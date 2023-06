عرضت Apple مؤخرًا أحدث نسخة من نظام تشغيل الأجهزة اللوحية ، iPadOS 17 ، في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC). من بين النقاط البارزة في هذا التحديث التغييرات الملحوظة التي تم إجراؤها على أدوات Stage Manager والشاشة الرئيسية ، والتي تعد بتجربة مستخدم محسنة وقدرات تعدد المهام.

تم تقديم Stage Manager في iPadOS 16 و macOS Ventura ، حيث قدم نهجًا جديدًا لتعدد المهام. على الرغم من أنه لم يتلق سوى إشارة موجزة في WWDC لهذا العام ، إلا أن التحسينات التي يجلبها iPadOS 17 إلى Stage Manager كبيرة.

التغيير الأكثر أهمية هو زيادة الحرية والمرونة عند ترتيب النوافذ وتغيير حجمها باستخدام Stage Manager. على الرغم من أن نظام iPadOS 17 المكرر لا يتساوى تمامًا مع نظام Mac ، إلا أنه يوفر خيارات أفضل من سابقه ، حيث يتميز بمزيد من التنوع ودعم النوافذ المتداخلة.

يمكن للمستخدمين الآن ببساطة النقر فوق أيقونات التطبيقات مع الضغط على مفتاح Shift لإضافة نوافذ إلى مساحة العمل الخاصة بهم على الفور. يعمل هذا التغيير بمفرده على تحسين قابلية استخدام Stage Manager على جهاز iPad بشكل كبير ، وعندما يقترن بتغيير حجم النافذة وتحسينات الموضع ، فإنه يجعل الميزة أداة تعدد مهام قابلة للتطبيق. نظرًا لأن iPadOS 17 لا يزال في مرحلة تجريبية ، فإن Apple لديها متسع من الوقت لضبط النظام وتطويره بشكل أكبر قبل إصداره للجمهور هذا الخريف.

إلى جانب Stage Manager ، تلقت أدوات الشاشة الرئيسية أيضًا ترقية كبيرة في iPadOS 17. تم تقديم التحديث الأخير في iPadOS 15 ، وهو يوفر المزيد من الوظائف والمرونة للجدول. أصبحت الأدوات الآن تفاعلية ، مما يسمح للمستخدمين بإنجاز مهام مثل تشغيل الموسيقى أو تحديد العناصر من قائمة المهام دون فتح التطبيق المقابل.

علاوة على ذلك ، يقوم iPadOS 17 أيضًا بإصلاح تخصيص الشاشة الرئيسية. على عكس سابقيه ، يتيح النظام الجديد للمستخدمين وضع عناصر واجهة المستخدم في أي مكان على الشاشة الرئيسية. تتضمن هذه الوظيفة نسخ شريط الحاجيات التي شوهدت على الشاشة الرئيسية لـ iPadOS 14 والتي يقدرها العديد من المستخدمين. التخصيص الإضافي والتفاعلية تجعل هذه الميزة أكثر عملية ومفيدة بشكل ملحوظ.

في الختام ، يعد iPadOS 17 من Apple بتجربة تعدد مهام أفضل ووظائف محسّنة للشاشة الرئيسية من خلال Stage Manager والأدوات المصغّرة. سيكون من المثير للاهتمام معرفة التحسينات والتحسينات الإضافية التي سيشملها إصدار الإصدار النهائي.