A OpenAI, gigante da inteligência artificial, adquire a Global Illumination, uma empresa em fase de arranque sediada em Nova Iorque

Num movimento seminal que marca a sua primeira aquisição pública, a OpenAI, líder em inteligência artificial, adquiriu a Global Illumination, uma startup inovadora de Nova Iorque. Esta última, reconhecida por utilizar soluções de IA de ponta para conceber ferramentas criativas, infra-estruturas e experiências digitais, juntou agora as suas capacidades à OpenAI, mais conhecida pelo seu inovador chatbot alimentado por IA, o ChatGPT.

O anúncio foi feito numa declaração sucinta no blogue oficial da OpenAI. Embora os pormenores do acordo não tenham sido revelados, o entusiasmo pelo crescimento futuro e pelas possibilidades que esta união encerra era palpável, uma vez que a OpenAI expressou a sua expetativa pelo impacto transformador que a equipa da Global Illumination irá ter. Os novos membros da Global Illumination vão trabalhar nos principais produtos da OpenAI, incluindo o ChatGPT.

Com o apoio diversificado de empresas de capital de risco, como Paradigm, Benchmark e Slow, a Global Illumination acumulou uma experiência inestimável, contribuindo para vários projetos inovadores desde seu início em 2021. No comando estavam os visionários Thomas Dimson, Taylor Gordon e Joey Flynn, que já haviam contribuído para o design e construção de produtos iniciais no Instagram, Facebook, YouTube, Google, Pixar e Riot Games.

Thomas Dimson, o Diretor de Engenharia do Instagram, foi uma figura fundamental no aperfeiçoamento dos algoritmos de descoberta da plataforma. Durante o seu mandato, foi responsável pela condução de equipas seminais por detrás da experiência do utilizador do separador Explorar do Instagram, da classificação do feed e das Histórias, da IGTV e da engenharia de dados abrangente.

A mais recente criação da Global Illumination é "Biomes", um cativante MMORPG (massively multiplayer online role-playing game) de código aberto baseado na Web que faz lembrar o Minecraft. O estatuto do jogo, à luz da recente aquisição, permanece incerto. Prevê-se que, no futuro, o trabalho da equipa com a OpenAI possa passar a centrar-se mais em ofertas de utilidade do que de entretenimento.

Apesar de ter evitado inicialmente as aquisições, a OpenAI conseguiu milhares de milhões em capital de risco apoiado por entidades de peso como a Microsoft e grandes investidores de capital de risco. Ao longo dos últimos anos, orquestrou fundos e iniciativas de subvenções para injetar capital em instituições e empresas de IA em fase de arranque. Como este desenvolvimento sugere, a OpenAI está cada vez mais aberta a colaborações e aquisições que se traduzam em soluções de IA mais robustas e inovadoras.

