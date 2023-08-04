مطور مواطن </ h2>

يشير Citizen Developer إلى مبرمج غير محترف يتولى دور المطور من خلال الاستفادة من المنصات والأدوات الحالية لإنشاء التطبيقات أو تعديلها أو توسيعها داخل بيئة الأعمال. يمثل هذا الدور الناشئ نقلة نوعية في مشهد تطوير البرمجيات ، محفزًا بالتقدم السريع للمنصات مثل AppMaster ، والتي تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير ومتطورة دون الحاجة إلى خبرة الترميز التقليدية.

الخصائص والمهارات



غالبًا ما يأتي مطورو المواطنون من خلفيات مهنية مختلفة وقد لا يكون لديهم تدريب رسمي في علوم الكمبيوتر أو هندسة البرمجيات. تشمل الخصائص الرئيسية ما يلي:

مهارات حل المشكلات: غالبًا ما تستهدف مشاكل عمل محددة أو عدم الكفاءة وتهدف إلى حلها من خلال تطوير التطبيقات.

فهم عمليات الأعمال: يعد الفهم الدقيق للاحتياجات والأهداف وسير العمل التنظيمي أمرًا بالغ الأهمية لإنشاء حلول عملية وذات صلة.



استخدام الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود / رمز منخفض: باستخدام منصات مثل AppMaster ، يمكن لـ Citizen Developers تطوير نماذج البيانات بشكل مرئي وتصميم عمليات الأعمال ونشر التطبيقات دون معرفة تقنية عميقة.



الإحصاء وبيانات البحث



إن صعود Citizen Developers ليس اتجاهاً منعزلاً. وفقًا لبحوث الصناعة ، من المتوقع أن ينمو سوق منصة التطوير العالمية low-code بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 28.1٪ من 2020 إلى 2027 ، ليصل إلى 187.0 مليار دولار بحلول عام 2027. يوضح هذا النمو تزايد اعتماد وأهمية المطورين المواطنين في النظام البيئي الرقمي اليوم.

الدور داخل المنظمات



يلعب Citizen Developers دورًا حاسمًا في تسريع التحول الرقمي من خلال:

سد فجوة تكنولوجيا المعلومات: إنها تساعد في تقليل الضغط على قسم تكنولوجيا المعلومات من خلال تولي مشاريع قد لا تتطلب خبرة فنية عميقة.

قيادة الابتكار: تشجيع ثقافة الابتكار حيث يمكن لأي شخص في المؤسسة اقتراح وتنفيذ أفكار جديدة.

ضمان السرعة: يتيح التطوير والنشر السريعان للتطبيقات للمؤسسات التكيف مع احتياجات العمل المتغيرة بسرعة.



أمثلة ووقائع الاستخدام



حلول الأعمال الصغيرة: يمكن لمدير التسويق بدون مهارات الترميز تصميم وتنفيذ بوابة ملاحظات العملاء باستخدام منشئ واجهة المستخدم الخاصة بالسحب والإفلات في AppMaster.

أتمتة المؤسسة: في شركة كبيرة ، قد ينشئ Citizen Developer أداة أتمتة لسير العمل لتبسيط عملية الشراء ، ومواءمتها مع احتياجات الشركة المحددة ومعايير الامتثال.

الخدمات الحكومية: يمكن لموظفي الحكومة المحلية تصميم وتشغيل تطبيقات الخدمة العامة باستخدام منصات no-code ، مثل نظام تنبيه المجتمع.



AppMaster وتنمية المواطن



تعتبر منصة AppMaster الخالية من التعليمات البرمجية نموذجًا للأدوات التي تمكّن Citizen Developers. يوفر بيئة شاملة لإنشاء تطبيقات الويب والويب والجوال بدون تشفير تقليدي. يسمح النظام الأساسي بإنشاء نماذج بيانات بصريًا (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال (عبر عمليات الأعمال) و REST API ونقاط نهاية WSS. يجعل منهج AppMaster التطوير أسرع بمقدار 10 مرات و 3 مرات أكثر فعالية من حيث التكلفة ، وهو مناسب للعديد من العملاء ، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة ، دون تراكم الديون الفنية.

يمثل مفهوم Citizen Developers إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات ، حيث لا تقتصر القدرة على إنشاء وإدارة التطبيقات على أولئك الذين لديهم مهارات البرمجة الرسمية. تعمل المنصات مثل AppMaster على تمكين هذا التحول ، حيث تعمل كمحفزات في توسيع نطاق من يمكنه المشاركة في تطوير البرامج. يستعد الصعود المستمر لمطوري Citizen Developers لإعادة تشكيل الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع الابتكار وخفة الحركة وحل المشكلات في العالم الرقمي المتزايد.