Apple gần đây đã giới thiệu phiên bản mới nhất của hệ điều hành máy tính bảng của mình, iPadOS 17, tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC). Trong số những điểm nổi bật của bản cập nhật này là những thay đổi đáng chú ý đối với tiện ích Trình quản lý sân khấu và Màn hình chính, hứa hẹn nâng cao trải nghiệm người dùng và khả năng đa nhiệm.

Được giới thiệu trong iPadOS 16 và macOS Ventura, Stage Manager mang đến một cách tiếp cận mới cho đa nhiệm. Mặc dù nó chỉ được đề cập ngắn gọn tại WWDC năm nay, nhưng những cải tiến mà iPadOS 17 mang lại cho Stage Manager là rất đáng kể.

Sự thay đổi quan trọng nhất là sự tự do và tính linh hoạt tăng lên khi sắp xếp và thay đổi kích thước các cửa sổ bằng Trình quản lý sân khấu. Mặc dù không hoàn toàn ngang bằng với Mac, nhưng hệ thống tinh chỉnh của iPadOS 17 cung cấp các tùy chọn tốt hơn so với phiên bản tiền nhiệm, có tính linh hoạt cao hơn và hỗ trợ các cửa sổ chồng lên nhau.

Giờ đây, người dùng có thể chỉ cần Shift-nhấp vào các biểu tượng ứng dụng để thêm cửa sổ vào không gian làm việc của họ ngay lập tức. Chỉ riêng thay đổi này đã nâng cao đáng kể khả năng sử dụng của Trình quản lý sân khấu trên iPad và khi được kết hợp với các cải tiến về vị trí và thay đổi kích thước cửa sổ, nó làm cho tính năng này trở thành một công cụ đa nhiệm khả thi. Với iPadOS 17 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, Apple có nhiều thời gian để tinh chỉnh và phát triển hệ thống hơn nữa trước khi phát hành ra công chúng vào mùa thu này.

Bên cạnh Trình quản lý sân khấu, các tiện ích Màn hình chính cũng nhận được một bản nâng cấp đáng kể trong iPadOS 17. Được giới thiệu lần đầu trong iPadOS 15, bản cập nhật mới nhất mang đến nhiều chức năng và tính linh hoạt hơn cho bảng. Các tiện ích hiện có tính tương tác, cho phép người dùng hoàn thành các tác vụ như phát nhạc hoặc kiểm tra các mục trong danh sách việc cần làm mà không cần mở ứng dụng tương ứng.

Hơn nữa, iPadOS 17 cũng đại tu tùy chỉnh Màn hình chính. Không giống như hai người tiền nhiệm của nó, hệ thống mới cho phép người dùng đặt các widget ở bất kỳ đâu trên Màn hình chính. Chức năng này bao gồm sao chép dải tiện ích nhìn thấy trên Màn hình chính của iPadOS 14 mà nhiều người dùng đánh giá cao. Khả năng tùy chỉnh và tương tác bổ sung làm cho tính năng này trở nên thiết thực và hữu ích hơn rất nhiều.

Khi các nền tảng no-code và low-code tiếp tục phát triển, những cải tiến đối với Trình quản lý sân khấu và tiện ích iPadOS 17 mang đến cho người dùng một môi trường máy tính linh hoạt và liền mạch.

Tóm lại, iPadOS 17 của Apple hứa hẹn mang lại trải nghiệm đa nhiệm tốt hơn và chức năng Màn hình chính nâng cao với Trình quản lý sân khấu và các tiện ích được cải tiến. Sẽ rất thú vị để xem phiên bản phát hành cuối cùng sẽ bao gồm những cải tiến và cải tiến nào nữa.