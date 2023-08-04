公民开发人员是指通过利用现有平台和工具在业务环境中创建、修改或扩展应用程序来承担开发人员角色的非专业程序员。这一新兴角色代表了软件开发领域的范式转变，在AppMaster等平台的快速发展的推动下，用户无需传统的编码专业知识即可创建强大、可扩展且复杂的应用程序。

特点和技能



公民开发人员通常来自各种专业背景，可能没有接受过正式的计算机科学或软件工程培训。主要特征包括：

解决问题的技能：他们通常针对特定的业务问题或效率低下的问题，并旨在通过应用程序开发来解决这些问题。

了解业务流程：对组织需求、目标和工作流程的敏锐了解对于创建相关且实用的解决方案至关重要。



利用无代码/低代码平台：使用AppMaster等平台，公民开发人员可以直观地开发数据模型、设计业务流程并部署应用程序，而无需深厚的技术知识。



统计和研究数据



公民开发者的崛起并不是一个孤立的趋势。根据行业研究，全球low-code开发平台市场预计从 2020 年到 2027 年将以 28.1% 的复合年增长率增长，到 2027 年将达到 1870 亿美元。这种增长表明了公民开发者在当今数字生态系统中的日益采用和重要性。

组织内的角色



公民开发者通过以下方式在加速数字化转型方面发挥着至关重要的作用：

缩小 IT 差距：他们通过承担可能不需要深厚技术专业知识的项目来帮助减轻 IT 部门的压力。

推动创新：鼓励创新文化，组织中的任何人都可以提出并执行新想法。

确保敏捷性：应用程序的快速开发和部署使组织能够快速适应不断变化的业务需求。



示例和用例



小型企业解决方案：没有编码技能的营销经理可以使用AppMaster的拖放 UI 创建器来设计和实施客户反馈门户。

企业自动化：在大型公司中，公民开发人员可能会创建工作流程自动化工具来简化采购流程，使其与公司的特定需求和合规标准保持一致。

政府服务：地方政府雇员可以使用no-code平台设计和启动公共服务应用程序，例如社区警报系统。



AppMaster和公民发展



AppMaster的无代码平台是为公民开发者提供支持的工具的典范。它提供了一个全面的环境，无需传统编码即可创建后端、Web 和移动应用程序。该平台允许直观地创建数据模型（数据库模式）、业务逻辑（通过业务流程）以及REST API和 WSS 端点。 AppMaster的方法使开发速度提高 10 倍，成本效益提高 3 倍，适合从小企业到大型企业的各种客户，且不会积累技术债务。

公民开发者的概念标志着软件开发的民主化，创建和管理应用程序的能力不再局限于那些具有正式编程技能的人。像AppMaster这样的平台实现了这种转变，成为扩大软件开发人员范围的催化剂。公民开发者的持续崛起将重塑组织在日益数字化的世界中实现创新、敏捷性和解决问题的方式。