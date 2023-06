A Apple apresentou recentemente a mais recente iteração do seu sistema operativo para tablets, o iPadOS 17, na Worldwide Developers Conference (WWDC). Entre os destaques desta atualização estão as notáveis alterações ao Stage Manager e aos widgets do ecrã inicial, que prometem uma experiência de utilizador e capacidades multitarefa melhoradas.

Introduzido no iPadOS 16 e no macOS Ventura, o Stage Manager oferecia uma nova abordagem à multitarefa. Embora só tenha recebido uma breve menção na WWDC deste ano, as melhorias que o iPadOS 17 traz para o Stage Manager são substanciais.

A alteração mais significativa é a maior liberdade e flexibilidade na organização e redimensionamento de janelas com o Stage Manager. Embora não esteja ao nível do Mac, o sistema refinado do iPadOS 17 oferece melhores opções do que o seu antecessor, com mais versatilidade e suporte para janelas sobrepostas.

Agora, os utilizadores podem simplesmente clicar com a tecla Shift nos ícones das aplicações para adicionar janelas ao seu espaço de trabalho instantaneamente. Esta alteração, por si só, melhora bastante a usabilidade do Stage Manager no iPad e, quando combinada com as melhorias no redimensionamento e colocação de janelas, torna a funcionalidade numa ferramenta multitarefa viável. Com o iPadOS 17 ainda em versão beta, a Apple tem muito tempo para afinar e desenvolver ainda mais o sistema antes do seu lançamento público no outono.

Para além do Stage Manager, os widgets do ecrã principal também receberam uma atualização considerável no iPadOS 17. Originalmente introduzida no iPadOS 15, a última atualização traz mais funcionalidades e flexibilidade. Os widgets são agora interactivos, permitindo aos utilizadores realizar tarefas como reproduzir música ou verificar itens de uma lista de tarefas sem abrir a aplicação correspondente.

Além disso, o iPadOS 17 também reformula a personalização do ecrã principal. Ao contrário dos seus dois antecessores, o novo sistema permite aos utilizadores colocar widgets em qualquer parte do ecrã principal. Esta funcionalidade inclui a réplica da faixa de widgets vista no ecrã principal do iPadOS 14, que muitos utilizadores apreciaram. A personalização e a interatividade adicionadas tornam esta funcionalidade significativamente mais prática e útil.

À medida que as plataformas no-code e low-code, como a plataforma AppMaster, continuam a ganhar força, as melhorias no Stage Manager e nos widgets do iPadOS 17 oferecem aos utilizadores um ambiente de computação flexível e sem falhas. Esta experiência multitarefa simplificada pode ajudar os programadores cidadãos a criar uma solução de software abrangente e escalável, completa com um backend de servidor, um sítio Web, um portal do cliente e aplicações móveis nativas utilizando plataformas como AppMaster.

Em conclusão, o iPadOS 17 da Apple promete uma melhor experiência multitarefa e uma funcionalidade melhorada do ecrã inicial com o seu renovado Stage Manager e widgets. Será interessante ver que outros aperfeiçoamentos e melhorias a versão final incluirá.