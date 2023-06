Apple heeft onlangs tijdens de Worldwide Developers Conference (WWDC) de nieuwste versie van zijn tabletbesturingssysteem, iPadOS 17, gepresenteerd. Een van de hoogtepunten van deze update zijn de opvallende wijzigingen aan Stage Manager en de widgets op het beginscherm, die een verbeterde gebruikerservaring en multitasking-mogelijkheden beloven.

Stage Manager werd geïntroduceerd in iPadOS 16 en macOS Ventura en bood een nieuwe benadering van multitasking. Hoewel het tijdens de WWDC van dit jaar slechts kort werd genoemd, zijn de verbeteringen die iPadOS 17 in Stage Manager aanbrengt aanzienlijk.

De belangrijkste verandering is de toegenomen vrijheid en flexibiliteit bij het indelen en aanpassen van het formaat van vensters met Stage Manager. Hoewel het niet helemaal vergelijkbaar is met de Mac, biedt het verfijnde systeem van iPadOS 17 betere opties dan zijn voorganger, met meer veelzijdigheid en ondersteuning voor overlappende vensters.

Gebruikers kunnen nu gewoon Shift-klikken op app-pictogrammen om direct vensters aan hun werkruimte toe te voegen. Deze verandering alleen al verbetert de bruikbaarheid van Stage Manager op de iPad enorm, en in combinatie met de verbeteringen aan het formaat en de plaatsing van vensters, maakt dit de functie tot een levensvatbare multitasking tool. iPadOS 17 is nog steeds in bèta, dus Apple heeft ruim de tijd om het systeem verder te verfijnen en te ontwikkelen voor de publieke release dit najaar.

Naast Stage Manager hebben ook de widgets op het beginscherm een flinke upgrade gekregen in iPadOS 17. De nieuwste update, die oorspronkelijk werd geïntroduceerd in iPadOS 15, biedt meer functionaliteit en flexibiliteit. Widgets zijn nu interactief, waardoor gebruikers taken kunnen uitvoeren zoals muziek afspelen of items van een to-do-lijst afvinken zonder de bijbehorende app te openen.

Bovendien heeft iPadOS 17 ook de aanpassing van het beginscherm vernieuwd. In tegenstelling tot zijn twee voorgangers kunnen gebruikers met het nieuwe systeem overal op het beginscherm widgets plaatsen. Deze functionaliteit houdt onder andere in dat de strook met widgets op het beginscherm van iPadOS 14, die veel gebruikers erg op prijs stelden, wordt gerepliceerd. De toegevoegde aanpassingsmogelijkheden en interactiviteit maken deze functie aanzienlijk praktischer en nuttiger.

Concluderend belooft Apple's iPadOS 17 een betere multitasking-ervaring en een verbeterde functionaliteit van het Home Screen met zijn vernieuwde Stage Manager en widgets. Het zal interessant zijn om te zien welke verfijningen en verbeteringen de uiteindelijke versie zal bevatten.