أعلنت Google مؤخرًا عن تطوير ميزة تجريبية افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للملابس. تهدف هذه الأداة المبتكرة إلى إعادة إنشاء تجربة التسوق داخل المتجر من خلال السماح للمستخدمين بمعاينة عناصر الملابس على نماذج حقيقية قبل شرائها عبر الإنترنت.

سيتم دمج الميزة الثورية في Google Shopping وستستخدم نموذجًا قائمًا على الانتشار تم تطويره داخليًا. يتعلم هذا النموذج - الذي يستخدم أيضًا في المولدات المتطورة من نص إلى فني Stable Diffusion و DALL-E 2 - عن طريق طرح الضوضاء تدريجيًا من صورة البداية المليئة بالضوضاء وتقريبها من الصورة المستهدفة.

باستخدام عدد كبير من أزواج الصور التي تصور أفرادًا يرتدون ملابس في أوضاع مختلفة ، دربت Google نموذجها على ثنى الملابس وطيها وتمديدها وعرضها بدقة على مجموعة مختارة من عارضات الأزياء النابضة بالحياة. نتيجة لذلك ، يتم تزويد المستخدمين بتمثيل مرئي أكثر واقعية لعناصر الملابس وتجربة تسوق محسّنة عبر الإنترنت.

هذه الميزة التجريبية الافتراضية متاحة الآن للمتسوقين الأمريكيين الذين يستخدمون Google Shopping للقمصان النسائية من علامات تجارية مثل Anthropologie و Everlane و H&M و LOFT. ستكون شارة "Try On" مرئية في بحث Google ، بينما من المقرر طرح قمصان الرجال العلوية في وقت لاحق من هذا العام.

كما أوضحت ليليان رينكون ، كبيرة مديري منتجات التسوق للمستهلكين في Google ، يجب أن يظل رضا العملاء أمرًا بالغ الأهمية أثناء تجارب التسوق عبر الإنترنت. في الواقع ، كشفت الدراسات الاستقصائية الحديثة أن 42٪ من المتسوقين عبر الإنترنت لا يشعرون بأنهم ممثلون بصور النماذج ، بينما يشعر 59٪ بعدم الرضا عن أحد العناصر بسبب التناقضات غير المتوقعة عند تجربتها.

على الرغم من أن تقنية التجربة الافتراضية ليست مفهومًا جديدًا تمامًا ، حيث قامت شركات مثل Amazon و Adobe و Walmart سابقًا بتجربة تقنيات مماثلة ، فإن نهج Google المدعوم بالذكاء الاصطناعي قد تم إعداده لإحداث ثورة في صناعة التسوق عبر الإنترنت.

إلى جانب ميزة التجربة الافتراضية ، تطلق Google أيضًا خيارات تصفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعمليات البحث عن الملابس وخوارزميات المطابقة المرئية في نظامها الأساسي للتسوق. ستوفر هذه المرشحات للمستخدمين القدرة على تضييق نطاق عمليات البحث الخاصة بهم عبر المتاجر المختلفة ، مع مراعاة عوامل مثل اللون والأسلوب والنمط. سيؤدي ذلك إلى تبسيط تجربة التسوق عبر الإنترنت ومساعدة العملاء في العثور على الملابس المثالية المصممة وفقًا لتفضيلاتهم.

إن مثل هذه التطورات في عالم التقنيات no-code low-code ، مثل تلك التي تظهر على منصة AppMaster ، تفيد بلا شك الشركات عبر الإنترنت من خلال تقديم حلول فعالة من حيث التكلفة وفعالة. من خلال الاستفادة من قوة أدوات الجيل التالي مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي ، يتم إنشاء تطبيقات أكثر تقدمًا ، مما يبسط تجربة الإنترنت للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.