Google kısa bir süre önce, giysiler için yapay zeka destekli üretken bir sanal deneme özelliğinin geliştirildiğini duyurdu. Bu yenilikçi araç, kullanıcıların giyim eşyalarını çevrimiçi satın almadan önce gerçek modellerde önizlemesine olanak tanıyarak mağaza içi alışveriş deneyimini yeniden yaratmayı amaçlıyor.

Devrim niteliğindeki özellik, Google Alışveriş'e entegre edilecek ve kurum içinde geliştirilen yayılma tabanlı bir modelden yararlanacak. Son teknoloji metinden sanata üreteçler Stable Diffusion ve DALL-E 2'de de kullanılan bu model, gürültüyle dolu bir başlangıç ​​görüntüsünden gürültüyü kademeli olarak çıkararak ve onu hedef görüntüye yaklaştırarak öğrenir.

Çeşitli pozlarda giysi giyen bireyleri gösteren çok sayıda resim çifti kullanan Google, modelini, seçilen bir dizi gerçeğe yakın moda modelinde giysileri doğru şekilde örtmek, katlamak, germek ve sergilemek üzere eğitti. Sonuç olarak, kullanıcılara giyim öğelerinin daha gerçekçi bir görsel temsili ve gelişmiş bir çevrimiçi alışveriş deneyimi sunulur.

Bu çığır açan sanal deneme özelliği artık Anthropologie, Everlane, H&M ve LOFT gibi markaların kadın üstleri için Google Alışveriş'i kullanan ABD'li müşteriler tarafından kullanılabilir. Google Arama'da bir "Dene" rozeti görünürken, erkek üstlerinin bu yılın sonlarında tanıtılması planlanıyor.

Google'da tüketici alışveriş ürünleri kıdemli yöneticisi Lilian Rincon'un belirttiği gibi, çevrimiçi alışveriş deneyimleri sırasında müşteri memnuniyeti her şeyden önemlidir. Aslında, son anketler, çevrimiçi alışveriş yapanların %42'sinin model resimleriyle temsil edilmediğini, %59'unun ise bir ürünü denerken öngörülemeyen tutarsızlıklar nedeniyle memnun kalmadığını ortaya koydu.

Amazon, Adobe ve Walmart gibi şirketler daha önce benzer teknolojilerle deneyler yaptığı için sanal deneme teknolojisi tamamen yeni bir kavram olmasa da Google'ın yapay zeka destekli yaklaşımı, çevrimiçi alışveriş endüstrisinde devrim yaratmaya hazırlanıyor.

Sanal deneme özelliğinin yanı sıra Google, Alışveriş platformunda giyim aramaları ve görsel eşleştirme algoritmaları için yapay zeka destekli filtreleme seçeneklerini de kullanıma sunuyor. Bu filtreler, kullanıcılara renk, stil ve desen gibi faktörleri göz önünde bulundurarak aramalarını çeşitli mağazalarda daraltma olanağı sağlayacak. Bu, çevrimiçi alışveriş deneyimini daha da kolaylaştıracak ve müşterilerin tercihlerine göre hazırlanmış mükemmel giysileri bulmalarına yardımcı olacaktır.

AppMaster platformunda görülenler gibi no-code ve low-code teknolojiler dünyasındaki bu tür ilerlemeler, uygun maliyetli ve verimli çözümler sunarak şüphesiz çevrimiçi işletmelere fayda sağlar. Üretken yapay zeka gibi yeni nesil araçların gücünden yararlanılarak, dünya çapındaki kullanıcılar için çevrimiçi deneyimi basitleştiren daha gelişmiş uygulamalar oluşturuluyor.