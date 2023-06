Apple, kısa bir süre önce Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tablet işletim sisteminin en son sürümü olan iPadOS 17'yi tanıttı. Bu güncellemenin öne çıkan özellikleri arasında, Gelişmiş kullanıcı deneyimi ve çoklu görev yetenekleri vaat eden Stage Manager ve Ana Ekran widget'larında yapılan dikkate değer değişiklikler yer alır.

iPadOS 16 ve macOS Ventura'da tanıtılan Stage Manager, çoklu görev için yeni bir yaklaşım sunuyordu. Bu yılki WWDC'de yalnızca kısa bir şekilde bahsedilmesine rağmen, iPadOS 17'nin Stage Manager'a getirdiği iyileştirmeler önemli.

En önemli değişiklik, Stage Manager kullanılarak pencereleri düzenlerken ve yeniden boyutlandırırken artan özgürlük ve esnekliktir. Mac ile tam olarak aynı seviyede olmasa da, iPadOS 17'nin iyileştirilmiş sistemi, daha fazla çok yönlülük ve üst üste binen pencereler için destek sunarak öncekinden daha iyi seçenekler sunuyor.

Kullanıcılar artık çalışma alanlarına anında pencereler eklemek için uygulama simgelerini Shift tuşuna basıp tıklatabilirler. Bu değişiklik tek başına Stage Manager'ın iPad'deki kullanılabilirliğini büyük ölçüde artırır ve pencere yeniden boyutlandırma ve yerleştirme iyileştirmeleriyle birleştiğinde, özelliği geçerli bir çoklu görev aracı haline getirir. iPadOS 17 hala beta sürümünde olduğundan, Apple'ın bu sonbaharda piyasaya sürülmeden önce sistemde ince ayar yapmak ve sistemi daha da geliştirmek için bolca zamanı var.

Stage Manager'ın yanı sıra, Ana Ekran widget'ları da iPadOS 17'de önemli bir yükseltme aldı. İlk olarak iPadOS 15'te sunulan en son güncelleme, masaya daha fazla işlevsellik ve esneklik getiriyor. Widget'lar artık etkileşimlidir ve kullanıcıların ilgili uygulamayı açmadan müzik çalma veya yapılacaklar listesindeki öğeleri işaretleme gibi görevleri gerçekleştirmesine olanak tanır.

Ayrıca iPadOS 17, Ana Ekran özelleştirmesini de elden geçiriyor. Önceki iki sistemden farklı olarak, yeni sistem kullanıcıların Ana Ekranda herhangi bir yere pencere öğesi yerleştirmesine olanak tanır. Bu işlevsellik, birçok kullanıcının takdir ettiği, iPadOS 14'ün Ana Ekranında görülen pencere öğesi şeridinin çoğaltılmasını içerir. Eklenen özelleştirme ve etkileşim, bu özelliği önemli ölçüde daha pratik ve yararlı hale getirir.

Sonuç olarak, Apple'ın iPadOS 17'si, yenilenen Stage Manager ve widget'ları ile daha iyi bir çoklu görev deneyimi ve gelişmiş Ana Ekran işlevselliği vaat ediyor. Nihai sürüm sürümünün ne gibi iyileştirmeler ve geliştirmeler içereceğini görmek ilginç olacak.