Bürgerlicher Entwickler

Ein Citizen Developer bezieht sich auf einen nicht professionellen Programmierer, der die Entwicklerrolle übernimmt, indem er vorhandene Plattformen und Tools nutzt, um Anwendungen innerhalb einer Geschäftsumgebung zu erstellen, zu ändern oder zu erweitern. Diese neue Rolle stellt einen Paradigmenwechsel in der Softwareentwicklungslandschaft dar, der durch die schnelle Weiterentwicklung von Plattformen wie AppMaster vorangetrieben wird, die es Benutzern ermöglichen, robuste, skalierbare und anspruchsvolle Anwendungen zu erstellen, ohne dass traditionelle Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Eigenschaften und Fähigkeiten



Citizen Developer haben oft unterschiedliche berufliche Hintergründe und verfügen möglicherweise nicht über eine formelle Ausbildung in Informatik oder Software-Engineering. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

Problemlösungsfähigkeiten: Sie zielen häufig auf spezifische Geschäftsprobleme oder Ineffizienzen ab und zielen darauf ab, diese durch Anwendungsentwicklung zu lösen.

Verständnis von Geschäftsprozessen: Ein tiefes Verständnis der organisatorischen Bedürfnisse, Ziele und Arbeitsabläufe ist entscheidend für die Entwicklung relevanter und praktischer Lösungen.



Nutzung von No-Code/Low-Code-Plattformen: Mithilfe von Plattformen wie AppMaster können Bürgerentwickler Datenmodelle visuell entwickeln, Geschäftsprozesse entwerfen und Anwendungen bereitstellen, ohne tiefgreifende technische Kenntnisse zu benötigen.



Statistiken und Forschungsdaten



Der Aufstieg von Citizen Developers ist kein isolierter Trend. Laut Branchenforschung wird der weltweite Markt low-code Entwicklungsplattformen von 2020 bis 2027 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 28,1 % wachsen und bis 2027 187,0 Milliarden US-Dollar erreichen. Dieses Wachstum zeigt die zunehmende Akzeptanz und Bedeutung von Citizen Developers im heutigen digitalen Ökosystem.

Rolle innerhalb von Organisationen



Bürgerentwickler spielen eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung der digitalen Transformation, indem sie:

Überbrückung der IT-Lücke: Sie tragen dazu bei, die Belastung der IT-Abteilung zu verringern, indem sie Projekte übernehmen, die möglicherweise kein tiefgreifendes technisches Fachwissen erfordern.

Innovation vorantreiben: Förderung einer Innovationskultur, in der jeder in der Organisation neue Ideen vorschlagen und umsetzen kann.

Gewährleistung der Agilität: Die schnelle Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen ermöglicht es Unternehmen, sich schnell an veränderte Geschäftsanforderungen anzupassen.



Beispiele und Anwendungsfälle



Lösungen für kleine Unternehmen: Ein Marketingmanager ohne Programmierkenntnisse könnte mithilfe des Drag & Drop-UI-Erstellers von AppMaster ein Kundenfeedbackportal entwerfen und implementieren.

Unternehmensautomatisierung: In einem großen Unternehmen könnte ein Citizen Developer ein Workflow-Automatisierungstool erstellen, um den Beschaffungsprozess zu optimieren und ihn an die spezifischen Anforderungen und Compliance-Standards des Unternehmens anzupassen.

Regierungsdienste: Mitarbeiter der Kommunalverwaltung können mithilfe von no-code Plattformen öffentliche Dienstanwendungen entwerfen und starten, beispielsweise ein Community-Warnsystem.



AppMaster und Citizen Development



Die No-Code-Plattform von AppMaster ist beispielhaft für die Tools, die Citizen Developers unterstützen. Es bietet eine umfassende Umgebung zum Erstellen von Backend-, Web- und Mobilanwendungen ohne herkömmliche Programmierung. Die Plattform ermöglicht die visuelle Erstellung von Datenmodellen (Datenbankschema), Geschäftslogik (über Geschäftsprozesse) sowie REST-API- und WSS-Endpunkten. Der Ansatz von AppMaster macht die Entwicklung 10-mal schneller und 3-mal kostengünstiger und eignet sich für verschiedene Kunden, von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen, ohne dass sich technische Schulden anhäufen.

Das Konzept der Citizen Developers markiert eine Demokratisierung der Softwareentwicklung, bei der die Fähigkeit, Anwendungen zu erstellen und zu verwalten, nicht auf Personen mit formalen Programmierkenntnissen beschränkt ist. Plattformen wie AppMaster ermöglichen diesen Wandel und wirken als Katalysatoren für die Erweiterung der Möglichkeiten, sich an der Softwareentwicklung zu beteiligen. Der anhaltende Aufstieg von Citizen Developers wird die Art und Weise verändern, wie Unternehmen in der zunehmend digitalen Welt an Innovation, Agilität und Problemlösung herangehen.