Um desenvolvedor cidadão refere-se a um programador não profissional que assume a função de desenvolvedor aproveitando as plataformas e ferramentas existentes para criar, modificar ou estender aplicativos em um ambiente de negócios. Essa função emergente representa uma mudança de paradigma no cenário de desenvolvimento de software, catalisada pelo rápido avanço de plataformas como AppMaster , que capacita os usuários a criar aplicativos robustos, escaláveis ​​e sofisticados sem a necessidade de experiência em codificação tradicional.

Características e Habilidades



Os Desenvolvedores Cidadãos geralmente vêm de várias formações profissionais e podem não ter treinamento formal em ciência da computação ou engenharia de software. As principais características incluem:

Habilidades de resolução de problemas: geralmente visam problemas ou ineficiências de negócios específicos e visam resolvê-los por meio do desenvolvimento de aplicativos.

Compreensão dos processos de negócios: Uma compreensão aguçada das necessidades organizacionais, metas e fluxo de trabalho é crucial para a criação de soluções práticas e relevantes.



Utilizando plataformas No-Code/Low-Code: Usando plataformas como AppMaster, os Citizen Developers podem desenvolver visualmente modelos de dados, projetar processos de negócios e implantar aplicativos sem conhecimento técnico profundo.



Estatísticas e dados de pesquisa



A ascensão dos Desenvolvedores Cidadãos não é uma tendência isolada. De acordo com a pesquisa do setor, espera-se que o mercado global de plataforma de desenvolvimento low-code cresça a um CAGR de 28,1% de 2020 a 2027, atingindo US$ 187,0 bilhões até 2027. Esse crescimento demonstra a crescente adoção e importância dos Desenvolvedores Cidadãos no ecossistema digital atual.

Papel dentro das organizações



Os Desenvolvedores Cidadãos desempenham um papel crucial na aceleração da transformação digital ao:

Preenchendo a lacuna de TI: eles ajudam a reduzir a pressão sobre o departamento de TI assumindo projetos que podem não exigir conhecimento técnico profundo.

Impulsionando a Inovação: Incentivando uma cultura de inovação onde qualquer pessoa na organização pode propor e executar novas ideias.

Garantindo Agilidade: O rápido desenvolvimento e implantação de aplicativos permitem que as organizações se adaptem rapidamente às mudanças nas necessidades dos negócios.



Exemplos e Casos de Uso



Soluções para pequenas empresas: um gerente de marketing sem habilidades de codificação poderia projetar e implementar um portal de feedback do cliente usando o criador de interface do usuário de arrastar e soltar do AppMaster.

Automação Corporativa: Em uma grande corporação, um Desenvolvedor Cidadão pode criar uma ferramenta de automação de fluxo de trabalho para agilizar o processo de aquisição, alinhando-o com as necessidades específicas e os padrões de conformidade da empresa.

Serviços governamentais: os funcionários do governo local podem projetar e lançar aplicativos de serviço público usando plataformas no-code, como um sistema de alerta da comunidade.



AppMaster e Desenvolvimento Cidadão



A plataforma sem código do AppMaster é um exemplo das ferramentas que capacitam os Desenvolvedores Cidadãos. Ele oferece um ambiente abrangente para criar aplicativos de back-end, web e móveis sem codificação tradicional. A plataforma permite a criação visual de modelos de dados (esquema de banco de dados), lógica de negócios (através de Processos de Negócios) e API REST e WSS Endpoints. A abordagem da AppMaster torna o desenvolvimento 10x mais rápido e 3x mais econômico, adequado para vários clientes, de pequenas a grandes empresas, sem acumular dívidas técnicas.

O conceito de Desenvolvedores Cidadãos marca uma democratização do desenvolvimento de software, onde a capacidade de criar e gerenciar aplicativos não se limita àqueles com habilidades formais de programação. Plataformas como AppMaster possibilitam essa transformação, atuando como catalisadores na ampliação do escopo de quem pode se engajar no desenvolvimento de software. A ascensão contínua de Citizen Developers está prestes a remodelar a maneira como as organizações abordam a inovação, a agilidade e a solução de problemas no mundo cada vez mais digital.