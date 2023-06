Apple baru-baru ini memamerkan iterasi terbaru dari sistem operasi tabletnya, iPadOS 17, di Worldwide Developers Conference (WWDC). Di antara yang menarik dari pembaruan ini adalah perubahan penting pada widget Stage Manager dan Home Screen, menjanjikan peningkatan pengalaman pengguna dan kemampuan multitasking.

Diperkenalkan di iPadOS 16 dan macOS Ventura, Stage Manager menawarkan pendekatan baru untuk multitasking. Meskipun hanya disebutkan secara singkat di WWDC tahun ini, peningkatan yang dibawa iPadOS 17 ke Stage Manager sangat penting.

Perubahan yang paling signifikan adalah peningkatan kebebasan dan fleksibilitas saat mengatur dan mengubah ukuran jendela menggunakan Stage Manager. Meskipun tidak sebanding dengan Mac, sistem iPadOS 17 yang disempurnakan menawarkan opsi yang lebih baik daripada pendahulunya, menampilkan lebih banyak keserbagunaan dan dukungan untuk jendela yang tumpang tindih.

Pengguna sekarang dapat dengan mudah menggeser ikon aplikasi untuk menambahkan jendela ke ruang kerja mereka secara instan. Perubahan ini sendiri sangat meningkatkan kegunaan Stage Manager di iPad, dan jika digabungkan dengan perubahan ukuran jendela dan peningkatan penempatan, ini menjadikan fitur ini sebagai alat multitasking yang layak. Dengan iPadOS 17 masih dalam versi beta, Apple memiliki banyak waktu untuk menyempurnakan dan mengembangkan sistem lebih lanjut sebelum rilis publik musim gugur ini.

Selain Stage Manager, widget Layar Beranda juga menerima peningkatan yang cukup besar di iPadOS 17. Awalnya diperkenalkan di iPadOS 15, pembaruan terbaru menghadirkan lebih banyak fungsi dan fleksibilitas ke meja. Widget sekarang interaktif, memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas seperti memutar musik atau mencentang item dari daftar tugas tanpa membuka aplikasi yang sesuai.

Selain itu, iPadOS 17 juga merombak kustomisasi Home Screen. Tidak seperti dua pendahulunya, sistem baru ini memungkinkan pengguna menempatkan widget di mana saja di Layar Beranda. Fungsionalitas ini mencakup replikasi strip widget yang terlihat di Layar Beranda iPadOS 14 yang disukai banyak pengguna. Penyesuaian dan interaktivitas tambahan membuat fitur ini jauh lebih praktis dan bermanfaat.

Kesimpulannya, Apple iPadOS 17 menjanjikan pengalaman multitasking yang lebih baik dan fungsionalitas Layar Utama yang ditingkatkan dengan Pengelola Panggung dan widget yang diperbarui. Akan menarik untuk melihat penyempurnaan dan peningkatan lebih lanjut apa yang akan disertakan dalam versi rilis final.