Недавно на Всемирной конференции разработчиков (WWDC) компания Apple представила последнюю итерацию своей операционной системы для планшетов, iPadOS 17. Среди основных моментов этого обновления - заметные изменения в Stage Manager и виджетах главного экрана, обещающие улучшение пользовательского опыта и возможностей многозадачности.

Представленный в iPadOS 16 и macOS Ventura, Stage Manager предлагал новый подход к многозадачности. Хотя на WWDC в этом году он был упомянут лишь вскользь, улучшения, которые iPadOS 17 привносит в Stage Manager, весьма существенны.

Самым значительным изменением является повышенная свобода и гибкость при расположении и изменении размеров окон с помощью Stage Manager. Хотя система iPadOS 17 не дотягивает до уровня Mac, она предлагает лучшие возможности, чем её предшественница, отличается большей универсальностью и поддержкой перекрывающихся окон.

Теперь пользователи могут просто нажимать Shift на иконки приложений, чтобы мгновенно добавить окна в рабочее пространство. Одно это изменение значительно повышает удобство использования Stage Manager на iPad, а в сочетании с улучшениями в изменении размера и размещении окон делает эту функцию жизнеспособным инструментом многозадачности. Поскольку iPadOS 17 всё ещё находится в бета-версии, у Apple есть достаточно времени для доработки и дальнейшего развития системы до её публичного релиза осенью этого года.

Помимо Stage Manager, виджеты главного экрана также получили значительное обновление в iPadOS 17. Первоначально представленные в iPadOS 15, они стали более функциональными и гибкими. Виджеты стали интерактивными, что позволяет пользователям выполнять такие задачи, как воспроизведение музыки или проверка пунктов в списке дел, не открывая соответствующего приложения.

Кроме того, в iPadOS 17 также изменена настройка главного экрана. В отличие от двух своих предшественников, новая система позволяет пользователям размещать виджеты в любом месте главного экрана. Эта функциональность включает в себя повторение полосы виджетов на главном экране iPadOS 14, которую по достоинству оценили многие пользователи. Дополнительная настройка и интерактивность делают эту функцию значительно более практичной и полезной.

Поскольку платформы no-code и low-code, такие как AppMaster, продолжают набирать обороты, усовершенствования в iPadOS 17 Stage Manager и виджеты предлагают пользователям бесшовную и гибкую вычислительную среду. Эта оптимизированная многозадачность может помочь разработчикам-гражданам создать комплексное, масштабируемое программное решение, включающее серверный бэкэнд, веб-сайт, клиентский портал и нативные мобильные приложения, используя такие платформы, как AppMaster.

В заключение можно сказать, что iPadOS 17 от Apple обещает лучшую многозадачность и расширенную функциональность главного экрана благодаря обновленному менеджеру сцены и виджетам. Будет интересно посмотреть, какие дальнейшие усовершенствования и улучшения будут включены в финальную версию.