Google heeft onlangs de ontwikkeling aangekondigd van een generatieve AI-ondersteunde virtuele pasfunctie voor kleding. Deze innovatieve tool is bedoeld om de winkelervaring in de winkel na te bootsen door gebruikers de mogelijkheid te geven kledingstukken op echte modellen te bekijken voordat ze deze online kopen.

De revolutionaire functie wordt geïntegreerd in Google Shopping en maakt gebruik van een intern ontwikkeld verspreidingsmodel. Dit model - dat ook wordt gebruikt in de geavanceerde tekst-naar-kunst generatoren Stable Diffusion en DALL-E 2 - leert door geleidelijk ruis te verwijderen uit een beginbeeld gevuld met ruis en het dichter naar een doelbeeld te brengen.

Met behulp van een groot aantal beeldparen van individuen die kleding dragen in verschillende poses, trainde Google zijn model om kleding nauwkeurig te draperen, vouwen, rekken en tonen op een geselecteerde reeks levensechte modemodellen. Hierdoor krijgen gebruikers een realistischere visuele weergave van de kledingstukken en een verbeterde online winkelervaring.

Deze baanbrekende virtuele pasfunctie is nu beschikbaar voor Amerikaanse shoppers die Google Shopping gebruiken voor dameskleding van merken als Anthropologie, Everlane, H&M en LOFT. Een "Probeer uit"-badge zal zichtbaar zijn in Google Search, terwijl de herenbovenkleding later dit jaar zal worden geïntroduceerd.

Zoals Lilian Rincon, senior director of consumer shopping product bij Google, aangaf, moet klanttevredenheid voorop blijven staan tijdens het online winkelen. Recente onderzoeken hebben aangetoond dat 42% van de online shoppers zich niet vertegenwoordigd voelt door afbeeldingen van modellen, terwijl 59% ontevreden is over een artikel door onvoorziene afwijkingen tijdens het passen.

Hoewel virtueel passen geen geheel nieuw concept is, met bedrijven als Amazon, Adobe en Walmart die eerder hebben geëxperimenteerd met soortgelijke technologieën, is Google's AI-gestuurde benadering klaar om een revolutie teweeg te brengen in de online winkelindustrie.

Naast de virtuele pasfunctie lanceert Google ook AI-gestuurde filteropties voor zoekopdrachten naar kleding en visuele matching-algoritmes in zijn Shopping-platform. Met deze filters kunnen gebruikers hun zoekopdrachten in verschillende winkels verfijnen, rekening houdend met factoren zoals kleur, stijl en patroon. Dit zal de online winkelervaring verder stroomlijnen en klanten helpen bij het vinden van de perfecte kledingstukken op maat van hun voorkeuren.

Dergelijke ontwikkelingen in de wereld van no-code en low-code technologieën, zoals die te zien zijn op het platform van AppMaster, komen ongetwijfeld ten goede aan online bedrijven door kosteneffectieve en efficiënte oplossingen te bieden. Door gebruik te maken van de kracht van de volgende generatie tools, zoals generatieve AI, worden meer geavanceerde toepassingen gecreëerd die de online ervaring voor gebruikers over de hele wereld vereenvoudigen.