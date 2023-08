شركة OpenAI العملاقة للذكاء الاصطناعي تستحوذ على شركة Startup Global Illumination في نيويورك

في خطوة أساسية تمثل أول استحواذ عام لها على الإطلاق ، اشترت OpenAI ، رائدة الذكاء الاصطناعي ، شركة Global Illumination ، وهي شركة ناشئة مبتكرة من نيويورك. هذا الأخير ، المعروف باستخدامه لحلول الذكاء الاصطناعي المتطورة لتصميم الأدوات الإبداعية والبنية التحتية والتجارب الرقمية ، قد دمج الآن براعته مع OpenAI ، المعروف ببرنامج الدردشة ChatGPT الرائد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

جاء الإعلان في بيان مقتضب على مدونة OpenAI الرسمية. في حين أن تفاصيل الصفقة لا تزال غير معلنة ، فإن الإثارة للنمو والإمكانيات المستقبلية التي يحملها هذا الاتحاد كانت واضحة حيث عبرت شركة OpenAI عن توقعها للتأثير التحويلي الذي سيقدمه فريق Global Illumination. تم تعيين الأعضاء الجدد من Global Illumination للعمل على منتجات OpenAI الأساسية ، بما في ذلك ChatGPT.

بدعم متنوع من شركات رأس المال الاستثماري مثل Paradigm و Benchmark و Slow ، جمعت Global Illumination خبرة لا تقدر بثمن ساهمت في العديد من المشاريع المبتكرة منذ إنشائها في عام 2021. وكان على رأسها توماس ديمسون وتايلور جوردون وجوي فلين الذين سبق لهم العمل. ساهم في التصميم المبكر للمنتج والبناء في Instagram و Facebook و YouTube و Google و Pixar و Riot Games.

كان توماس ديمسون ، مدير الهندسة في Instagram ، شخصية محورية في تحسين خوارزميات الاكتشاف للمنصة. خلال فترة عمله ، كان مسؤولاً عن قيادة الفرق الأساسية وراء تجربة مستخدم علامة التبويب Explore في Instagram ، وتصنيف الخلاصة والقصص ، و IGTV ، وهندسة البيانات الشاملة.

أحدث ما تم إنشاؤه بواسطة Global Illumination هو "Biomes" ، وهي لعبة رمل مفتوحة المصدر مبنية على الويب ومفتوحة المصدر MMORPG (لعبة لعب الأدوار متعددة اللاعبين على الإنترنت) تذكرنا بماين كرافت. لا يزال وضع اللعبة في ضوء الاستحواذ الأخير غير مؤكد. من المتوقع أن يتحول عمل الفريق مع OpenAI في المستقبل نحو المزيد من التركيز على المرافق بدلاً من العروض الترفيهية.

على الرغم من تجنبها الأولي لعمليات الاستحواذ ، فقد أنشأت شركة OpenAI دعماً لرأس المال الاستثماري بالمليارات من الكيانات ذات الوزن الثقيل مثل Microsoft وكبار مستثمري رأس المال الاستثماري. على مدى السنوات القليلة الماضية ، قامت بتنسيق الأموال ومنح المبادرات لضخ رأس المال في مؤسسات وشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة. كما يوحي هذا التطور ، فإن OpenAI منفتحة بشكل متزايد على عمليات التعاون والاستحواذ التي تترجم إلى حلول ذكاء اصطناعي أكثر قوة واختراقًا.

