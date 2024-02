Citizen Developer

Programista obywatelski odnosi się do nieprofesjonalnego programisty, który przyjmuje rolę programisty, wykorzystując istniejące platformy i narzędzia do tworzenia, modyfikowania lub rozszerzania aplikacji w środowisku biznesowym. Ta wyłaniająca się rola reprezentuje zmianę paradygmatu w krajobrazie tworzenia oprogramowania, katalizowaną przez szybki rozwój platform, takich jak AppMaster , które umożliwiają użytkownikom tworzenie solidnych, skalowalnych i zaawansowanych aplikacji bez konieczności posiadania tradycyjnej wiedzy z zakresu kodowania.

Charakterystyka i umiejętności



Programiści Citizen często wywodzą się z różnych środowisk zawodowych i mogą nie mieć formalnego szkolenia z zakresu informatyki lub inżynierii oprogramowania. Kluczowe cechy obejmują:

Umiejętności rozwiązywania problemów: często dotyczą konkretnych problemów biznesowych lub nieefektywności i dążą do ich rozwiązania poprzez tworzenie aplikacji.

Zrozumienie procesów biznesowych: Dogłębne zrozumienie potrzeb organizacji, celów i przepływu pracy ma kluczowe znaczenie dla tworzenia odpowiednich i praktycznych rozwiązań.



Korzystanie z platform bezkodowych/niskokodowych: Korzystając z platform takich jak AppMaster, programiści Citizen mogą wizualnie opracowywać modele danych, projektować procesy biznesowe i wdrażać aplikacje bez głębokiej wiedzy technicznej.



Dane statystyczne i badawcze



Rozwój Citizen Developers nie jest odosobnionym trendem. Według badań branżowych oczekuje się, że światowy rynek low-code platform programistycznych będzie rósł w CAGR na poziomie 28,1% w latach 2020-2027, osiągając 187,0 miliardów dolarów do 2027 roku. Wzrost ten pokazuje rosnącą popularność i znaczenie Citizen Developers w dzisiejszym cyfrowym ekosystemie.

Rola w organizacjach



Programiści Citizen odgrywają kluczową rolę w przyspieszaniu transformacji cyfrowej poprzez:

Niwelowanie luki informatycznej: Pomagają odciążyć dział IT, podejmując się projektów, które mogą nie wymagać głębokiej wiedzy technicznej.

Wprowadzanie innowacji: Zachęcanie do kultury innowacji, w której każdy w organizacji może proponować i realizować nowe pomysły.

Zapewnienie elastyczności: Szybki rozwój i wdrażanie aplikacji umożliwia organizacjom szybkie dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb biznesowych.



Przykłady i przypadki użycia



Rozwiązania dla małych firm: Menedżer ds. marketingu bez umiejętności kodowania może zaprojektować i wdrożyć portal opinii klientów za pomocą kreatora interfejsu użytkownika typu „przeciągnij i upuść” w aplikacji AppMaster.

Enterprise Automation: W dużej korporacji programista Citizen może stworzyć narzędzie do automatyzacji przepływu pracy, aby usprawnić proces zaopatrzenia, dopasowując go do specyficznych potrzeb firmy i standardów zgodności.

Usługi rządowe: Pracownicy samorządów lokalnych mogą projektować i uruchamiać aplikacje usług publicznych przy użyciu platform no-code, takich jak system ostrzegania społeczności.



AppMaster i rozwój obywatelski



Platforma AppMaster bez kodu jest przykładem narzędzi wspierających programistów Citizen. Oferuje kompleksowe środowisko do tworzenia aplikacji backendowych, webowych i mobilnych bez tradycyjnego kodowania. Platforma pozwala na wizualne tworzenie modeli danych (schemat bazy danych), logiki biznesowej (poprzez Procesy Biznesowe) oraz REST API i WSS Endpoints. Podejście AppMaster sprawia, że ​​rozwój jest 10 razy szybszy i 3 razy bardziej opłacalny, odpowiedni dla różnych klientów, od małych firm po duże przedsiębiorstwa, bez gromadzenia długu technicznego.

Koncepcja Citizen Developers oznacza demokratyzację rozwoju oprogramowania, gdzie umiejętność tworzenia i zarządzania aplikacjami nie jest ograniczona do osób posiadających formalne umiejętności programistyczne. Platformy takie jak AppMaster umożliwiają tę transformację, działając jako katalizatory w poszerzaniu zakresu osób, które mogą angażować się w tworzenie oprogramowania. Ciągły rozwój Citizen Developers może zmienić sposób, w jaki organizacje podchodzą do innowacji, zwinności i rozwiązywania problemów w coraz bardziej cyfrowym świecie.