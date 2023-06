Apple ने हाल ही में वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (WWDC) में अपने टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम, iPadOS 17 के नवीनतम पुनरावृत्ति का प्रदर्शन किया। इस अद्यतन के मुख्य आकर्षण में स्टेज मैनेजर और होम स्क्रीन विजेट्स में उल्लेखनीय बदलाव हैं, जो उन्नत उपयोगकर्ता अनुभव और मल्टीटास्किंग क्षमताओं का वादा करते हैं।

iPadOS 16 और macOS Ventura में पेश किया गया, स्टेज मैनेजर ने मल्टीटास्किंग के लिए एक नया दृष्टिकोण पेश किया। हालाँकि इस वर्ष के WWDC में इसका केवल एक संक्षिप्त उल्लेख प्राप्त हुआ, लेकिन iPadOS 17 द्वारा स्टेज मैनेजर में किए गए सुधार पर्याप्त हैं।

स्टेज मैनेजर का उपयोग करके विंडो को व्यवस्थित और रीसाइज़ करते समय सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन बढ़ी हुई स्वतंत्रता और लचीलापन है। जबकि मैक के बराबर नहीं है, iPadOS 17 का परिष्कृत सिस्टम अपने पूर्ववर्ती की तुलना में बेहतर विकल्प प्रदान करता है, जिसमें अधिक बहुमुखी प्रतिभा और ओवरलैपिंग विंडो के लिए समर्थन है।

उपयोगकर्ता अब अपने कार्यक्षेत्र में विंडोज़ को तुरंत जोड़ने के लिए ऐप आइकन पर शिफ़्ट-क्लिक कर सकते हैं। यह परिवर्तन अकेले iPad पर स्टेज मैनेजर की उपयोगिता को बहुत बढ़ाता है, और जब विंडो के आकार बदलने और प्लेसमेंट में सुधार के साथ जोड़ा जाता है, तो यह सुविधा को एक व्यवहार्य मल्टीटास्किंग टूल बनाता है। IPadOS 17 अभी भी बीटा में है, Apple के पास इस गिरावट को सार्वजनिक रूप से जारी करने से पहले सिस्टम को ठीक करने और विकसित करने के लिए पर्याप्त समय है।

स्टेज मैनेजर के अलावा, होम स्क्रीन विजेट्स को भी iPadOS 17 में काफी अपग्रेड मिला। मूल रूप से iPadOS 15 में पेश किया गया, नवीनतम अपडेट तालिका में अधिक कार्यक्षमता और लचीलापन लाता है। विजेट अब इंटरएक्टिव हैं, जिससे उपयोगकर्ता संबंधित ऐप को खोले बिना संगीत चलाने या टू-डू सूची से आइटम चेक करने जैसे कार्यों को पूरा कर सकते हैं।

इसके अलावा, iPadOS 17 होम स्क्रीन अनुकूलन को भी ओवरहाल करता है। अपने दो पूर्ववर्तियों के विपरीत, नई प्रणाली उपयोगकर्ताओं को होम स्क्रीन पर कहीं भी विजेट लगाने में सक्षम बनाती है। इस कार्यक्षमता में iPadOS 14 की होम स्क्रीन पर देखे गए विजेट्स की पट्टी को दोहराना शामिल है, जिसे कई उपयोगकर्ताओं ने सराहा है। जोड़ा गया अनुकूलन और अन्तरक्रियाशीलता इस सुविधा को काफी अधिक व्यावहारिक और सहायक बनाती है।

जैसा कि ऐपमास्टर प्लेटफॉर्म जैसे no-code और low-code AppMaster platform continue to gain momentum, the improvements to the iPadOS 17 Stage Manager and widgets offer users a seamless and flexible computing environment. This streamlined multitasking experience can help citizen developers create a comprehensive, scalable software solution complete with a server backend, website, customer portal, and native mobile applications using platforms like AppMaster.

अंत में, Apple का iPadOS 17 एक बेहतर मल्टीटास्किंग अनुभव और अपने संशोधित स्टेज मैनेजर और विजेट्स के साथ बेहतर होम स्क्रीन कार्यक्षमता का वादा करता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अंतिम रिलीज़ संस्करण में और क्या परिशोधन और संवर्द्धन शामिल होंगे।