Google ogłosiła niedawno opracowanie generatywnej, opartej na sztucznej inteligencji funkcji wirtualnego przymierzania ubrań. To innowacyjne narzędzie ma na celu odtworzenie doświadczenia zakupów w sklepie, umożliwiając użytkownikom podgląd odzieży na prawdziwych modelach przed zakupem online.

Rewolucyjna funkcja zostanie zintegrowana z Zakupami Google i będzie wykorzystywać model oparty na dyfuzji opracowany we własnym zakresie. Model ten - który jest również wykorzystywany w najnowocześniejszych generatorach tekstu na grafikę Stable Diffusion i DALL-E 2 - uczy się poprzez stopniowe odejmowanie szumu od obrazu początkowego wypełnionego szumem i przybliżanie go do obrazu docelowego.

Korzystając z ogromnej liczby par obrazów przedstawiających osoby noszące ubrania w różnych pozach, Google wytrenował swój model, aby dokładnie układał, składał, rozciągał i wyświetlał ubrania na wybranej linii realistycznych modeli mody. W rezultacie użytkownicy otrzymują bardziej realistyczną wizualną reprezentację elementów odzieży i ulepszone wrażenia z zakupów online.

Ta przełomowa funkcja wirtualnego przymierzania jest już dostępna dla amerykańskich kupujących w Zakupach Google damskie topy takich marek jak Anthropologie, Everlane, H&M i LOFT. Znaczek "Przymierz" będzie widoczny w wyszukiwarce Google, podczas gdy męskie topy mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku.

Jak podkreśliła Lilian Rincon, starszy dyrektor ds. zakupów konsumenckich w Google, satysfakcja klienta powinna pozostać najważniejsza podczas zakupów online. W rzeczywistości ostatnie badania wykazały, że 42% kupujących online nie czuje się reprezentowanych przez zdjęcia modeli, podczas gdy 59% czuje się niezadowolonych z produktu z powodu nieprzewidzianych rozbieżności podczas przymierzania.

Chociaż technologia wirtualnego przymierzania nie jest całkowicie nową koncepcją, a firmy takie jak Amazon, Adobe i Walmart eksperymentowały wcześniej z podobnymi technologiami, podejście Google oparte na sztucznej inteligencji ma zrewolucjonizować branżę zakupów online.

Oprócz funkcji wirtualnego przymierzania, Google uruchamia również oparte na sztucznej inteligencji opcje filtrowania wyszukiwania odzieży i algorytmy dopasowywania wizualnego na swojej platformie zakupowej. Filtry te zapewnią użytkownikom możliwość zawężenia wyszukiwania w różnych sklepach, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak kolor, styl i wzór. Jeszcze bardziej usprawni to zakupy online i pomoże klientom w znalezieniu idealnej odzieży dostosowanej do ich preferencji.

Takie postępy w świecie technologii no-code i low-code, jak te widoczne na platformie AppMaster, niewątpliwie przynoszą korzyści firmom internetowym, oferując opłacalne i wydajne rozwiązania. Wykorzystując moc narzędzi nowej generacji, takich jak generatywna sztuczna inteligencja, tworzone są bardziej zaawansowane aplikacje, upraszczające korzystanie z Internetu użytkownikom na całym świecie.