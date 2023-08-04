Vatandaş Geliştirici, bir iş ortamında uygulamalar oluşturmak, değiştirmek veya genişletmek için mevcut platformlardan ve araçlardan yararlanarak geliştirici rolünü üstlenen profesyonel olmayan bir programcı anlamına gelir. Ortaya çıkan bu rol, yazılım geliştirme ortamında, kullanıcıların geleneksel kodlama uzmanlığına gerek duymadan sağlam, ölçeklenebilir ve sofistike uygulamalar oluşturmasını sağlayan AppMaster gibi platformların hızlı ilerlemesiyle katalize edilen bir paradigma değişimini temsil ediyor.

Özellikler ve Beceriler



Vatandaş Geliştiriciler genellikle çeşitli profesyonel geçmişlerden gelir ve resmi bilgisayar bilimi veya yazılım mühendisliği eğitimi almamış olabilir. Temel özellikler şunları içerir:

Problem Çözme Becerileri: Genellikle belirli iş problemlerini veya verimsizliklerini hedeflerler ve bunları uygulama geliştirme yoluyla çözmeyi amaçlarlar.

İş Süreçlerini Anlamak: Kurumsal ihtiyaçların, hedeflerin ve iş akışının keskin bir şekilde anlaşılması, ilgili ve pratik çözümler oluşturmak için çok önemlidir.



Kodsuz/Düşük Kodlu Platformlardan Yararlanma: AppMaster gibi platformları kullanan Citizen Developers, derin teknik bilgi olmadan görsel olarak veri modelleri geliştirebilir, iş süreçleri tasarlayabilir ve uygulamaları dağıtabilir.



İstatistik ve Araştırma Verileri



Citizen Developers'ın yükselişi izole bir trend değil. Sektör araştırmasına göre, küresel low-code geliştirme platformu pazarının 2020'den 2027'ye kadar %28,1'lik bir YBBO ile büyümesi ve 2027'de 187,0 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyüme, Citizen Developers'ın günümüzün dijital ekosisteminde giderek daha fazla benimsendiğini ve önemini gösteriyor.

Kuruluşlardaki Rolü



Vatandaş Geliştiriciler, dijital dönüşümü hızlandırmada çok önemli bir rol oynuyor:

BT Boşluğunu Kapatmak: Derin teknik uzmanlık gerektirmeyebilecek projeleri üstlenerek BT ​​departmanı üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olurlar.

İnovasyonu Sürdürmek: Organizasyondaki herkesin yeni fikirler önerebileceği ve uygulayabileceği bir inovasyon kültürünü teşvik etmek.

Çevikliğin Sağlanması: Uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesi ve devreye alınması, kuruluşların değişen iş gereksinimlerine hızla uyum sağlamasına olanak tanır.



Örnekler ve Kullanım Durumları



Küçük İşletme Çözümleri: Kodlama becerisine sahip olmayan bir pazarlama yöneticisi, AppMaster sürükle ve bırak UI oluşturucusunu kullanarak bir müşteri geri bildirim portalı tasarlayabilir ve uygulayabilir.

Kurumsal Otomasyon: Büyük bir şirkette, bir Citizen Developer, satın alma sürecini şirketin özel ihtiyaçları ve uyum standartlarıyla uyumlu hale getirerek düzene sokmak için bir iş akışı otomasyon aracı oluşturabilir.

Devlet Hizmetleri: Yerel hükümet çalışanları, topluluk uyarı sistemi gibi no-code platformlar kullanarak kamu hizmeti uygulamaları tasarlayabilir ve başlatabilir.



AppMaster ve Vatandaş Geliştirme



AppMaster kodsuz platformu, Citizen Developers'ı güçlendiren araçların bir örneğidir. Geleneksel kodlama olmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kapsamlı bir ortam sunar. Platform görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması), iş mantığı (İş Süreçleri aracılığıyla) ve REST API ve WSS Uç Noktaları oluşturmaya olanak tanır. AppMaster yaklaşımı, geliştirmeyi 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getirir ve teknik borç biriktirmeden küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar çeşitli müşteriler için uygundur.

Vatandaş Geliştiriciler kavramı, uygulama oluşturma ve yönetme yeteneğinin resmi programlama becerilerine sahip kişilerle sınırlı olmadığı, yazılım geliştirmenin demokratikleşmesine işaret eder. AppMaster gibi platformlar, yazılım geliştirmeye kimlerin dahil olabileceğinin kapsamını genişletmede katalizör görevi görerek bu dönüşümü mümkün kılar. Vatandaş Geliştiricilerin devam eden yükselişi, kuruluşların giderek artan dijital dünyada yenilik, çeviklik ve problem çözme yaklaşımını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.