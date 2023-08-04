Гражданский разработчик — это непрофессиональный программист, который берет на себя роль разработчика, используя существующие платформы и инструменты для создания, изменения или расширения приложений в бизнес-среде. Эта новая роль представляет собой изменение парадигмы в ландшафте разработки программного обеспечения, вызванное быстрым развитием платформ, таких как AppMaster , которые позволяют пользователям создавать надежные, масштабируемые и сложные приложения без необходимости традиционных знаний в области кодирования.

Характеристики и навыки



Гражданские разработчики часто имеют различный профессиональный опыт и могут не иметь формального образования в области компьютерных наук или разработки программного обеспечения. Основные характеристики включают в себя:

Навыки решения проблем: они часто нацелены на конкретные бизнес-проблемы или неэффективность и стремятся решить их с помощью разработки приложений.

Понимание бизнес-процессов. Четкое понимание организационных потребностей, целей и рабочего процесса имеет решающее значение для создания актуальных и практичных решений.



Использование платформ No-Code/Low-Code: используя такие платформы, как AppMaster, Citizen Developers могут визуально разрабатывать модели данных, проектировать бизнес-процессы и развертывать приложения без глубоких технических знаний.



Статистика и данные исследований



Рост Citizen Developers не является изолированной тенденцией. Согласно отраслевым исследованиям, ожидается, что глобальный рынок платформ разработки low-code будет расти в среднем на 28,1% в год с 2020 по 2027 год и достигнет 187,0 миллиардов долларов к 2027 году. Этот рост демонстрирует растущее признание и значимость Citizen Developers в современной цифровой экосистеме.

Роль в организациях



Citizen Developers играют решающую роль в ускорении цифровой трансформации за счет:

Преодоление разрыва в ИТ: они помогают снизить нагрузку на ИТ-отдел, берясь за проекты, которые могут не требовать глубоких технических знаний.

Вождение инноваций: поощрение культуры инноваций, при которой каждый в организации может предлагать и реализовывать новые идеи.

Обеспечение гибкости. Быстрая разработка и развертывание приложений позволяют организациям быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям бизнеса.



Примеры и варианты использования



Решения для малого бизнеса. Менеджер по маркетингу, не обладающий навыками программирования, может спроектировать и внедрить портал обратной связи с клиентами, используя средство создания пользовательского интерфейса AppMaster с функцией перетаскивания.

Автоматизация предприятия: в крупной корпорации Citizen Developer может создать инструмент автоматизации рабочего процесса, чтобы упростить процесс закупок, приведя его в соответствие с конкретными потребностями компании и стандартами соответствия.

Государственные службы: служащие местных органов власти могут разрабатывать и запускать приложения государственных служб, используя платформы no-code, такие как система оповещения сообщества.



AppMaster и гражданское развитие



Платформа AppMaster без кода является примером инструментов, расширяющих возможности гражданских разработчиков. Он предлагает комплексную среду для создания серверных, веб-приложений и мобильных приложений без традиционного кодирования. Платформа позволяет визуально создавать модели данных (схему базы данных), бизнес-логику (через бизнес-процессы), REST API и конечные точки WSS. Подход AppMaster делает разработку в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее, подходит для различных клиентов, от малого бизнеса до крупных предприятий, без накопления технического долга.

Концепция Citizen Developers знаменует собой демократизацию разработки программного обеспечения, при которой способность создавать приложения и управлять ими не ограничивается теми, кто обладает формальными навыками программирования. Такие платформы, как AppMaster обеспечивают эту трансформацию, действуя как катализаторы в расширении круга лиц, которые могут участвовать в разработке программного обеспечения. Продолжающийся рост Citizen Developers готов изменить подход организаций к инновациям, гибкости и решению проблем во все более цифровом мире.