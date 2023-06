অ্যাপল সম্প্রতি ওয়ার্ল্ডওয়াইড ডেভেলপারস কনফারেন্সে (WWDC) তার ট্যাবলেট অপারেটিং সিস্টেম, iPadOS 17 এর সর্বশেষ পুনরাবৃত্তি প্রদর্শন করেছে। এই আপডেটের হাইলাইটগুলির মধ্যে রয়েছে স্টেজ ম্যানেজার এবং হোম স্ক্রীন উইজেটগুলিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, উন্নত ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা এবং মাল্টিটাস্কিং ক্ষমতার প্রতিশ্রুতি।

iPadOS 16 এবং macOS Ventura-এ প্রবর্তিত, স্টেজ ম্যানেজার মাল্টিটাস্কিংয়ের জন্য একটি নতুন পদ্ধতির প্রস্তাব দিয়েছে। যদিও এটি শুধুমাত্র এই বছরের WWDC-তে একটি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পেয়েছে, iPadOS 17 স্টেজ ম্যানেজারে যে উন্নতিগুলি এনেছে তা যথেষ্ট।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল স্টেজ ম্যানেজার ব্যবহার করে উইন্ডো সাজানোর এবং আকার পরিবর্তন করার সময় স্বাধীনতা এবং নমনীয়তা বৃদ্ধি। যদিও ম্যাকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, iPadOS 17 এর পরিমার্জিত সিস্টেমটি তার পূর্বসূরির তুলনায় আরও ভাল বিকল্পগুলি অফার করে, এতে আরও বহুমুখিতা এবং ওভারল্যাপিং উইন্ডোগুলির জন্য সমর্থন বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

ব্যবহারকারীরা এখন তাদের কর্মক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে উইন্ডোজ যোগ করতে অ্যাপের আইকনে শিফট-ক্লিক করতে পারেন। এই পরিবর্তনটি একাই আইপ্যাডে স্টেজ ম্যানেজারের ব্যবহারযোগ্যতাকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে এবং উইন্ডোর আকার পরিবর্তন এবং স্থান নির্ধারণের উন্নতির সাথে মিলিত হলে, এটি বৈশিষ্ট্যটিকে একটি কার্যকর মাল্টিটাস্কিং টুল করে তোলে। iPadOS 17 এখনও বিটাতে রয়েছে, অ্যাপলের কাছে এই শরত্কালে প্রকাশের আগে সিস্টেমটিকে আরও ভালভাবে সুরক্ষিত করার এবং বিকাশ করার জন্য যথেষ্ট সময় রয়েছে।

স্টেজ ম্যানেজার ছাড়াও, হোম স্ক্রীন উইজেটগুলিও iPadOS 17-এ যথেষ্ট আপগ্রেড পেয়েছে। মূলত iPadOS 15-এ প্রবর্তিত, সর্বশেষ আপডেট টেবিলে আরও কার্যকারিতা এবং নমনীয়তা নিয়ে আসে। উইজেটগুলি এখন ইন্টারেক্টিভ, ব্যবহারকারীদের সংশ্লিষ্ট অ্যাপ না খুলেই মিউজিক বাজানো বা করণীয় তালিকা থেকে আইটেম চেক করার মতো কাজগুলি সম্পন্ন করতে দেয়।

তাছাড়া, iPadOS 17 হোম স্ক্রীন কাস্টমাইজেশন ওভারহল করে। এর দুটি পূর্বসূরীর বিপরীতে, নতুন সিস্টেম ব্যবহারকারীদের হোম স্ক্রিনে যেকোনো জায়গায় উইজেট স্থাপন করতে সক্ষম করে। এই কার্যকারিতার মধ্যে রয়েছে iPadOS 14 এর হোম স্ক্রিনে দেখা উইজেটগুলির স্ট্রিপ প্রতিলিপি করা যা অনেক ব্যবহারকারী প্রশংসা করেছেন। যুক্ত কাস্টমাইজেশন এবং ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি এই বৈশিষ্ট্যটিকে উল্লেখযোগ্যভাবে আরও ব্যবহারিক এবং সহায়ক করে তোলে।

যেহেতু অ্যাপমাস্টার প্ল্যাটফর্মের মতো no-code এবং low-code প্ল্যাটফর্মগুলি AppMaster platform continue to gain momentum, the improvements to the iPadOS 17 Stage Manager and widgets offer users a seamless and flexible computing environment. This streamlined multitasking experience can help citizen developers create a comprehensive, scalable software solution complete with a server backend, website, customer portal, and native mobile applications using platforms like AppMaster.

উপসংহারে, Apple-এর iPadOS 17 এর পুনর্গঠিত স্টেজ ম্যানেজার এবং উইজেটগুলির সাথে একটি ভাল মাল্টিটাস্কিং অভিজ্ঞতা এবং উন্নত হোম স্ক্রীন কার্যকারিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। চূড়ান্ত প্রকাশ সংস্করণে আরও কী কী পরিমার্জন এবং বর্ধন অন্তর্ভুক্ত থাকবে তা দেখতে আকর্ষণীয় হবে।