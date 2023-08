आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिग्गज कंपनी OpenAI ने NY-आधारित स्टार्टअप ग्लोबल इल्युमिनेशन का अधिग्रहण किया

एक मौलिक कदम में, जो अपने पहले सार्वजनिक अधिग्रहण का प्रतीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता नेता OpenAI ने न्यूयॉर्क के एक अभिनव स्टार्टअप Global Illumination खरीदा है। रचनात्मक उपकरण, बुनियादी ढांचे और डिजिटल अनुभवों को डिजाइन करने के लिए अत्याधुनिक एआई समाधानों का उपयोग करने के लिए पहचाने जाने वाले उत्तरार्द्ध ने अब ओपनएआई के साथ अपनी शक्ति को एकीकृत कर लिया है, जो अपने अग्रणी एआई-संचालित चैटबॉट, चैटजीपीटी के लिए जाना जाता है।

यह घोषणा OpenAI के आधिकारिक ब्लॉग पर एक संक्षिप्त बयान में की गई थी। हालाँकि सौदे की बारीकियों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इस यूनियन के भविष्य के विकास और संभावनाओं के प्रति उत्साह स्पष्ट था क्योंकि ओपनएआई ने ग्लोबल इल्यूमिनेशन टीम द्वारा प्रस्तुत परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए अपनी प्रत्याशा व्यक्त की थी। ग्लोबल इल्यूमिनेशन के नए सदस्य चैटजीपीटी सहित मुख्य ओपनएआई उत्पादों पर काम करने के लिए तैयार हैं।

पैराडाइम, बेंचमार्क और स्लो जैसी उद्यम पूंजी फर्मों के विविध समर्थन के साथ, ग्लोबल इल्युमिनेशन ने 2021 में अपनी स्थापना के बाद से कई नवीन परियोजनाओं में योगदान देने वाली अमूल्य विशेषज्ञता हासिल की है। इसके शीर्ष पर दूरदर्शी थॉमस डिमसन, टेलर गॉर्डन और जॉय फ्लिन थे, जो पहले थे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, पिक्सर और रायट गेम्स में शुरुआती उत्पाद डिजाइन और निर्माण में योगदान दिया।

इंस्टाग्राम के इंजीनियरिंग निदेशक थॉमस डिमसन, प्लेटफ़ॉर्म के खोज एल्गोरिदम को परिष्कृत करने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अपने कार्यकाल के दौरान, वह इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर टैब उपयोगकर्ता अनुभव, फ़ीड और स्टोरीज़ रैंकिंग, आईजीटीवी और सर्वव्यापी डेटा इंजीनियरिंग के पीछे मौलिक टीमों को चलाने के लिए जिम्मेदार थे।

ग्लोबल इल्यूमिनेशन की सबसे हालिया रचना 'बायोम्स' है, जो एक आकर्षक वेब-आधारित ओपन-सोर्स सैंडबॉक्स MMORPG (बड़े पैमाने पर मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल-प्लेइंग गेम) है जो Minecraft की याद दिलाता है। हाल के अधिग्रहण के आलोक में खेल की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। यह अनुमान लगाया गया है कि भविष्य में ओपनएआई के साथ टीम का काम मनोरंजन पेशकशों के बजाय अधिक उपयोगिता-केंद्रित हो सकता है।

शुरुआती अधिग्रहणों से बचने के बावजूद, ओपनएआई ने माइक्रोसॉफ्ट और प्रमुख वीसी निवेशकों जैसी दिग्गज संस्थाओं के समर्थन से अरबों की उद्यम पूंजी स्थापित की है। पिछले कुछ वर्षों में, इसने उभरते एआई संस्थानों और फर्मों में पूंजी डालने के लिए धन और अनुदान की पहल की है। जैसा कि इस विकास से पता चलता है, ओपनएआई तेजी से सहयोग और अधिग्रहण के लिए खुला है जो अधिक मजबूत और सफल एआई समाधानों में तब्दील होता है।

ऐसे सहयोगों के बीच, एक और प्रभावशाली मंच का उल्लेख करना मुश्किल नहीं है जो एआई