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Гражданский разработчик

04, авг. 2023

Гражданский разработчик — это непрофессиональный программист, который берет на себя роль разработчика, используя существующие платформы и инструменты для создания, изменения или расширения приложений в бизнес-среде. Эта новая роль представляет собой изменение парадигмы в ландшафте разработки программного обеспечения, вызванное быстрым развитием платформ, таких как AppMaster , которые позволяют пользователям создавать надежные, масштабируемые и сложные приложения без необходимости традиционных знаний в области кодирования.

Характеристики и навыки

Гражданские разработчики часто имеют различный профессиональный опыт и могут не иметь формального образования в области компьютерных наук или разработки программного обеспечения. Основные характеристики включают в себя:

Навыки решения проблем: они часто нацелены на конкретные бизнес-проблемы или неэффективность и стремятся решить их с помощью разработки приложений.
Понимание бизнес-процессов. Четкое понимание организационных потребностей, целей и рабочего процесса имеет решающее значение для создания актуальных и практичных решений.

Использование платформ No-Code/Low-Code: используя такие платформы, как AppMaster, Citizen Developers могут визуально разрабатывать модели данных, проектировать бизнес-процессы и развертывать приложения без глубоких технических знаний.

Статистика и данные исследований

Рост Citizen Developers не является изолированной тенденцией. Согласно отраслевым исследованиям, ожидается, что глобальный рынок платформ разработки low-code будет расти в среднем на 28,1% в год с 2020 по 2027 год и достигнет 187,0 миллиардов долларов к 2027 году. Этот рост демонстрирует растущее признание и значимость Citizen Developers в современной цифровой экосистеме.

Роль в организациях

Citizen Developers играют решающую роль в ускорении цифровой трансформации за счет:

Преодоление разрыва в ИТ: они помогают снизить нагрузку на ИТ-отдел, берясь за проекты, которые могут не требовать глубоких технических знаний.
Вождение инноваций: поощрение культуры инноваций, при которой каждый в организации может предлагать и реализовывать новые идеи.
Обеспечение гибкости. Быстрая разработка и развертывание приложений позволяют организациям быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям бизнеса.

Примеры и варианты использования

Решения для малого бизнеса. Менеджер по маркетингу, не обладающий навыками программирования, может спроектировать и внедрить портал обратной связи с клиентами, используя средство создания пользовательского интерфейса AppMaster с функцией перетаскивания.
Автоматизация предприятия: в крупной корпорации Citizen Developer может создать инструмент автоматизации рабочего процесса, чтобы упростить процесс закупок, приведя его в соответствие с конкретными потребностями компании и стандартами соответствия.
Государственные службы: служащие местных органов власти могут разрабатывать и запускать приложения государственных служб, используя платформы no-code, такие как система оповещения сообщества.

AppMaster и гражданское развитие

Платформа AppMaster без кода является примером инструментов, расширяющих возможности гражданских разработчиков. Он предлагает комплексную среду для создания серверных, веб-приложений и мобильных приложений без традиционного кодирования. Платформа позволяет визуально создавать модели данных (схему базы данных), бизнес-логику (через бизнес-процессы), REST API и конечные точки WSS. Подход AppMaster делает разработку в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее, подходит для различных клиентов, от малого бизнеса до крупных предприятий, без накопления технического долга.

Концепция Citizen Developers знаменует собой демократизацию разработки программного обеспечения, при которой способность создавать приложения и управлять ими не ограничивается теми, кто обладает формальными навыками программирования. Такие платформы, как AppMaster обеспечивают эту трансформацию, действуя как катализаторы в расширении круга лиц, которые могут участвовать в разработке программного обеспечения. Продолжающийся рост Citizen Developers готов изменить подход организаций к инновациям, гибкости и решению проблем во все более цифровом мире.

Изучите больше терминов:
Блог No-Code AMP (ускоренные мобильные страницы) DevOps No-Code API No-code среда SAML (язык разметки утверждений безопасности) Без кода Электронные закупки Виртуальная машина (ВМ) Конструктор отчетов Контейнеризация Программное обеспечение B2C Программное обеспечение Help Desk Проектирование, ориентированное на предметную область Тестирование производительности Управление задачами No-Code Электронные открытки без кода

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