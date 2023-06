Apple은 최근 WWDC(Worldwide Developers Conference)에서 최신 버전의 태블릿 운영 체제인 iPadOS 17을 선보였습니다. 이번 업데이트의 하이라이트 중 하나는 향상된 사용자 경험과 멀티태스킹 기능을 약속하는 Stage Manager 및 Home Screen 위젯의 눈에 띄는 변경 사항입니다.

iPadOS 16 및 macOS Ventura에 도입된 Stage Manager는 멀티태스킹에 대한 새로운 접근 방식을 제공했습니다. 올해 WWDC에서 잠깐 언급되었을 뿐이지만 iPadOS 17이 Stage Manager에 제공하는 개선 사항은 상당합니다.

가장 중요한 변경 사항은 Stage Manager를 사용하여 창을 정렬하고 크기를 조정할 때 자유도와 유연성이 증가했다는 것입니다. Mac과 대등하지는 않지만 iPadOS 17의 세련된 시스템은 전임자보다 더 나은 옵션을 제공하며 더 많은 기능과 겹치는 창을 지원합니다.

이제 사용자는 앱 아이콘을 Shift-클릭하기만 하면 즉시 작업 공간에 창을 추가할 수 있습니다. 이 변경만으로도 iPad에서 Stage Manager의 유용성이 크게 향상되고 창 크기 조정 및 배치 개선과 결합되면 기능이 실행 가능한 멀티태스킹 도구가 됩니다. iPadOS 17이 아직 베타 버전인 상황에서 Apple은 올 가을 공개 출시 전에 시스템을 미세 조정하고 추가로 개발할 수 있는 충분한 시간을 가지고 있습니다.

Stage Manager 외에도 홈 화면 위젯도 iPadOS 17에서 상당한 업그레이드를 받았습니다. 원래 iPadOS 15에 도입된 최신 업데이트는 테이블에 더 많은 기능과 유연성을 제공합니다. 위젯은 이제 대화형이므로 사용자가 해당 앱을 열지 않고도 음악을 재생하거나 할 일 목록에서 항목을 확인하는 것과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

또한 iPadOS 17은 홈 화면 사용자 지정도 점검합니다. 두 개의 이전 시스템과 달리 새 시스템을 사용하면 사용자가 홈 화면의 어느 위치에나 위젯을 배치할 수 있습니다. 이 기능에는 많은 사용자가 높이 평가한 iPadOS 14의 홈 화면에 표시되는 위젯 스트립 복제가 포함됩니다. 추가된 사용자 지정 및 상호 작용으로 인해 이 기능이 훨씬 더 실용적이고 유용합니다.

결론적으로 Apple의 iPadOS 17은 개선된 Stage Manager 및 위젯을 통해 더 나은 멀티태스킹 경험과 향상된 홈 화면 기능을 약속합니다. 최종 릴리스 버전에 어떤 추가 개선 사항과 개선 사항이 포함될지 보는 것은 흥미로울 것입니다.