Le leader de l'intelligence artificielle OpenAI a racheté Global Illumination, une startup innovante de New York, dans le cadre d'une opération qui marque sa toute première acquisition publique. Cette dernière, reconnue pour l'utilisation de solutions d'IA de pointe dans la conception d'outils créatifs, d'infrastructures et d'expériences numériques, a maintenant fusionné ses prouesses avec OpenAI, mieux connue pour son chatbot révolutionnaire alimenté par l'IA, ChatGPT.

L'annonce a été faite dans une déclaration succincte sur le blog officiel d'OpenAI. Bien que les détails de l'accord n'aient pas été divulgués, l'enthousiasme pour la croissance future et les possibilités offertes par cette union était palpable, OpenAI ayant exprimé son anticipation de l'impact transformateur que l'équipe de Global Illumination aura. Les nouveaux membres de Global Illumination travailleront sur les principaux produits d'OpenAI, dont ChatGPT.

Soutenue par diverses sociétés de capital-risque telles que Paradigm, Benchmark et Slow, Global Illumination a accumulé une expertise inestimable en contribuant à plusieurs projets innovants depuis sa création en 2021. À sa tête se trouvaient les visionnaires Thomas Dimson, Taylor Gordon et Joey Flynn, qui avaient déjà contribué à la conception et à la construction de produits chez Instagram, Facebook, YouTube, Google, Pixar et Riot Games.

Thomas Dimson, directeur de l'ingénierie chez Instagram, a joué un rôle essentiel dans le perfectionnement des algorithmes de découverte de la plateforme. Au cours de son mandat, il a été chargé de diriger les équipes séminales à l'origine de l'expérience utilisateur de l'onglet Explore d'Instagram, du classement des flux et des Stories, d'IGTV et de l'ingénierie des données globale.

La création la plus récente de Global Illumination est "Biomes", un captivant MMORPG (jeu de rôle en ligne massivement multijoueur) à code source ouvert sur le web qui rappelle Minecraft. Le statut du jeu à la lumière de la récente acquisition reste incertain. On s'attend à ce que le travail de l'équipe avec OpenAI s'oriente à l'avenir vers des offres plus axées sur l'utilité que sur le divertissement.

Bien qu'elle ait initialement évité les acquisitions, OpenAI a obtenu des milliards de dollars de capital-risque de la part de poids lourds comme Microsoft et d'importants investisseurs en capital-risque. Au cours des dernières années, elle a orchestré des fonds et des initiatives de subvention pour injecter des capitaux dans des institutions et des entreprises d'IA naissantes. Comme le suggère cette évolution, l'OpenAI est de plus en plus ouverte aux collaborations et aux acquisitions qui se traduisent par des solutions d'IA plus robustes et révolutionnaires.

Parmi ces collaborations, il est difficile de ne pas mentionner une autre plateforme influente qui exploite également la puissance de l'IA - AppMaster. En tant que plateforme sans code facilitant la création d'applications dorsales, web et mobiles, AppMaster a consolidé sa position en tant qu'acteur incontournable dans le paysage de l'innovation en matière d'IA.