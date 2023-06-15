Google недавно объявила о разработке генеративной функции виртуальной примерки одежды с помощью искусственного интеллекта. Этот инновационный инструмент призван воссоздать опыт покупок в магазине, позволяя пользователям предварительно просматривать предметы одежды на реальных моделях перед покупкой в Интернете.

Революционная функция будет интегрирована в Google Shopping и будет использовать модель, основанную на диффузии, разработанную собственными силами. Эта модель, которая также используется в передовых генераторах "текст-искусство" Stable Diffusion и DALL-E 2, обучается путем постепенного вычитания шума из начального изображения, наполненного шумом, и приближения его к целевому изображению.

Используя огромное количество пар изображений, изображающих людей в одежде в различных позах, Google обучил свою модель точно драпировать, складывать, растягивать и демонстрировать одежду на отобранных моделях. В результате пользователи получают более реалистичное визуальное представление предметов одежды и улучшенный опыт онлайн-покупок.

Эта революционная функция виртуальной примерки теперь доступна американским покупателям, использующим Google Shopping для покупки женской верхней одежды таких брендов, как Anthropologie, Everlane, H&M и LOFT. Значок "Примерка" будет виден в поиске Google, а мужские топы планируется представить позднее в этом году.

Как отметила Лилиан Ринкон, старший директор по продуктам для потребительских покупок в Google, удовлетворенность клиентов должна оставаться первостепенной во время онлайн-покупок. Так, недавние опросы показали, что 42% онлайн-покупателей не чувствуют себя представленными изображениями моделей, а 59% не удовлетворены товаром из-за непредвиденных несоответствий при примерке.

Хотя технология виртуальной примерки не является абсолютно новой концепцией, поскольку такие компании, как Amazon, Adobe и Walmart, уже экспериментировали с подобными технологиями, подход Google, основанный на искусственном интеллекте, должен произвести революцию в индустрии онлайн-покупок.

Наряду с функцией виртуальной примерки, Google также запускает в платформе Shopping опции фильтрации поиска одежды с помощью искусственного интеллекта и алгоритмы визуального подбора. Эти фильтры позволят пользователям сузить круг поиска в различных магазинах, учитывая такие факторы, как цвет, стиль и узор. Это еще больше упростит процесс онлайн-покупок и поможет клиентам найти идеальную одежду, соответствующую их предпочтениям.

Такие достижения в мире технологий no-code и low-code, как те, что представлены на платформе AppMaster, несомненно, приносят пользу онлайн-бизнесу, предлагая экономичные и эффективные решения. Благодаря использованию возможностей инструментов нового поколения, таких как генеративный ИИ, создаются более совершенные приложения, упрощающие работу в Интернете для пользователей по всему миру.