Google a récemment annoncé le développement d'une fonction d'essayage virtuel de vêtements alimentée par l'IA générative. Cet outil innovant vise à recréer l'expérience d'achat en magasin en permettant aux utilisateurs de prévisualiser les vêtements sur des modèles réels avant de les acheter en ligne.

Cette fonction révolutionnaire sera intégrée à Google Shopping et utilisera un modèle de diffusion développé en interne. Ce modèle, qui est également utilisé dans les générateurs de texte d'avant-garde Stable Diffusion et DALL-E 2, apprend en soustrayant progressivement du bruit d'une image de départ remplie de bruit et en la rapprochant d'une image cible.

À l'aide d'un grand nombre de paires d'images représentant des personnes portant des vêtements dans différentes poses, Google a entraîné son modèle à draper, plier, étirer et présenter avec précision des vêtements sur une sélection de mannequins de mode plus vrais que nature. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'une représentation visuelle plus réaliste des vêtements et d'une meilleure expérience d'achat en ligne.

Cette fonction révolutionnaire d'essayage virtuel est désormais disponible pour les acheteurs américains qui utilisent Google Shopping pour acheter des hauts pour femmes de marques telles qu'Anthropologie, Everlane, H&M et LOFT. Un badge "Essai" sera visible dans la recherche Google, tandis que les hauts pour hommes devraient être introduits plus tard dans l'année.

Comme l'a souligné Lilian Rincon, directrice principale des produits d'achat grand public chez Google, la satisfaction du client doit rester primordiale lors des expériences d'achat en ligne. En fait, des enquêtes récentes ont révélé que 42 % des acheteurs en ligne ne se sentent pas représentés par les images des mannequins, tandis que 59 % ne sont pas satisfaits d'un article en raison de différences imprévues lors de l'essayage.

Bien que la technologie d'essayage virtuel ne soit pas un concept entièrement nouveau, puisque des entreprises comme Amazon, Adobe et Walmart ont déjà expérimenté des technologies similaires, l'approche de Google, basée sur l'intelligence artificielle, devrait révolutionner le secteur des achats en ligne.

Parallèlement à la fonction d'essayage virtuel, Google lance également des options de filtrage alimentées par l'IA pour les recherches de vêtements et des algorithmes de correspondance visuelle dans sa plateforme Shopping. Ces filtres permettront aux utilisateurs d'affiner leurs recherches dans différents magasins, en tenant compte de facteurs tels que la couleur, le style et les motifs. Cela permettra de rationaliser davantage l'expérience d'achat en ligne et d'aider les clients à trouver les vêtements parfaits adaptés à leurs préférences.

