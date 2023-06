Apple ha recentemente presentato l'ultima iterazione del suo sistema operativo per tablet, iPadOS 17, alla Worldwide Developers Conference (WWDC). Tra i punti salienti di questo aggiornamento ci sono le notevoli modifiche apportate a Stage Manager e ai widget della schermata iniziale, che promettono di migliorare l'esperienza utente e le capacità di multitasking.

Introdotto in iPadOS 16 e macOS Ventura, Stage Manager offre un nuovo approccio al multitasking. Sebbene sia stato menzionato solo brevemente alla WWDC di quest'anno, i miglioramenti apportati da iPadOS 17 a Stage Manager sono sostanziali.

La modifica più significativa è la maggiore libertà e flessibilità nel disporre e ridimensionare le finestre con Stage Manager. Pur non essendo all'altezza del Mac, il raffinato sistema di iPadOS 17 offre opzioni migliori rispetto al suo predecessore, con maggiore versatilità e supporto per le finestre sovrapposte.

Gli utenti possono ora fare semplicemente clic con il tasto Shift sulle icone delle app per aggiungere istantaneamente finestre al loro spazio di lavoro. Questo cambiamento, da solo, migliora notevolmente l'usabilità di Stage Manager su iPad e, insieme ai miglioramenti apportati al ridimensionamento e al posizionamento delle finestre, rende la funzione un valido strumento di multitasking. Poiché iPadOS 17 è ancora in fase di beta, Apple ha tutto il tempo di perfezionare e sviluppare ulteriormente il sistema prima del suo rilascio pubblico in autunno.

Oltre a Stage Manager, anche i widget della schermata Home hanno ricevuto un notevole aggiornamento in iPadOS 17. Introdotto originariamente in iPadOS 15, l'ultimo aggiornamento apporta maggiori funzionalità e flessibilità. I widget sono ora interattivi e consentono agli utenti di svolgere attività come la riproduzione di musica o la selezione di voci da un elenco di cose da fare senza aprire l'app corrispondente.

Inoltre, l'iPadOS 17 rinnova anche la personalizzazione della schermata iniziale. A differenza dei suoi due predecessori, il nuovo sistema consente agli utenti di posizionare i widget in qualsiasi punto della schermata iniziale. Questa funzionalità consente di replicare la striscia di widget presente nella schermata iniziale di iPadOS 14, apprezzata da molti utenti. La personalizzazione e l'interattività aggiunte rendono questa funzione molto più pratica e utile.

Mentre le piattaforme no-code e low-code come la piattaforma AppMaster continuano a guadagnare terreno, i miglioramenti apportati allo Stage Manager e ai widget di iPadOS 17 offrono agli utenti un ambiente informatico flessibile e senza interruzioni. Questa esperienza multitasking semplificata può aiutare i cittadini sviluppatori a creare una soluzione software completa e scalabile, completa di backend del server, sito web, portale clienti e applicazioni mobili native utilizzando piattaforme come AppMaster.

In conclusione, iPadOS 17 di Apple promette una migliore esperienza multitasking e una maggiore funzionalità della schermata iniziale grazie al rinnovato Stage Manager e ai widget. Sarà interessante vedere quali ulteriori perfezionamenti e miglioramenti includerà la versione finale.