Google anunciou recentemente o desenvolvimento de uma funcionalidade de experimentação virtual de vestuário baseada em IA generativa. Esta ferramenta inovadora visa recriar a experiência de compra na loja, permitindo aos utilizadores pré-visualizar artigos de vestuário em modelos reais antes de os comprarem online.

A revolucionária funcionalidade será integrada no Google Shopping e utilizará um modelo baseado na difusão desenvolvido internamente. Este modelo - que também é utilizado nos geradores de texto-arte de ponta Stable Diffusion e DALL-E 2 - aprende subtraindo gradualmente o ruído de uma imagem inicial cheia de ruído e aproximando-a de uma imagem alvo.

Utilizando um vasto número de pares de imagens que retratam indivíduos com peças de vestuário em várias poses, a Google treinou o seu modelo para drapejar, dobrar, esticar e apresentar roupas com precisão numa linha seleccionada de modelos de moda realistas. Como resultado, os utilizadores recebem uma representação visual mais realista dos artigos de vestuário e uma experiência de compra online melhorada.

Esta inovadora funcionalidade de experimentação virtual está agora disponível para os compradores norte-americanos que utilizam o Google Shopping para comprar tops de senhora de marcas como Anthropologie, Everlane, H&M e LOFT. Um emblema "Experimentar" será visível na Pesquisa Google, enquanto os tops para homem deverão ser introduzidos ainda este ano.

Tal como Lilian Rincon, directora sénior de produtos de compras para o consumidor na Google, salientou, a satisfação do cliente deve continuar a ser fundamental durante as experiências de compras online. De facto, inquéritos recentes revelaram que 42% dos compradores em linha não se sentem representados por imagens de modelos, enquanto 59% se sentem insatisfeitos com um artigo devido a discrepâncias imprevistas quando o experimentam.

Embora a tecnologia de experimentação virtual não seja um conceito totalmente novo, com empresas como a Amazon, a Adobe e a Walmart a terem já experimentado tecnologias semelhantes, a abordagem baseada em IA da Google está destinada a revolucionar o sector das compras online.

Juntamente com a funcionalidade de experimentação virtual, a Google também está a lançar opções de filtragem baseadas em IA para pesquisas de vestuário e algoritmos de correspondência visual na sua plataforma de compras. Estes filtros darão aos utilizadores a possibilidade de restringir as suas pesquisas em várias lojas, considerando factores como a cor, o estilo e o padrão. Isto simplificará ainda mais a experiência de compra online e ajudará os clientes a encontrarem as peças de vestuário perfeitas e adaptadas às suas preferências.

