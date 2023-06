Apple เพิ่งเปิดตัวระบบปฏิบัติการแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุด iPadOS 17 ที่งาน Worldwide Developers Conference (WWDC) หนึ่งในไฮไลท์ของการอัปเดตนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นของ Stage Manager และวิดเจ็ตหน้าจอหลัก สัญญาว่าจะปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน

เปิดตัวใน iPadOS 16 และ macOS Ventura โดย Stage Manager มอบแนวทางใหม่ในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน แม้ว่าจะได้รับการกล่าวถึงเพียงสั้นๆ ในงาน WWDC ปีนี้ แต่การปรับปรุงที่ iPadOS 17 นำมาสู่ Stage Manager นั้นมีความสำคัญมาก

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคืออิสระและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นเมื่อจัดเรียงและปรับขนาดหน้าต่างโดยใช้ Stage Manager แม้ว่าจะไม่ทัดเทียมกับ Mac แต่ระบบที่ได้รับการปรับปรุงของ iPadOS 17 นั้นมีตัวเลือกที่ดีกว่ารุ่นก่อน มีความสามารถรอบด้านมากขึ้นและรองรับหน้าต่างที่ซ้อนทับกัน

ผู้ใช้สามารถกด Shift และคลิกไอคอนแอพเพื่อเพิ่มหน้าต่างลงในพื้นที่ทำงานได้ทันที การเปลี่ยนแปลงนี้เพียงอย่างเดียวช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งานของ Stage Manager บน iPad อย่างมาก และเมื่อรวมกับการปรับปรุงการปรับขนาดหน้าต่างและการวางตำแหน่ง ฟีเจอร์นี้ทำให้เครื่องมือทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ ด้วย iPadOS 17 ที่ยังอยู่ในรุ่นเบต้า Apple มีเวลาเหลือเฟือในการปรับแต่งและพัฒนาระบบเพิ่มเติมก่อนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะในฤดูใบไม้ร่วงนี้

นอกจากตัวจัดการสเตจแล้ว วิดเจ็ตในหน้าจอหลักยังได้รับการอัปเกรดจำนวนมากใน iPadOS 17 ซึ่งเดิมเปิดตัวใน iPadOS 15 การอัปเดตล่าสุดจะนำฟังก์ชันการทำงานและความยืดหยุ่นมาสู่ตารางมากขึ้น วิดเจ็ตเป็นแบบโต้ตอบ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานต่างๆ เช่น เล่นเพลงหรือตรวจสอบรายการสิ่งที่ต้องทำได้โดยไม่ต้องเปิดแอปที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ iPadOS 17 ยังยกเครื่องการปรับแต่งหน้าจอหลักอีกด้วย ระบบใหม่นี้แตกต่างจากสองรุ่นก่อนหน้าตรงที่ผู้ใช้สามารถวางวิดเจ็ตได้ทุกที่บนหน้าจอหลัก ฟังก์ชันนี้รวมถึงการจำลองแถบวิดเจ็ตที่เห็นบนหน้าจอโฮมของ iPadOS 14 ที่ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบ การปรับแต่งและการโต้ตอบที่เพิ่มเข้ามาทำให้ฟีเจอร์นี้ใช้งานได้จริงและมีประโยชน์มากขึ้นอย่างมาก

โดยสรุปแล้ว iPadOS 17 ของ Apple ให้ประสบการณ์การทำงานหลายอย่างพร้อมกันที่ดีขึ้นและปรับปรุงการทำงานของหน้าจอหลักด้วย Stage Manager และวิดเจ็ตที่ปรับปรุงใหม่ มันน่าสนใจที่จะดูว่าการปรับแต่งและการปรับปรุงเพิ่มเติมในเวอร์ชั่นสุดท้ายจะรวมอะไรบ้าง