Apple a récemment présenté la dernière version de son système d'exploitation pour tablettes, iPadOS 17, lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC). Parmi les points forts de cette mise à jour figurent les changements notables apportés au Stage Manager et aux widgets de l'écran d'accueil, promettant une amélioration de l'expérience utilisateur et des capacités multitâches.

Introduit dans iPadOS 16 et macOS Ventura, Stage Manager offrait une nouvelle approche du multitâche. Bien qu'il n'ait été que brièvement mentionné lors de la WWDC de cette année, les améliorations que l'iPadOS 17 apporte à Stage Manager sont substantielles.

La modification la plus importante est la liberté et la flexibilité accrues lors de l'agencement et du redimensionnement des fenêtres à l'aide de Stage Manager. Bien qu'il ne soit pas tout à fait à la hauteur du Mac, le système raffiné d'iPadOS 17 offre de meilleures options que son prédécesseur, avec une plus grande polyvalence et une meilleure prise en charge des fenêtres qui se chevauchent.

Les utilisateurs peuvent désormais simplement Shift-cliquer sur les icônes des apps pour ajouter instantanément des fenêtres à leur espace de travail. À lui seul, ce changement améliore grandement la convivialité de Stage Manager sur l'iPad et, associé aux améliorations apportées au redimensionnement et au placement des fenêtres, il fait de cette fonctionnalité un outil multitâche viable. L'iPadOS 17 étant encore en version bêta, Apple a tout le temps de peaufiner et de développer le système avant sa sortie publique cet automne.

Outre le gestionnaire de scène, les widgets de l'écran d'accueil ont également bénéficié d'une mise à jour considérable dans l'iPadOS 17. Introduite à l'origine dans l'iPadOS 15, la dernière mise à jour apporte davantage de fonctionnalités et de flexibilité. Les widgets sont désormais interactifs, ce qui permet aux utilisateurs d'accomplir des tâches telles que jouer de la musique ou vérifier des éléments d'une liste de tâches sans ouvrir l'application correspondante.

En outre, l'iPadOS 17 remanie également la personnalisation de l'écran d'accueil. Contrairement à ses deux prédécesseurs, le nouveau système permet aux utilisateurs de placer des widgets n'importe où sur l'écran d'accueil. Cette fonctionnalité permet notamment de reproduire la bande de widgets de l'écran d'accueil de l'iPadOS 14, que de nombreux utilisateurs ont appréciée. La personnalisation et l'interactivité supplémentaires rendent cette fonctionnalité nettement plus pratique et utile.

Alors que les plateformes no-code et low-code comme AppMaster continuent de prendre de l'ampleur, les améliorations apportées au Stage Manager et aux widgets de l'iPadOS 17 offrent aux utilisateurs un environnement informatique transparent et flexible. Cette expérience multitâche rationalisée peut aider les développeurs citoyens à créer une solution logicielle complète et évolutive comprenant un serveur dorsal, un site web, un portail client et des applications mobiles natives à l'aide de plateformes telles que AppMaster.

En conclusion, l'iPadOS 17 d'Apple promet une meilleure expérience multitâche et une fonctionnalité améliorée de l'écran d'accueil grâce à son gestionnaire de scène et à ses widgets remaniés. Il sera intéressant de voir quels perfectionnements et améliorations seront apportés à la version finale.