức nặng ký như Microsoft và các nhà đầu tư mạo hiểm lớn. Trong vài năm qua, nó đã sắp xếp các quỹ và cấp các sáng kiến ​​​​để bơm vốn vào các tổ chức và công ty AI mới chớm nở. Như sự phát triển này cho thấy, OpenAI ngày càng cởi mở với các hoạt động hợp tác và mua lại để chuyển thành các giải pháp AI đột phá và mạnh mẽ hơn.

